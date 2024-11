L’ACPR publie son rapport statistique 2023

Le rapport statistique annuel de l’ACPR est un complément à son rapport d’activité, publié le 29 mai 2024 (à consulter ici). Il constitue un document de référence présentant les principaux chiffres du marché français de la banque et de l’assurance. Il couvre et synthétise les principales données prudentielles et comptables collectées auprès des établissements bancaires et des organismes d’assurance supervisés par l’Autorité.

Le début de l’année 2023 a été marqué par une rapide remontée des taux d’intérêt et de fortes tensions sur la stabilité financière tandis que le contexte géopolitique restait dégradé. Dans cet environnement peu favorable, le secteur financier français, à l’instar du secteur européen dans son ensemble, a fait preuve d’une grande solidité.

Le secteur de l’assurance a fait preuve de résilience, dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, d’une sinistralité (assurance non-vie) toujours élevée et d’une inflation qui constitue un facteur de coût supplémentaire.

L’assurance-vie enregistre une hausse de la collecte brute de 2,3 milliards d’euros, tirée par un certain regain d’intérêt pour les supports en euros, en dépit d’une concurrence forte des autres produits d’épargne (comptes à terme en particulier). Du fait d’une progression des rachats et prestations, l’assurance-vie finit l’année 2023 en légère décollecte nette (- 2,3 milliards d’euros) mais réalise un 1er semestre 2024 exceptionnel (+15,4 milliards d’euros de collecte nette).

Le secteur de l’assurance non-vie progresse sur la plupart des lignes d’activité en 2023 et améliore globalement sa rentabilité technique en dépit d’une hausse de la sinistralité. En particulier, l’assurance de catastrophes naturelles a vu ses sinistres augmenter de 37 % pour atteindre un plus haut niveau depuis 2009, en répercussion des évènements intervenus en 2022 et 2023 (orages de grêle, tempêtes, inondations).

La solvabilité des organismes d’assurance est au global restée très confortable avec un taux de couverture du capital de solvabilité requis (CSR) à 250 % fin 2023, en progression par rapport à 2022.

« En 2024, le secteur financier devrait bénéficier du reflux de l’inflation et de l’assouplissement monétaire. Toutefois, dans un contexte de tensions géopolitiques persistantes, d’incertitudes macroéconomiques et de montée progressive du coût du risque, l’ACPR maintient sa vigilance sur la qualité des actifs financiers et la rentabilité des établissements. », commente Nathalie Aufauvre, secrétaire générale de l’ACPR.

