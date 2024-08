France Assureurs a publié le 10 juillet dernier les chiffres de l’assurance automobile des particuliers en 2023.

L’année 2023 se caractérise par une hausse du parc assuré de véhicules de 1re catégorie hors flottes : +1,2 % après une évolution historiquement faible en 2022 (+0,3 %). France entière, il est estimé à 44,8 millions de véhicules.

S’agissant des voitures particulières et commerciales neuves, les immatriculations sont orientées à la hausse après une baisse enregistrée en 2022 (+15,2 % après -7,7 %). Par ailleurs, sur ce segment, après un recul sensible en 2022, on observe une quasi-stabilité de l’évolution des immatriculations de véhicules d’occasion (-0,2 % après -13,3 % en 2022).

L’année 2023 se caractérise également par une hausse sensible des taux d’affaires nouvelles passant de 14,5 % du parc à 15,2 % traduisant une nette croissance des immatriculations de véhicules neufs mais aussi la quasi-stabilité des véhicules d’occasion. Le taux de résiliations est orienté à la hausse : 13,6 % après 13,2 % en 2022. En conséquence, le taux de couverture des contrats (taux d’affaires nouvelles / taux de résiliations) passe de 109,6 % en 2022 à 111,5 % en 2023.

Le parc des véhicules de 3e catégorie, principalement constitué des véhicules de 2 roues motorisés, enregistre une croissance comparable à celle observée un an auparavant : +2,0 % après +1,9 % en 2022 représentant ainsi 5,020 millions d’unités. Ce moindre dynamisme sur ce marché s’explique par un nouveau recul des immatriculations neuves en 2023 : (-0,7 % après -5,1 %).

En 2023, les cotisations de l’assurance automobile confirment la reprise

En 2023, les cotisations de l’ensemble de l’assurance automobile s’élèvent à 26,2 milliards d’euros, en hausse de +5,1 % après une croissance de +3,3 % en 2022. Cette branche d’assurance représente 37 % de l’ensemble des assurances de biens et de responsabilité civile.

L’automobile des particuliers présente un chiffre d’affaires de 23,3 Md€ en 2023, dont 20,2 Md€ pour les véhicules de 1re catégorie (en hausse de +4,5 % sur un an), 1,3 Md€ pour les véhicules de 3e catégorie (+4,9 %) et 1,8 Md€ pour les autres contrats.

La prime moyenne d’un véhicule de 1re catégorie assuré en mono contrat s’établit à 448 € hors taxes en 2023, niveau en hausse de +3,4 % par rapport à 2022. La prime moyenne globale d’un 2 roues s’établit à 260 € hors taxes (+2,9 % par rapport à 2022).

L’équilibre technique de la branche s’améliore en 2023

En 2023, le ratio combiné comptable net de réassurance s’établit à 98,7 % des primes pour l’ensemble du marché automobile représentant une amélioration de 1,6 point de pourcentage par rapport à 2022. Cette amélioration s’explique principalement par une baisse de 5,3 points de la charge des prestations conjuguée à une hausse de 4,1 points de la charge de la réassurance.

Concernant les véhicules de 1re catégorie, l’année 2023 se caractérise par des évolutions de fréquences selon les garanties orientées à la baisse hormis la garantie Incendie qui enregistre une hausse sensible +15,5 % par rapport à 2022.

Après une forte détérioration en 2022, la fréquence « Vol » s’améliore légèrement (-1,4 % après +13,8 % en 2022). L’évolution de la fréquence « Dommages tous accidents » est similaire à celle de la fréquence « RC matériels » : -1,9 % par rapport à 2022.

Par ailleurs, les coûts moyens des principales garanties sont orientés à la hausse en 2023.

De même, s’agissant des véhicules de 3e catégorie, les fréquences des sinistres sont orientées à la baisse pour la garantie « Responsabilité civile » tandis que pour les garanties facultatives, les fréquences se dégradent légèrement. Comme sur le segment des véhicules de 1re catégorie, quelle que soit la garantie observée, les coûts moyens enregistrent une hausse.

Sources :