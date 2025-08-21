Précisions sur le registre national d’immatriculation des copropriétés

Le décret n° 2025-831 du 19 août 2025 relatif au registre national d’immatriculation des copropriétés, pris pour l’application des articles L. 711-2 et L. 711-3 du Code de la construction et de l’habitation, a été publié au Journal officiel du 21 août 2025.

Il précise le contenu des grandes rubriques des principales données à porter au registre d’immatriculation des syndicats de copropriétaires par les télédéclarants, pour tenir compte des évolutions apportées au III de l’article L. 711-2 du Code la construction et de l’habitation par l’article 25 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement.

Il met également en cohérence les mesures d’application prévues aux articles R. 711-16 et R. 711-17 du Code de la construction et de l’habitation avec les modifications apportées par l’article 129 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté aux articles L. 711-2 et L. 711-3 du même Code qui élargissent l’accès aux données du registre d’immatriculation des syndicats de copropriétaires.

Le public a ainsi librement accès aux données prévues au II de l’article L. 711-2 et les notaires peuvent consulter, pour chaque copropriété, l’ensemble des données du registre d’immatriculation des syndicats de copropriétaires.

Le décret entre en vigueur dix-huit mois après sa publication.