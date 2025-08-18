Publication du décret d’application de la loi habitat dégradé

Le décret n° 2025-814 du 12 août 2025 relatif au diagnostic structurel des bâtiments d’habitation collectifs, publié au Journal officiel du 14 août 2025, détermine les modalités de réalisation du diagnostic structurel des bâtiments d’habitation collectifs prévu par l’article L. 126-6-1 du Code de la construction et de l’habitation, et en particulier :

le contenu du diagnostic ;

les compétences exigées des professionnels chargés de leur établissement ;

et les modalités de délimitation des secteurs concernés par l’obligation.

En effet, la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024, dite » loi habitat dégradé », a ajouté l’article L. 126-6-1 au Code de la construction et de l’habitation, lequel permet aux communes de définir des secteurs dans lesquels tout bâtiment d’habitation collectif devra faire l’objet, à l’expiration d’un délai de quinze ans à compter de la réception des travaux de construction du bâtiment et au moins une fois tous les dix ans, d’un diagnostic structurel du bâtiment, incluant une description des désordres observés qui portent atteinte à sa solidité et évaluant les risques qu’ils présentent pour la sécurité des occupants et celle des tiers.

Par ce décret, les contours de ce nouveau diagnostic sont donc à présent fixés.

