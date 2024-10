Publication du rapport de l’Observatoire des taxes foncières 2024

L’UNPI (Union Nationale des Propriétaires Immobiliers) a publié le 18e rapport de l’Observatoire des taxes foncières sur les propriétés bâties (période 2013-2018-2023 et premières données 2024).

Chiffres clés

L’augmentation moyenne de la taxe foncière pour la période 2013/2023 est de 32,9 %.

Pour la première fois depuis sa création, le taux moyen de taxe foncière dépasse 40,0 % (40,36 %). Les montants de taxe foncière payés par les propriétaires ont augmenté en moyenne de 20 % entre 2018 et 2023 sur l’ensemble du territoire.

Paris et Strasbourg affichent les plus fortes hausses de taxe foncière avec respectivement + 83 % et + 52 %. Grenoble devient cependant la ville de France aux taux cumulés de taxe foncière les plus élevés (67,93 %).

Les taxes annexes se sont multipliées en 2023 : application d’une taxe GEMAPI-inondations dans 74 % des communes (contre 35 % en 2018) et d’une nouvelle taxe spéciale d’équipement « Ligne à grande vitesse » dans 2 340 communes du Sud-Ouest.

