Après un premier tome publié en avril 2024 consacré à l’activité déclarative des professions assujetties à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme qui ont transmis plus de 186 000 déclarations de soupçon en 2023, TRACFIN rend publiques les deuxième et troisième parties de son rapport d’activité 2023.

Le tome 2 dresse le bilan de l’activité du service de renseignement financier de Bercy en 2023. Le tome 3 présente une série de 17 cas typologiques et de critères d’alerte qui illustrent les grandes tendances de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme observés en 2023 et au début de l’année 2024, qu’elles soient récurrentes ou émergentes. Présenté en abécédaire, il vise ainsi à donner une image, non exhaustive, de l’actualité de la criminalité financière et de ses circuits.

Les 2 tomes sont accessibles ici.

