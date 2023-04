Règlement des successions internationales : les recommandations des Notaires d’Europe

Le Conseil des notariats de l’Union européenne (CNUE) a publié les résultats du projet « MAPE Successions », dont l’objectif était d’évaluer l’application du règlement (UE) n° 650/2012 sur les successions internationales par les notaires.

Au cours de ce projet d’une durée de deux ans, plus de 2 100 notaires ont contribué et partagé leurs expériences sur un large éventail de sujets couverts par le règlement : règles de compétence, choix de la loi applicable, acceptation des actes authentiques, certificat successoral européen, etc.

Toutes ces données ont été analysées et discutées par une équipe d’universitaires et de notaires, qui ont présenté leurs recommandations et leur rapport de synthèse.

Sources :