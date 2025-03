Publication du bilan national des entreprises 2024

Le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce (CNGTC) a publié son bilan national des entreprises pour 2024, intitulé « Record de défaillances vs boom entrepreneurial : le grand contraste des entreprises françaises ». Ce dernier fait état d’un record historique des procédures collectives et d’une augmentation des radiations. Les créations d’entreprises sont cependant à la hausse.

Un record historique de procédures collectives (+ 17,4 %). Après une année 2023 difficile, le bilan confirme la situation morose des entreprises françaises en 2024. Touchés par des crises aussi bien structurelles que conjoncturelles, les entrepreneurs font face à un contexte délétère, qui se traduit notamment par une augmentation historique des défaillances d’entreprise. Le nombre d’ouvertures de procédures collectives bondit ainsi de 17,4 % par rapport à 2023, avec 59 352 entreprises concernées.

Quatre secteurs concentrent 70 % du total des défaillances d’entreprises enregistrées en 2024 : le commerce, la construction, l’hébergement-restauration et le conseil et services aux entreprises. Parmi les secteurs les plus touchés, les activités immobilières enregistrent la plus forte hausse de l’année (+ 36,6 %).

D’un point de vue géographique, l’ensemble des régions métropolitaines est touché, Normandie (+ 28,2 %) et Île-de-France (+ 27,5 %) en tête.

La courbe des radiations repart à la hausse. Si l’édition 2023 montrait un recul des radiations avec un retour à la normale après les années perturbées par le contexte pandémique, la tendance s’inverse en 2024 avec une augmentation des radiations d’entreprises (+ 9 %), notamment au cours du dernier trimestre (30 % du total des radiations).

L’Île-de-France confirme son statut de première région des radiations au RCS (28 % du total, contre 27,5 % en 2023).

Si les radiations volontaires demeurent le premier motif de radiation (53,7 % des cas), les procédures collectives gagnent du terrain : elles représentent près d’un tiers des motifs de radiation et enregistrent la plus forte progression (+ 14,9 %).

Les activités les plus représentées concernent les secteurs du commerce (22,8 %), du conseil et services aux entreprises (13,8 %) et de l’immobilier (12,9 %).

Les créations d’entreprises à la hausse (+ 8,6 %). Les données sur la création d’entreprises sont toutefois encourageantes. En effet, après deux années de fléchissement, la création d’entreprises repart à la hausse et concerne la quasi-totalité des secteurs (588 802 immatriculations enregistrées).

Des disparités territoriales. Si en 2024 la France a enregistré une progression globale des immatriculations, trois régions affichent cependant des baisses : la Guadeloupe (- 0,1 %), Mayotte (- 12,7 %) et la Martinique (- 20,5 % ).

Au niveau des radiations, à l’exception des Hauts-de-France (- 4,2 %) et de la Normandie (- 1,7 %), toutes les régions enregistrent une augmentation de leurs radiations, Guadeloupe et Corse en tête, avec respectivement + 114,9 % et + 89 %.

Vous pouvez télécharger ici le Bilan National des Entreprises 2024

