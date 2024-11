L’INSEE dresse le bilan du parc de logements au 1er janvier 2024.

À cette date, la France (hors Mayotte) compte 38,2 millions de logements. 82,2 % sont des résidences principales et 54,8 % des logements individuels.

La croissance du parc de logements ralentit depuis 2010 (+ 1,2 % entre 2000 et 2009 ; + 1,1 % entre 2010 et 2015 ; + 0,9 % entre 2018 et 2024).

3,7 millions de logements sont des résidences secondaires ou des logements occasionnels.

La part des logements vacants se stabilise au cours des quatre dernières années et atteint 3,1 millions en 2024.

57,0 % des ménages sont propriétaires de leur résidence principale, une part qui diminue légèrement depuis 2014.

Sources :