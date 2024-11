L’adaptation des communes et des intercommunalités au vieillissement de la population

Adapter les communes et intercommunalités au défi du vieillissement de la population, tel est l’objet du rapport adopté le 8 octobre 2024 par la délégation du Sénat aux collectivités territoriales.

Le rapport souligne que la décennie 2020 est marquée par l’« explosion » du nombre de personnes âgées de 75 à 84 ans. Dans ce contexte, les maires s’affirment comme les « grands architectes de la transition démographique ». L’adaptation au vieillissement concerne l’ensemble des dimensions de la vie quotidienne des seniors, que l’on pense aux solutions de mobilité et aux travaux de voirie, à l’accès aux services de proximité ou à la lutte contre l’isolement. Dans ces matières, le rôle des communes et des intercommunalités doit être pleinement reconnu et conforté.

Le rapport formule 11 recommandations concrètes afin d’améliorer la prise en charge des aînés dans les communes et intercommunalités d’aujourd’hui et de demain.

Consulter le rapport

