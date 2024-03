Marché de l’entremise immobilière : suite des recommandations de l’Autorité de la concurrence

Dans son avis n° 23-A-07 du 2 juin 2023, l’Autorité de la concurrence a constaté des risques de distorsion de concurrence et des défaillances de marché sur le marché de l’entremise immobilière.

Afin d’y remédier, elle préconise un certain nombre d’évolutions législatives et réglementaires, avec plusieurs propositions distinctes.

Interrogé sur cet avis, qui suscite l’inquiétude de nombreux professionnels de l’immobilier, le ministre du Logement précise que le gouvernement va analyser avec attention les recommandations de l’Autorité de la concurrence et déterminer, le cas échéant, les évolutions nécessaires. Ce travail sera réalisé en étroite concertation entre les services du ministère de l’Économie, de la Chancellerie et du ministère chargé de la Ville et du Logement.

