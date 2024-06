Plan Initiative Copropriétés : 5 ans d’action

Depuis plus de 40 ans, la dégradation des copropriétés fait l’objet de nombreuses interventions publiques locales et nationales.

Le Plan Initiative Copropriétés (PIC), piloté par l’ANAH, propose une intervention territorialisée et planifiée, qui mobilise les compétences techniques et les moyens financiers de nombreux partenaires autour des élus, afin de proposer des modes d’intervention à la carte aux territoires concernés. Il cible prioritairement les situations les plus graves – les copropriétés très dégradées et dégradées – avec des solutions de prévention et d’accompagnement aux copropriétés fragiles.

Chiffres clés

144 809 logements rénovés depuis 2018 dans le cadre du PIC

2 810 copropriétés en difficulté suivies, soit 88 766 logements sur 164 sites

17 sites en suivi national présentant 41 138 logements en copropriété en difficulté

Les 3 axes d’intervention publique sur ces 17 sites sont les suivants :

. l’axe prévention : permet d’accompagner des copropriétés fragiles pour prévenir leur dégradation ;

. l’axe redressement : vise à sauvegarder les copropriétés dégradées ;

. l’axe transformation : pour enclencher un processus de restructuration pour les copropriétés très dégradées.

Depuis 2020, près de 75 000 logements ont été rénovés dans 1 146 copropriétés grâce à MaPrimeRénov’ Copropriété. En 2024, l’objectif est de rénover 80 000 logements grâce à ce dispositif.

