Plan national d’adaptation au changement climatique : lancement d’une consultation publique

Dans le cadre des travaux sur le prochain Plan national d’adaptation au changement climatique (PNACC), une consultation publique a été ouverte depuis le 25 octobre 2024, pour une période de deux mois.

Les axes soumis au débat dans le cadre de cette consultation volontaire sont la protection de la population des effets du changement climatique ; la résilience des territoires, des infrastructures et des services essentiels ; l’adaptation des activités humaines ; la protection de notre patrimoine naturel et culturel et la mobilisation des forces vives de la Nation pour réussir l’adaptation au changement climatique.

Pour donner son avis, faire des propositions concrètes, rendez-vous sur la plateforme dédiée

