Un élan de générosité pour financer la rénovation d’un joyau architectural de Marnes-la-Coquette

La collecte nationale pour le patrimoine religieux bénéficie d’un taux de déduction fiscale renforcé pour les particuliers de 75 % jusqu’à 1 000 €, comme cela a été le cas pour la souscription pour la cathédrale Notre-Dame de Paris. Un édifice des Hauts-de-Seine (92) figure parmi les cent premiers bénéficiaires de cette collecte organisée par la Fondation du Patrimoine. En effet, dans la commune de Marnes-la-Coquette, l’église Sainte-Eugénie bénéficiera de l’appel aux dons pour sa rénovation.

50 000 édifices religieux se dégradent et 5 000 sont menacés de disparaître. La Fondation du Patrimoine mobilise la générosité de tous pour sauver ce patrimoine religieux. Cette collecte a été lancée en septembre 2023, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Pour la ministre de la Culture, Rachida Dati : « L’élan de générosité suscité par l’incendie de Notre-Dame de Paris a témoigné de l’attachement des Français à leur patrimoine religieux. Aujourd’hui, ce sont toutes les églises de France qui ont besoin de cette générosité. Elle est la condition de la préservation de ce patrimoine de proximité par excellence, qui fait partie du paysage incontournable de toutes les communes de France ».

Un objectif ambitieux

L’objectif de la Fondation du Patrimoine consiste à identifier, restaurer et rouvrir 1 000 édifices religieux de communes de moins de 10 000 habitants, et moins de 20 000 en outre-mer en quatre ans afin de pouvoir les transmettre aux générations futures. Les édifices à caractère patrimonial pourront bénéficier de travaux de conservation et de restauration incluant la mise en sécurité et la prévention des risques. Jusqu’à 10 % des fonds collectés seront réservés au financement de l’ingénierie et de l’appui aux projets (études, assistance à maîtrise d’ouvrage…).

Le rôle de la Fondation du Patrimoine

Reconnue d’utilité publique, la Fondation du Patrimoine est dédiée à un objectif d’intérêt général, la préservation du patrimoine de proximité non protégé. En lien avec les principaux acteurs du secteur et de l’État, elle aide les propriétaires publics et associatifs à financer leurs projets, permet aux propriétaires privés de défiscaliser tout ou partie de leurs travaux et mobilise le mécénat d’entreprise. Elle accompagne plus de 3 000 projets de sauvegarde public ou privés par an, dispersés sur l’ensemble du territoire, souvent localisés dans de petites ou moyennes communes. La Fondation du Patrimoine a sauvé 27 500 sites en 25 ans.

Une réduction fiscale de droit commun…

Les dons effectués par les particuliers sont déductibles de leur impôt sur le revenu à hauteur de 66 % du montant du don dans la limite de 20 % du revenu imposable du donateur. Les dons ouvrent également droit à une réduction de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) à hauteur de 75 % du don dans la limite de 50 000 €, excepté pour les collectes de dons organisées en faveur de bâtiments privés protégés au titre des monuments historiques ou labellisés par la Fondation du Patrimoine. Les entreprises mécènes bénéficient, quant à elles, d’une réduction d’impôt sur les sociétés égale à 60 % des sommes données dans la limite de 20 000 € ou de 5 % du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé. En cas de dépassement de ce seuil ou si le résultat de l’exercice en cours est nul ou négatif, il est cependant possible de reporter l’excédent sur les cinq exercices suivants. Cependant la loi limite le taux de réduction fiscale de 60 à 40 % pour les dons supérieurs à 2 millions d’euros par an.

… et une réduction fiscale exceptionnelle

Pour cette campagne de collecte, les pouvoirs publics ont mis en place une réduction fiscale exceptionnelle de 75 %, effective jusqu’à fin 2025. Grâce à cette réduction fiscale, les particuliers peuvent déduire de leur impôt 75 % du montant de leur don, dans la limite de 1 000 € par donateur et par année fiscale, et 66 % au-delà. Ainsi, un don de 1 000 € coûte réellement 250 €. De la restauration de vitraux à l’intervention d’urgence pour éviter l’effondrement d’une façade ou d’un clocher en passant par le manque d’entretien, les besoins de financement sont importants. Ce dispositif d’envergure a permis à ce jour de collecter 12 231 800 euros auprès de 39 521 donateurs.

Un seul bien dans les Hauts-de-Seine sélectionné parmi les cent premiers lauréats

La Fondation du Patrimoine a été chargée de sélectionner les édifices lauréats, en lien avec les directions régionales des affaires culturelles (DRAC) pour les monuments historiques. En avril 2024, elle a dévoilé la liste des cent premiers édifices sélectionnés. Parmi les 100 édifices lauréats, près de 50% d’entre eux sont situés dans des communes de moins de 1 000 habitants, 60% ne sont pas protégés au titre des monuments historiques, et 55 % sont fermés au public ou en péril. Seul édifice des Hauts-de-Seine à faire partie des premiers bénéficiaires, l’église Sainte-Eugénie de Marnes-la-Coquette va pouvoir bénéficier de travaux de restauration.

À Marnes-la-Coquette, une église édifiée par Napoléon III

L’édification de cette église fut décidée alors que l’empereur Napoléon III et l’impératrice Eugénie étaient des résidents fréquents du château de Villeneuve-l’Étang à Marnes-la-Coquette. Elle a été financée sur leur fonds propres. En reconnaissance de ce geste, l’église fut dédiée à Sainte-Eugénie, en honneur de l’impératrice. L’église est inscrite à l’Inventaire supplémentaire des monuments historiques en 1993 et occupe une place centrale dans le village, lui-même intégré à un site patrimonial remarquable. Dans le cadre de ce statut, un plan de valorisation de l’architecture et du patrimoine a récemment été élaboré, et la réhabilitation de l’église est une initiative phare de cette démarche de mise en valeur. Les travaux de rénovation de ce témoignage architectural de l’époque impériale visent à rénover les façades et le clocher extérieurs, fortement dégradés par les ravages du temps et les infiltrations. À l’intérieur, il est prévu de remplacer le sas d’entrée, vieux de plus d’un siècle, qui est non seulement très sombre mais également dans un état de délabrement avancé.