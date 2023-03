Immobilier : le contenu et les modalités d’application du carnet d’information du logement sont précisés

L’article R. 126-33 du CCH, après avoir précisé la nature des travaux (a), exige qu’ils aient une incidence énergétique (b).

5° travaux d’installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage ou de refroidissement, en y incluant les systèmes de ventilation économiques et performants qui y sont, le cas échéant, associés, ou de production d’eau chaude sanitaire ;

3° travaux d’isolation thermique des parois vitrées et portes donnant sur l’extérieur ;

L’ article R. 126-33, I, du CCH précise que les travaux de rénovation d’un logement existant qui donnent lieu à la création du carnet d’information du logement et qui doivent figurer dans celui-ci sont ceux qui relèvent des catégories suivantes et qui répondent à des caractéristiques fixées, pour chacune de ces catégories, par arrêté du ministre en charge de la Construction :

b – L’exigence de l’incidence énergétique

L’exigence de l’incidence énergétique concerne aussi bien les travaux d’isolation que d’installation d’équipement des travaux.

Les travaux d’isolation (CCH, art. R. 126-33, II). Le Code de la construction et de l’habitation précise que les matériaux utilisés lors de travaux de rénovation d’un logement dont la liste et les caractéristiques doivent figurer dans le carnet d’information du logement sont ceux qui sont mis en œuvre dans les travaux d’isolation thermique13 et qui ont une incidence directe sur la performance énergétique.

L’exigence de l’incidence énergétique des éléments d’équipement (CCH, art. R. 126-33, III). Le CCH précise que les équipements installés lors de travaux de rénovation d’un logement, devant figurer dans le carnet d’information du logement, sont les principaux éléments des systèmes de chauffage, de refroidissement ou de production d’eau chaude sanitaire14 et doivent avoir une incidence directe sur la performance énergétique.