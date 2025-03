La prise en compte des 12 mois précédant la délivrance du congé et l’obligation de relogement mise à la charge du bailleur

Dans un arrêt rendu le 24 octobre 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation juge que la période à prendre en considération pour le calcul des ressources du locataire âgé de plus de 65 ans pour déterminer si le bailleur, qui lui délivre congé, est tenu, en application de l’article 15, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , de lui proposer un relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, est celle des 12 mois précédant la délivrance du congé.

En l’espèce, une société civile immobilière (SCI) propriétaire de locaux à usage d’habitation a donné à bail un local soumis à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.

Elle délivre au preneur, le 7 décembre 2018, un congé pour motifs sérieux et légitimes, à effet au 10 juin 2019. Le locataire n’ayant pas quitté les lieux, la bailleresse a assigné le locataire en validation du congé, expulsion, et paiement d’une indemnité d’occupation.

Le 9 mai 2023, la cour d’appel de Paris annule le congé et rejette la demande de dommages-intérêts de la SCI. Elle s’est fondée, pour calculer les ressources annuelles du locataire prétendant à une offre de relogement, sur « les ressources perçues pour les [12] mois précédant ce congé ».

La SCI forme un pourvoi en cassation, car elle estime que la période à prendre en considération pour le calcul des ressources annuelles du locataire visées par l’article 15,- III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est la dernière année civile écoulée ayant donné lieu à l’établissement d’un avis d’imposition.

La Cour de cassation estime qu’aux termes du premier alinéa de l’article 15, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat de location à l’égard de tout locataire âgé de plus de 65 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources en vigueur pour l’attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du Logement, sans qu’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert.

Elle rappelle que le montant des ressources du locataire est apprécié, « selon le troisième alinéa, à la date de notification du congé » et que « les ressources à prendre en compte pour calculer ce montant sont celles perçues par le locataire au titre des [12] mois qui précèdent la délivrance du congé ».

Or, la cour d’appel ayant constaté que le locataire était « âgé de plus de [65] ans à la date d’échéance du contrat, et que ses revenus déclarés à l’administration fiscale pour les [12] mois précédant la date de délivrance du congé, soit de décembre 2017 à novembre 2018 inclus, étaient inférieurs au plafond de ressources pour l’année 2018 pour une personne seule », elle « en a exactement déduit que, faute pour la bailleresse de justifier d’une offre de relogement répondant aux exigences de l’article 15, III, de la loi du 6 juillet 1989, le congé devait être annulé ».

Le moyen n’étant donc pas fondé, la Cour rejette le pourvoi.

Ainsi, la Cour régulatrice juge que la période à prendre en considération pour le calcul des ressources du locataire âgé de plus de 65 ans pour déterminer si le bailleur qui lui délivre congé est tenu, en application de l’article 15, III, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, de lui proposer un relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités, est celle des 12 mois précédant la délivrance du congé et non la dernière année civile écoulée ayant donné lieu à l’établissement d’un avis d’imposition.

En effet, selon l’article 15, III, de la loi du 6 juillet 1989, si deux conditions cumulatives sont remplies par un locataire, le bailleur est contraint de lui proposer une solution de relogement (I) en cas de délivrance d’un congé. Concernant la seconde condition relative aux conditions de ressources, selon la Cour régulatrice, la période prise en compte est celle des 12 derniers mois précédant la délivrance du congé (II).

I – Les conditions cumulatives relatives au locataire faisant naître l’obligation de relogement pour le bailleur en cas de délivrance d’un congé

Pour protéger les preneurs les plus fragiles, le législateur a prévu un certain nombre de dispositions. Ainsi, en cas de délivrance d’un congé (A), le bailleur doit proposer une solution de relogement au locataire âgé de plus de 65 ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources (B).

A – Délivrance d’un congé La délivrance d’un congé par le bailleur est possible dans des cas spécifiques et est soumise à des conditions précises. L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans sa version en vigueur, précise les cas où un bailleur, personne physique ou morale, peut délivrer un congé. Ainsi, l’article 15, I, dispose : « Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. À peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur ». La délivrance d’un congé est donc par principe bien encadrée et une procédure spécifique doit être respectée : le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre. De plus, pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux, si le congé a été notifié par le bailleur. Il peut donc quitter les lieux avant le terme du congé. À l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. Il a été rappelé régulièrement que la validité du congé est contrôlée a priori ou a posteriori, c’est-à-dire avant le départ du locataire ou après. La possibilité d’exercer un contrôle a priori a été débattue régulièrement devant les juridictions du fond, mais une modification de la loi est intervenue et a consacré cette possibilité. Il doit en outre être rappelé que la loi, dans sa version applicable, a durci les sanctions du bailleur fraudeur, puisque l’article 15, V, prévoit une sanction pénale : « Le fait pour un bailleur de délivrer un congé justifié frauduleusement par sa décision de reprendre ou de vendre le logement est puni d’une amende pénale dont le montant ne peut être supérieur à 6 000 € pour une personne physique et à 30 000 € pour une personne morale ». Il est également précisé que le « montant de l’amende est proportionné à la gravité des faits constatés. Le locataire est recevable dans sa constitution de partie civile et la demande de réparation de son préjudice ». En l’espèce la SCI propriétaire de locaux à usage d’habitation a délivré, le 7 décembre 2018, un congé pour motifs sérieux et légitimes à son locataire, à effet au 10 juin 2019. Le locataire n’ayant pas quitté les lieux, la bailleresse a assigné le locataire en validation de ce congé, expulsion, et paiement d’une indemnité d’occupation. La cour d’appel de Paris a effectué un contrôle a priori, puisque le locataire n’avait pas quitté les lieux. Néanmoins, dans cette espèce jugée par la Cour de cassation, la question de la validité du congé ne portait pas sur le motif du congé délivré, mais sur une obligation de la bailleresse de proposer un relogement au locataire qui remplissait les deux conditions prévues par la loi.