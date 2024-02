Performance énergétique : l’objectif à atteindre est la rénovation performante

L’arrêté de 2022 définit la notion de classes de performance par renvoi à l’article L. 173-1-1 du Code de la construction et de l’habitation (A). L’arrêté de 2023 précise celle de surface de bâtiment ou partie de bâtiment par renvoi à l’arrêté du 31 mars 2021 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d’habitation en France métropolitaine (B).

A – La notion de classes de performance

Les classes de performance visées sont celles définies à l’article L. 173-1-1 du Code de la construction et de l’habitation selon lequel les bâtiments ou parties de bâtiment existant à usage d’habitation sont classés par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la Construction et de l’Énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :

Les classes de performance