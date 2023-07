Précisions et imprécisions sur les vertus du bornage

Certes, la Cour de cassation n’hésite pas à affirmer qu’un procès-verbal de bornage vaut titre définitif de l’étendue des immeubles 38. Quant au jugement fixant la ligne divisoire, il a autorité de chose jugée sur le bornage. Néanmoins, et cela peut sembler paradoxal au non-juriste, bien que le bornage fixe définitivement la ligne divisoire entre deux propriétés, il ne fixe pas définitivement les droits de propriété. Par conséquent, le bornage ne résiste pas à l’usucapion (A).

Par ailleurs, le bornage est supposé prévenir les velléités d’empiètement des voisins mais, en réalité, le bornage ne permet pas de constater un empiètement et il pourrait même consacrer un empiètement en cas d’erreur dans l’implantation des bornes (B).

A – Bornage et usucapion : la remise en cause du bornage ?

L’usucapion peut être invoquée comme moyen de défense à une action en bornage, or le bornage ne peut pas empêcher la prescription acquisitive puisqu’il ne fixe pas le droit de propriété. Partant, un propriétaire ne peut pas assigner son voisin en bornage pour interrompre sa prescription sur une bande de terrain qui n’est pas censée lui appartenir. Assurément, en application de l’article 2241 du Code civil, une citation en justice signifiée à celui qu’on veut empêcher de prescrire interrompt la prescription mais encore faut-il que l’action tende à faire reconnaître le droit de son auteur. Dès lors, l’assignation en bornage, dont l’objet tend exclusivement à la fixation de la ligne divisoire entre les fonds, ne peut pas constituer la citation en justice prévue par ce texte39. Au contraire, une action en revendication aurait cet effet interruptif. Toutefois, la demande reconventionnelle en revendication formée dans le cadre d’une action en bornage ne saurait interrompre la prescription acquisitive puisque cette revendication est formée par celui qui se prévaut de l’usucapion contre le demandeur en bornage40.

De plus, l’accord sur la délimitation des fonds n’emportant pas nécessairement accord sur le droit de propriété de chacune des parties41, un bornage antérieur ne fait pas obstacle à l’usucapion. En conséquence, une prescription trentenaire au-delà des bornes conduira à reconnaître la propriété du possesseur et impliquera un nouveau bornage. On pourrait objecter que l’on ne peut pas prescrire contre son titre42 mais ce serait oublier que le bornage ne vaut pas titre de propriété et qu’en outre ce principe ne s’applique que lorsqu’il s’agit de prescrire contre un titre en vertu duquel la possession est exercée à titre précaire pour le compte d’autrui43. La jurisprudence n’est effectivement pas hostile à une prescription en contradiction avec l’implantation des bornes. Il a déjà été jugé que le bornage constitue un acte déclaratif de limite de parcelle qui n’exclut pas de revendiquer une partie de la parcelle du voisin44. À cet égard, on soulignera que l’article 656 du projet de réforme du droit des biens se positionne en ce sens puisqu’il prévoit que le bornage ne fait pas obstacle à la possibilité de prescrire au-delà des bornes dans les conditions des articles 549 et 554 ».

De là à dire que le caractère définitif du bornage ne vaut que pour 30 ans, il n’y a qu’un pas implicitement franchi par certains arrêts. Par exemple, la Cour de cassation a considéré qu’une demande en bornage est recevable « malgré l’existence d’un bornage amiable de moins de 30 ans »45 parce qu’en l’espèce la frontière avait disparu, suggérant ainsi que l’existence d’un bornage de moins de 30 ans est en principe un obstacle à une nouvelle demande sauf exception et qu’a contrario un bornage de plus de 30 ans pourrait être remis en cause. Les frontières entre propriétés contiguës ne sont donc pas intangibles, le bornage non plus. Il n’est donc pas efficace pour protéger les voisins contigus des emprises réciproques.

Le bornage ne prévient pas d’une action en revendication puisque ces actions ont des objets distincts et une décision rendue en matière de bornage ne saurait avoir autorité de chose jugée à l’égard d’une action en revendication postérieure. Cette position est incontestable, il s’agit de protéger le fond du droit. C’est malheureusement une confusion souvent faite par les justiciables. Or il est très important d’identifier l’objet de ses prétentions avant d’agir en bornage ou en revendication afin d’éviter les désillusions. Le bornage montre aussi ses faiblesses en cas d’empiètement bien que précisément il soit censé avoir un effet préventif.