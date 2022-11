Propriétaires : pouvez-vous attaquer vos voisins pour perte d’ensoleillement ?

La perte d’ensoleillement peut justifier une action pour trouble de voisinage lorsqu’il n’y a pas prescription.

Cass. 3e civ., 13 juill. 2022, no 21-14065

Si, durant des étés de plus en plus caniculaires beaucoup cherchent à se protéger du soleil et de sa chaleur, d’autres se plaignent du manque d’ensoleillement de leur propriété, en raison d’agissements de leurs voisins. Ces agissements, qualifiés de trouble anormal de voisinage (I), rendent possibles des actions en justice (II). Néanmoins de telles situations peuvent avoir une cause ancienne et évoluer dans le temps, d’autant plus que le droit des biens1 est propice au « temps long », ce qui amène à confronter le trouble anormal du voisinage aux règles relatives à la prescription2 et à en tirer les conséquences en termes de délais de prescription applicables3 aux actions en réparations du trouble anormal de voisinage4. Ce qui est illustré par la présente affaire, dans laquelle les propriétaires d’un fonds ont assigné leurs voisins sur le fondement des troubles anormaux de voisinage, aux fins d’être indemnisés pour la perte d’ensoleillement due à la hauteur excessive de leurs arbres. Les demandeurs au pourvoi ont invoqué la prescription de la demande d’indemnisation formée par leurs voisins au titre de la perte d’ensoleillement qui, selon eux, est une action en responsabilité extracontractuelle se prescrivant par cinq ans, à compter du jour où la victime en a eu connaissance. Si la cause du trouble existe depuis plus de cinq ans, il appartient à la victime de démontrer que c’est depuis moins de cinq ans que le trouble s’est aggravé. Les arbres constituant la cause de la perte d’ensoleillement ayant été plantés depuis plus de 30 ans, la fin de non-recevoir tirée de la prescription devait être rejetée car il n’était pas démontré que le trouble s’était aggravé dans les cinq dernières années5.

Pour la Cour de cassation, du fait de la poussée des arbres, le trouble allégué s’était s’aggravé dans les cinq ans de l’assignation, la demande d’indemnisation n’était pas prescrite et donc recevable.

I – Troubles anormaux de voisinage Les relations de voisinage sont parfois difficiles et peuvent entraîner des troubles anormaux de voisinage, spécialement en cas de perte d’ensoleillement, dont la nature doit être précisée (A), ainsi que la qualification et le régime de la responsabilité des troubles anormaux du voisinage (B). A – Nature des troubles anormaux de voisinage Le droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue6 est limité par l’obligation de ne causer à des tiers aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du trouble de voisinage7, notion dont les éléments méritent d’être précisés. Le concept prétorien de trouble de voisinage ou d’inconvénients excessifs est désormais bien ancré dans le droit de la responsabilité et soulagé de la tutelle du droit de propriété. Cette théorie s’est aussi émancipée de la faute en même temps qu’elle a gagné son autonomie au regard de la théorie de l’abus de droit. « Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage »8. Le trouble de voisinage doit être dommageable et anormal (1) excédant les inconvénients raisonnables du voisinage (2). Il doit exister un trouble dommageable : il n’y a pas trouble de voisinage s’il n’existe pas de dommage apporté aux relations de voisinage. Il peut y avoir trouble anormal en présence d’un risque de dommage. Il importe que le dommage prétendu soit la conséquence des agissements ou du comportement du défendeur : un ou des voisin(s)9. 1 – Un trouble anormal La jurisprudence retient parfois l’expression de trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage10. Il appartient au demandeur de démontrer le caractère excessif de l’inconvénient ou de la nuisance, reste à savoir si l’inconvénient supposé excessif invoqué est digne d’être pris en considération et donc de nature à ouvrir droit à réparation. Il ne suffit pas qu’un embarras existe, encore faut-il qu’il soit dommageable. Il s’agit là d’une question de fait livrée à l’appréciation souveraine des juges du fond11 qui doivent prendre le soin de suffisamment caractériser le dommage comme anormal et continu et ne peuvent motiver leur refus par de simples considérations générales12. La notion d’inconvénient ou d’excès voire d’« anormalité » est relative et ne peut pas s’apprécier intrinsèquement. « Ce qu’on doit supporter de ses voisins est affaire de convenance et d’usage, donc de temps et de lieu »13. Le caractère excessif du préjudice doit s’apprécier compte tenu de toutes les circonstances du cas et notamment de sa permanence. Il est naturel que les voisins supportent mutuellement certains inconvénients inhérents à cette situation. Le tout est de trouver la norme de tolérance et, au-delà, le seuil de nuisance à partir duquel apparaît l’obligation de réparer. Le dommage qui donne lieu à réparation est le dommage « anormal », celui que les voisins n’ont pas l’habitude de subir dans telle région et à telle époque14. Le voisinage traduit l’idée de l’occupation de l’espace par des personnes, dont certaines, par leur situation de proximité, ont des droits et des devoirs spécifiques les unes par rapport aux autres. Mais les limites de cet espace sont relativement indécises. Les variables semblent si nombreuses qu’il paraît impossible de déterminer des critères fiables. La question sera de savoir si ce dommage est « anormal ». Il y a lieu de tenir compte de l’implantation d’un immeuble collectif dans le tissu urbain ou suburbain et des conséquences graves, radicales et permanentes sur les conditions de vie des habitants proches que cela peut produire15. 2 – Un trouble excédant les inconvénients raisonnables du voisinage Il suffit, en principe, de constater un dommage traduisant un inconvénient excessif de voisinage pour que le demandeur obtienne réparation du préjudice qui lui est causé. Pour juger de l’anormalité du dommage allégué, il est nécessaire de le rapporter aux paramètres de son environnement, en tenant compte, par exemple, de la qualité de la construction en cause16 ou des distances17. Conformément aux principes généraux de la responsabilité extracontractuelle, le dommage doit être apprécié in concreto18, en tenant compte des circonstances de lieu19, au regard de la destination normale et habituelle de fonds troublé20, de la perception ou de la tolérance des personnes qui se plaignent. Il incombe au demandeur de démontrer l’anormalité du trouble, ce qui passe en pratique par la production de constats, d’attestations et donne souvent lieu à une expertise21. La perturbation doit être appréciée in concreto, en fonction de ce que peut supporter une personne dite « normale ». Mais chacun sait la difficulté de savoir où s’arrête la normalité, la question est donc celle de la preuve de l’imputabilité. Il n’empêche que l’on doit prêter attention à la sensibilité particulière de l’entourage, dès lors qu’elle est objective et connue22. Mais il existe de plus en plus de paramètres techniques permettant d’évaluer le franchissement du seuil d’anormalité par exemple en matière d’isolation phonique des constructions23. Il est courant que les juges utilisent les services d’experts, y compris pour les préconisations de mesures à prendre24. À l’examen de la jurisprudence, le trouble dommageable est caractérisé par l’aggravation des embarras inhérents au voisinage, se traduisant en particulier par toutes dégradations des conditions de vie, ou d’exploitation de son industrie, supportées par le demandeur, ou par tous désordres affectant le fonds voisin. Cela illustre la notion de dégradation des conditions de vie ou d’exploitation d’une activité professionnelle qui peut aussi bien consister par exemple dans une réduction d’ensoleillement25, l’été, consécutive à la croissance d’une haie26, à des arbres constituant un écran visuel opaque, ou bien d’autres causes27. Entre autres, la réduction d’ensoleillement est un critère qui a déjà fait l’objet d’applications jurisprudentielles. Ainsi, la réduction d’ensoleillement dans une cuisine, dont la durée varie selon les saisons, constitue un inconvénient normal et prévisible de voisinage en zone urbaine d’habitat continu28, de même pour une perte d’ensoleillement minime ne créant pas d’obscurité préjudiciable à l’habitabilité de l’immeuble voisin ou à l’exploitation d’un salon de coiffure29. Des arbres plantés à distance légale30 peuvent être sources de troubles31, mais ne constituent pas un trouble de voisinage32. Les juges du fond peuvent néanmoins ordonner l’abattage d’arbres plantés à distance légale s’ils retiennent l’existence d’un inconvénient excessif de voisinage33. Les inconvénients de la contiguïté foncière deviennent excessifs quand s’exercent ou s’implantent sur le fonds voisin des activités ou des installations perturbatrices. C’est sur ce fondement qu’un propriétaire sera recherché pour qu’il mette un terme à la perturbation qui trouve son origine dans un écran opaque constitué par des arbres34. La nature des troubles du voisinage explique le régime juridique qui leur est appliqué. 3 – Le régime juridique du trouble de voisinage Le trouble anormal est une condition nécessaire et suffisante de la responsabilité pour trouble anormal de voisinage. La jurisprudence a construit avec la théorie des troubles anormaux de voisinage un régime particulier de responsabilité civile extracontractuelle détaché de la responsabilité civile pour faute35. L’action en réparation des troubles anormaux du voisinage constitue un régime de responsabilité objective (a) qui s’appuie sur la constatation du dépassement d’un seuil de nuisance et rend inefficace la quasi-totalité des arguments avancés en vue de l’exonération de responsabilité (b). a – Un régime de responsabilité objective Le régime de la réparation des troubles anormaux du voisinage est un régime de responsabilité autonome, fondée sur un principe général du droit selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage »36. Cette conception est généralement reprise par les juridictions du fond qui énoncent que la responsabilité pour troubles de voisinage est une responsabilité sans faute prouvée, qu’un trouble anormal de voisinage suffit, indépendamment de la preuve de toute faute (ou de la garde d’une chose), pour engager la responsabilité de son auteur37 ou qu’un trouble de voisinage se définit comme un dommage causé à un voisin qui, lorsqu’il excède les inconvénients ordinaires du voisinage, est jugé anormal et oblige son auteur à le réparer, quand bien même celui-ci serait inhérent à une activité licite et qu’aucune faute ne pourrait être reprochée à celui qui le cause38. Le propriétaire d’un bien immobilier est responsable de plein droit dès lors que le trouble ayant causé un dommage à un tiers provient de ce bien, indépendamment de toute faute de sa part. Il suffit, pour que la responsabilité du propriétaire d’un bien soit engagée, que le trouble de voisinage à l’origine du dommage procède de ce bien39. Dans la mesure où il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute, la jurisprudence en conclut que peu importe que les troubles aient commencé avant que les acquéreurs du bien en cause (l’immeuble) en deviennent propriétaires. La date d’apparition du trouble est indifférente si ce trouble a perduré après que l’acquéreur est devenu propriétaire. Ce propriétaire verra alors sa responsabilité pleinement engagée. La continuité ou la persistance du trouble ayant causé le dommage reporte l’intégralité de la responsabilité sur le propriétaire actuel du bien. L’action en réparation permet de s’affranchir de tout fait personnel (même non fautif) pour retenir la responsabilité du propriétaire du fonds d’où procède le trouble. Celui-ci pourra voir sa responsabilité engagée en cette seule qualité. Dans la mesure où la théorie des troubles anormaux de voisinage repose sur un régime de responsabilité objective, il importe peu finalement que le propriétaire du fonds ne soit pas lui-même à l’origine du trouble40. La responsabilité objective permet d’absorber les effets attachés à la conception réelle de la théorie des troubles anormaux de voisinage, ce qui lui permet d’en constituer le socle et de couvrir la multitude de situations auxquelles cette théorie est susceptible de s’appliquer. À partir du moment où celle-ci a dépassé les frontières de la propriété, ne s’appliquant plus seulement aux rapports entre propriétaires mais également aux rapports entre tous types d’occupants, seule la responsabilité civile extracontractuelle pouvait lui servir de fondement. La responsabilité encourue par le propriétaire pour trouble de voisinage n’est pas une responsabilité subsidiaire, susceptible d’être mise en œuvre seulement à défaut d’application des règles de la responsabilité civile41, elle concerne aussi les dommages accidentels et ceux qui ne sont pas continus42. Celle-ci a pour conséquence de dispenser le demandeur d’apporter la preuve d’une faute imputable au défendeur et d’interdire à celui-ci d’exciper de l’absence de faute pour tenter de s’exonérer. On a pu soutenir qu’il y a faute civile à faire subir à ses voisins un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage puisque, placé dans une même situation, le « bon père de famille » s’en fût abstenu43. L’allégation par le défendeur de l’absence d’une faute de sa part à l’origine du dommage est inopérante44. Dans une affaire, il a été jugé qu’ayant retenu que la piscine du demandeur a été construite en connaissance de cause dans une zone où la croissance des arbres aurait dû être prise en considération et que la perte d’ensoleillement était minime et tolérable, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la cour d’appel a estimé que l’ombre portée des arbres dont l’étêtage était sollicité ne constituait pas un trouble de voisinage45. Même si les branches d’un arbre dépassent d’environ deux mètres l’aplomb de la limite foncière, il n’y a pas lieu d’en ordonner l’étêtement, dès lors que les demandeurs n’apportent pas la preuve de l’existence d’inconvénients anormaux de voisinage, d’autant qu’ils ont construit à proximité du fonds voisin arboré en toute connaissance de cause46. Dès lors que des arbres plantés de longue date en limite de propriété sont entretenus régulièrement par l’élagage des branches et des racines et ne peuvent raisonnablement être à l’origine d’inconvénients particuliers liés à la chute de feuilles ou à la suppression d’ensoleillement, aucun trouble de voisinage justifiant leur abattage ne peut être retenu à l’encontre du propriétaire du terrain47. La demande d’élagage d’arbres situés en limite de propriété de façon à rétablir un ensoleillement normal n’est pas fondée dès lors que la preuve de ce dommage n’est pas rapportée48. Le caractère objectif de la responsabilité rend quasiment nulles les possibilités d’exonérations. b – La quasi-inefficacité des arguments présentés en vue de l’exonération Exercice légitime d’un droit. Il est acquis que le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle d’inconvénients excessifs de voisinage49. Le fait que l’installation en cause ne soit soumise à aucune réglementation spécifique est dénué d’intérêt50. Exciper de ce que le trouble serait couvert par l’existence d’une servitude est aussi inopérant51. Il appartient au juge du fond de rechercher si les troubles subis par le propriétaire du fonds servant, du fait de l’exercice de la servitude acquise par le propriétaire du fonds dominant, excèdent ou non ce qui peut être admissible52. Ainsi, si l’obturation d’un jour de souffrance n’excède pas nécessairement les inconvénients du voisinage, il en va autrement quand il en résulte une baisse sensible de luminosité. On notera que, même plantés à distance légale53, des arbres peuvent créer un trouble auquel il faudra porter remède54. Tel est le cas, par exemple, quand des arbres de grande hauteur diminuent grandement l’ensoleillement de la propriété voisine55 ou obstruent la vue sur un panorama56. Le fait d’un tiers. Classiquement, en présence d’une responsabilité de plein droit, le fait d’un tiers n’est pas de nature à exonérer le défendeur57 sauf s’il revêt les caractéristiques de la force majeure. Le régime des troubles de voisinage n’échappe pas à la règle58. La force majeure. Dans l’hypothèse où le trouble est préexistant à un événement naturel qui, dans l’absolu, aurait pu être qualifié de cas de force majeure, l’exonération n’est pas envisageable. Il en résulte que les moyens de défenses sont généralement irrecevables, ce qui se répercute sur la qualification de l’action.