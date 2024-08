La prise en compte juridique récente des animaux et de leurs propriétaires

II – Les récentes lois tenant compte des personnes vivant avec des animaux

Les rapports de l’homme à l’animal n’ont cessé d’évoluer avec la reconnaissance de droits croissants pour les animaux, mais les deux lois de 2024 tiennent aussi compte de leurs liens en faisant évoluer leurs relations.

En premier lieu, la loi n° 2024-317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l’autonomie (JO, 9 avr. 2024) contient plusieurs volets en vue d’aider les personnes que l’âge rend vulnérables10.

Plusieurs mesures sont prises dans cette loi pour mieux soutenir les personnes âgées. Parmi celles-ci, une évolution des droits permet aux résidents installés en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) de garder leurs animaux de compagnie, chien, chat ou autres animaux domestiques (CASF, art. L. 311-9-1), leur permettant notamment de ne pas être isolés. En effet, ces mesures ont pour objectif de soutenir les personnes âgées et éviter qu’elles ne vivent isolément. C’est bien dans ce but que la loi autorise la présence de ces animaux au sein des établissements qui les accueillent, à condition que le résident soit apte à assurer leurs besoins physiologiques, comportementaux et médicaux et qu’il respecte les conditions d’hygiène et de sécurité. Il est prévu qu’un arrêté précisera les conditions à remplir ainsi que les catégories d’animaux pouvant être accueillis, des limitations de taille étant envisagées. Il est important que le résident se sente chez lui tout en vivant dans cet établissement.

Cette évolution législative est à saluer car, en gardant ses animaux à ses côtés, la personne vivant en Ehpad aura davantage la sensation d’être chez elle. Il faut néanmoins veiller à ce qu’il ne devienne pas dangereux pour son maître ou pour autrui, la personne âgée devant alors organiser sa prise en charge.

Que les personnes en Ehpad puissent garder leur chien ou leur chat permet également de mieux protéger ces derniers, le bien-être animal étant une préoccupation croissante11. Le nombre de foyers ayant un animal de compagnie augmentant, il est nécessaire que la souffrance animale et le bien-être animal soit efficacement pris en compte. La personne âgée peut être accompagnée de son animal de compagnie à condition que ce soit compatible avec l’organisation des soins.

Par ailleurs, les animaux ont une place importante dans la vie de leurs maîtres, qu’ils soient enfants ou adultes, grandissant ou vieillissant ensemble (a fortiori lorsque la personne est veuve). La plupart des personnes ont, au cours de leur vie, une interaction avec un animal, expérience pouvant être agréable, douce, angoissante ou génératrice de traumatismes, raison pour laquelle le législateur est intervenu récemment. Mais la personne qui a été contrainte de quitter son domicile et qui est affaiblie par son âge retrouvera sans doute avec son animal une utilité sociale qu’elle pensait avoir perdue. En effet, l’être humain frappé d’altérité et devenu vulnérable peut conserver ou développer une communication non verbale avec son animal, représentant donc un soutien pour lui.

En second lieu, c’est la loi n° 2024-536 du 13 juin 2024 renforçant l’ordonnance de protection et créant l’ordonnance provisoire de protection immédiate (JO, 14 juin 2024)12 qui a pris en considération le fait que les membres de la famille ont des animaux. Pour mieux soutenir les victimes qui vivent en couple avec des personnes violentes, cette réforme a renforcé l’ordonnance de protection qui permet au juge aux affaires familiales d’assurer dans l’urgence la protection de victimes de violences conjugales ou intrafamiliales. Le législateur a surtout augmenté la durée de l’ordonnance de protection et mis en place une nouvelle ordonnance provisoire. Toutefois, il a également prévu que le juge peut accorder à la victime la garde des animaux de compagnie du foyer, animaux qui peuvent être un moyen de pression et de chantage, sur les enfants notamment. Cela permet de mettre à l’abri les victimes directes et indirectes, mais également de tenir compte du fait que la vie familiale a concerné parents, enfants et animaux. Lorsque le couple qui possède un ou plusieurs animaux se sépare13, il est nécessaire de se pencher sur leur sort afin de défendre leurs droits. Cela se complique quand des violences conjugales ont eu lieu puisqu’il est alors indispensable de soutenir et d’accompagner également les victimes.

Tout doit donc être fait pour prendre en compte les animaux qui nous côtoient, au quotidien. Effectivement, notre société tend à être protectrice à la fois des personnes et de leurs animaux de compagnie.