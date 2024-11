L’erreur provoquée demeure excusable

II – Le caractère excusable de l’erreur provoquée

L’erreur étant un élément constitutif du dol et l’erreur inexcusable n’entraînant pas la nullité du contrat au sens de l’article 1132 du Code civil, était-il légitime pour les juges du fond de vérifier le caractère inexcusable ou non de l’erreur commise par la victime du dol ? En retenant que la réticence dolosive rend toujours excusable l’erreur provoquée, la Cour de cassation répond avec fermeté pour écarter toute discussion sur l’appréhension de l’erreur commise par la victime de ce vice du consentement. Elle ne fait qu’appliquer l’article 1139 du Code civil disposant que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat ». Elle s’inscrit, en outre, dans une jurisprudence constante faisant primer le dol sur l’erreur.

Dans un arrêt du 16 décembre 2020, la chambre commerciale rappelait que « l’erreur provoquée par la réticence dolosive est toujours excusable » et justifiait la cassation d’un arrêt de la cour d’appel excluant le dol au motif qu’il appartenait à la victime de se renseigner au-delà des seuls documents comptables communiqués dans le cadre de l’information légale pour évaluer la valeur du fonds de commerce faisant l’objet du contrat1.

De même, dans un arrêt du 21 février 2001, la troisième chambre civile de la Cour de cassation considérait déjà qu’une « réticence dolosive, à la supposer établie, rend toujours excusable l’erreur provoquée »2. Dans cette espèce, la haute juridiction censurait l’analyse de la cour d’appel selon laquelle le dol n’était pas caractérisé, pour une vente d’immeuble à usage d’hôtel, au motif que l’acheteur avait commis une erreur « inexcusable » en ne se renseignant pas sur l’opération et en ne vérifiant pas l’exacte situation administrative de l’établissement faisant l’objet de la vente.

Ainsi, la réticence d’information du cocontractant est suffisante pour impliquer un dol dès lors qu’elle conduit la victime en erreur et alors même que cette dernière pouvait être moins négligente ou plus diligente dans sa quête de renseignements sur le contrat projeté. Cette approche du droit civil est satisfaisante pour garantir une protection de la victime d’un dol et car elle « permet de remettre chacune des parties en présence face à ses propres obligations »3.