L’impossible renonciation à la condition défaillie… encore et toujours !

« Au royaume des embrouillaminis »1, la renonciation à la défaillance de la condition est toujours reine. Alors même que le rapport remis au président lors de la réforme du droit des contrats avait mis en évidence l’intention du législateur de régler définitivement la question de la renonciation à la condition suspensive défaillie, ce chat de Schrödinger du droit des contrats2 n’en finit pas de susciter hésitations jurisprudentielles et discussions doctrinales. En témoigne encore un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 29 novembre 2023.

Une convention de rémunération d’agence sportive a été conclue en 2012 entre un joueur de football, le club auquel il était contractuellement lié et un agent sportif, aux termes de laquelle le club, par une délégation novatoire, s’engageait à rémunérer l’agent sportif en lieu et place du joueur. En 2014, les parties ont en 2014 conclu un avenant à cette convention, prévoyant que, dans l’hypothèse où le transfert du joueur, qui avait été demandé par le club, eut lieu avant le 30 juin 2014 inclus, les commissions dues à l’agent sportif au titre des saisons 2014/2015 et 2015/2016 seraient garanties par le club et acquises à l’agent. Le transfert du joueur a finalement eu lieu le 8 août 2014.

Le 22 mai 2017 le joueur a assigné le club en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts. La cour d’appel lui a donné satisfaction. Elle a estimé qu’en répondant « OK » à la demande du joueur, faite le 2 août 2014, de prendre en charge l’indemnité de l’agent, le club avait manifesté sa volonté de maintenir son engagement malgré la non-réalisation de la condition suspensive à laquelle cet engagement était soumis, et qu’il ne pouvait ainsi se prévaloir de sa caducité. Le club a donc formé un pourvoi en cassation dans lequel il reproche à la cour d’appel d’avoir violé les anciens articles 1134 et 1176 du Code civil. Il estime en effet que l’absence de réalisation de la condition suspensive avait entraîné la caducité automatique de l’engagement, et que le bénéficiaire de la condition ne pouvait y renoncer une fois cette caducité réalisée.

La question était donc posée, une nouvelle fois, à la Cour de cassation de concernant la possibilité pour le bénéficiaire d’une condition suspensive de renoncer à cette dernière après sa défaillance.

Elle répond par la négative en sanctionnant la cour d’appel pour avoir considéré que le club était engagé malgré l’absence de réalisation de la condition suspensive « alors qu’elle avait constaté que la condition suspensive était défaillie le 30 juin 2014, de sorte que le contrat étant caduc à cette date il ne pouvait plus être renoncé à cette condition ». L’impossibilité de renoncer à une condition défaillie est donc très clairement affirmée (II), et fondée sur la caducité automatique du contrat (I).

I – Le fondement de la solution : la caducité automatique du contrat du fait de la défaillance de la condition

Que la défaillance de la condition suspensive entraîne la caducité du contrat est une solution constante en jurisprudence et bien reçue en doctrine3, quoique non reconnue par le Code civil4. Au point que la défaillance de la condition figure comme cause de caducité dans la définition de cette dernière par dans le Vocabulaire juridique de Gérard Cornu5.

En revanche, l’automatisme de la caducité, affirmé avec une particulière netteté dans cet arrêt, fait l’objet de beaucoup de discussions en doctrine et d’hésitations en jurisprudence. Ici, en effet, la Cour de cassation fait de la seule expiration du délai de réalisation de la condition la cause de la caducité du contrat. C’est la thèse de ce qu’il est convenu d’appeler l’automatisme, par opposition au volontarisme. L’opposition, sorte de querelle juridique des Anciens et des Modernes, traverse largement le droit6. S’il fallait dessiner à grands traits son évolution en matière de condition suspensive, on pourrait dire que l’automatisme a progressivement laissé une place au volontarisme, avant de finalement, semble-t-il, sous l’influence de la réforme du droit des contrats, regagner du terrain. Dans un premier temps, en effet, il était enseigné en doctrine7 que la défaillance de la condition ne permettait pas au contractant de poursuivre la relation contractuelle, à tout le moins de poursuivre le contrat initial, dès lors que la caducité du contrat constituait un effet automatique, de la défaillance de la condition, et comme tel soustrait au pouvoir de la volonté et soustrait au pouvoir de la volonté, de la défaillance de la condition. La jurisprudence a cependant par la suite octroyé au bénéficiaire de la condition une faculté unilatérale de renonciation à sa défaillance8. Et la doctrine, inspirée par l’analyse italienne9, a proposé une conception duale de la condition suspensive lorsque cette dernière sert l’intérêt d’un seul des contractants (ce que la doctrine italienne appelle la condition unilatérale) : il y aurait dans cette forme de condition, une condition casuelle, faisant dépendre l’existence du contrat de la réalisation ou non de l’événement, et, au cas où cet événement ne surviendrait pas, une condition potestative, faisant dépendre l’existence du contrat de la manifestation de volonté du bénéficiaire de la condition, de se prévaloir ou non de sa défaillance10. On retrouvait très clairement cette thèse dans la position de la cour d’appel telle que rappelée dans le pourvoi, selon laquelle, en raison de sa manifestation de volonté de « faire perdurer son obligation » malgré la défaillance de la condition, le club « ne pouvait se prévaloir » de la caducité du contrat. C’était dire non seulement qu’une manifestation de volonté postérieure à la défaillance de la condition pouvait y faire échec, mais aussi que la caducité pour avoir lieu nécessitait qu’on s’en prévale, c’est-à-dire nécessitait une manifestation de volonté en ce sens. À l’inverse, pour la Cour de cassation, le seul constat qui importe est celui de l’expiration du temps prévu pour la réalisation de la condition, ce qui ne laisse donc aucune place à la volonté. Et la renonciation a pour seul objet « la condition », ce qui est une autre manière de dire qu’elle n’est possible que tant que cette condition est pendante, car, une fois celle-ci défaillie, c’est à son effet qu’il faut renoncer.

La position de la Cour de cassation est ici conforme à celle adoptée, au moins dans son esprit, par le législateur lors de la réforme du droit des contrats. Selon le rapport remis au président de la République, le nouvel article 1304-4 du Code civil, qui dispose qu’« une partie est libre de renoncer à la condition stipulée dans son intérêt exclusif, tant que celle-ci n’est pas accomplie ou n’a pas défailli », est l’expression d’une « conception classique et objective de la condition : le contrat est automatiquement anéanti lorsque défaille la condition suspensive, afin d’éviter la remise en question du contrat bien après cette défaillance ».

Cette conception classique et objective du fonctionnement du mécanisme conditionnel a du reste ses avantages. Le premier est celui de sa cohérence avec la théorie du contrat, plus exactement avec le sens de l’engagement contractuel. Le contrat tire son identité juridique, et par là son utilité, de ce qu’il fixe pour tout le temps de son exécution la volonté des parties exprimée lors de sa conclusion. Ainsi peut-il être cet « acte de prévision »11, « tête de pont jetée vers le futur »12 que la doctrine a tant décrit. Or, la volonté exprimée dans l’acte conclu sous condition suspensive est la disparition du contrat conclu en cas de défaillance de la condition. Le bénéficiaire de la condition a dans le contrat exprimé sa volonté de renoncer à ce dernier au cas où la condition à laquelle il a suspendu son consentement ne se réalise pas. Lui permettre ensuite de revenir sur cette expression, c’est lui permettre d’échapper à son engagement contractuel et porter atteinte à la force obligatoire du contrat. Ainsi que l’a noté un auteur, « il est bien plus légitime de laisser au contraire au bénéficiaire lui-même le soin de solliciter et d’obtenir une clause de renonciation ex post, d’ailleurs fréquente en pratique. S’il n’est pas sûr de vouloir abandonner l’affaire en cas de défaillance de la condition, qu’il le dise et qu’il le fasse accepter par l’autre partie : car sans cette précision, son consentement ne traduit rien de tel »13. Cette conception classique et objective du mécanisme conditionnel est également cohérente avec le sens de ce mécanisme : il s’agit de suspendre soit la naissance du contrat – lorsque la condition est suspensive –, soit son existence – lorsque la condition est résolutoire – à la réalisation d’une condition, et non à une manifestation supplémentaire de volonté. Elle permet par ailleurs une symétrie parfaite avec la réalisation de la condition qui entraîne la formation du contrat ou son anéantissement automatiquement, sans qu’aucune manifestation de volonté autre que celle qui figure au contrat ne soit nécessaire.

Il est vrai cependant que cet automatisme est loin de marquer l’ensemble du régime de la condition suspensive. D’abord, il n’est absolument pas contesté que même une fois la condition défaillie, les parties peuvent se mettre d’accord pour y renoncer : ce que la volonté unilatérale est impuissante à réaliser, l’accord de deux volontés le peut. En l’espèce, d’ailleurs, il aurait été possible, et beaucoup plus simple, de voir dans la proposition du joueur et la réponse du club un accord de volontés en ce sens. Sans doute l’argumentation des parties ne conduisait-elle pas les juges sur ce terrain car il serait excessif de voir dans l’arrêt une condamnation également de cette possibilité, qui fait l’objet d’un large consensus aussi bien jurisprudentiel que doctrinal. Ensuite, si la condition a défailli en raison du comportement de son bénéficiaire, cette défaillance n’entraîne pas la caducité du contrat selon l’article 1304-3, alinéa 1er, du Code civil. Enfin, il est acquis en droit de la consommation que seul le consommateur peut se prévaloir des conséquences juridiques de la condition suspensive d’obtention d’un prêt14. Aussi, sans s’empêcher de l’apprécier, ne saurait-on exagérer la portée de l’argument de la cohérence de la solution au sein du régime de la condition. L’automatisme de la condition apparaît davantage comme une justification théorique a posteriori de la solution que comme un véritable obstacle à la reconnaissance d’une faculté de renonciation unilatérale.