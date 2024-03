L’indivisibilité juridique dans les ensembles contractuels : l’article 1186 du Code civil, un coup d’épée dans l’eau

8. Dans l’arrêt sous commentaire, la Cour de cassation reprend donc tout d’abord, expressis verbis, la solution qu’elle avait adoptée dans ses deux arrêts de chambre mixte du 17 mai 2013, malgré les fortes critiques qu’elle avait suscitées6. Mais, désormais, elle la fonde sur l’article 1186 du Code civil (A) ce qui n’est pas sans conséquences (B).

13. En l’espèce, on apprend ainsi par la cour d’appel (n° 8) que les articles 5 et 6 du contrat de location financière prévoyaient que l’association locataire faisait sienne la question de la maintenance du matériel. Certes, ces stipulations pouvaient éventuellement paraître contestables au regard du droit du bail 11 mais devaient-elles être pour autant effacées du contrat sans appel alors qu’elles participent de l’équilibre économique de l’opération 12 ? Qui se charge de certaines obligations doit en assumer les risques et s’assurer en conséquence ; le contractant concerné peut, en contrepartie, obtenir une baisse du prix convenu. Or, la solution ici confortée par l’arrêt du 10 janvier 2024 fait fi de ces aspects pourtant essentiels de l’équilibre d’une opération économique. S’interroger sur les raisons d’une telle position conduit à en évoquer les conséquences.

12. Là aussi, il ne s’agit que de la reprise de la solution déjà adoptée en 2013 : « Dans les contrats formant une opération incluant une location financière, sont réputées non écrites les clauses inconciliables avec cette interdépendance » (n° 7). Toute clause expresse de divisibilité sera alors irrémédiablement écartée. En cette occurrence, l’indivisibilité est impérative alors même que l’article 1186, lui, ne l’est pas. Aucun rôle n’est accordé à la volonté des parties, au mépris des principes cardinaux du droit des contrats que sont la liberté contractuelle ( C. civ., art. 1102 ) et la force obligation des conventions ( C. civ., art. 1103 ). Au mépris également de ce qu’est un contrat, à savoir un instrument de répartition et de gestion des risques.

Or, telle n’est pas la signification que le législateur a souhaité donner au texte. Selon l’article 1186, l’unité économique formée par certains contrats conduit à leur indivisibilité juridique s’il est établi que « l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie (…) ». En d’autres termes, l’existence « d’une même opération » ne suffit pas à entraîner la caducité des autres contrats de l’ensemble, à la suite de la disparition de l’un d’entre eux. C’est néanmoins exactement l’inverse que la Cour de cassation fait dire au texte dans cet arrêt, en décidant que, en matière de location financière, unité économique et unité juridique ne font qu’une, la seconde étant le corollaire de la première. Plus encore, alors que le texte n’instaure ainsi aucune présomption de volonté des parties à rendre l’ensemble contractuel indivisible, non seulement la haute juridiction retient bel et bien une telle présomption mais elle la revêt d’un caractère irréfragable.

10. Quoi qu’il en soit, la solution retenue par l’arrêt du 10 janvier 2024 est présentée, de manière traditionnelle, comme découlant logiquement et nécessairement du texte de loi visé dont les termes sont même repris in extenso (n° 5). Il eût été alors illogique de rappeler la jurisprudence précédente qui en était à l’origine, comme cela aurait été le cas dans une motivation enrichie 9 . La chambre commerciale, à l’évidence, a souhaité affirmer que, désormais, l’indivisibilité automatique des contrats « qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière » est fondée sur la loi, en d’autres termes, que cette règle a perdu tout caractère prétorien.

9. La solution prétorienne est désormais légale. Le visa en témoigne à lui seul mais, plus significatif encore, est le choix d’une motivation en la forme classique et non enrichie. Certes, la question ici en jeu ne relève pas des hypothèses où celle-ci est préconisée, mais ne pouvait-elle pas conduire à ces arrêts « retenant une solution qui présente un intérêt (…) pour l’unité de la jurisprudence » 7 ? La cassation ici intervenue démontre, en effet, que les juges du fond ne suivaient pas tous la solution adoptée par les arrêts de chambre mixte de 2013. Celle-ci aurait alors sans doute mérité d’être précisément justifiée. Si elle ne l’a pas été, c’est alors vraisemblablement pour une autre raison 8 .

B – Les conséquences de la solution

14. Une des explications de cette jurisprudence tient au déséquilibre structurel des relations entre bailleur et locataire dans le cadre d’une location financière. Corollairement, ce type de contrat est en pratique un contrat d’adhésion. Le locataire n’ayant aucune prise sur la détermination de son contenu, évincer les clauses qui en contredisent « l’économie générale »13 paraît plus qu’opportun, nécessaire.

Au-delà des interrogations sur la portée de cette jurisprudence qu’une telle justification faisait naître – mis à part la location financière, quels autres ensembles contractuels pouvaient être concernés14 – elle permettait de comprendre pourquoi la Cour de cassation instrumentalisait l’indivisibilité contractuelle, via son objectivation absolue : le droit commun des contrats, dont relève la location financière, n’offrait en effet aucun autre moyen de protéger le locataire contre les éventuels abus de position de force du bailleur.

15. Tel n’est plus le cas néanmoins depuis l’adoption de l’article 1171 du Code civil qui prévoit désormais que, « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». Ce texte permettant de lutter contre les clauses léonines en dehors même des relations consuméristes, on pouvait penser qu’il ne serait plus nécessaire à la Cour de cassation de recourir à une solution exceptionnelle, aux fondements et à la portée incertains.

Ce n’est à l’évidence pas l’avis de la chambre commerciale car même si, en l’espèce, l’article 1171 n’a pas été invoqué, elle aurait pu implicitement convenir, en abandonnant la jurisprudence antérieure, que la possibilité d’y avoir recours rendait inutile le maintien de la solution spécifique à l’indivisibilité des contrats s’inscrivant dans une location financière. Tel n’a pas été le cas. Pour quelle raison ?

16. Sans doute parce que l’article 1171 du Code civil suppose que le déséquilibre significatif soit apprécié par les juges, au cas par cas. Il ne sera donc pas toujours admis, alors, que l’article 1186, tel qu’interprété par la Cour de cassation en matière de location financière, conduit automatiquement à évincer les clauses qui remettraient en cause l’indivisibilité des contrats, aux dépens du locataire. La protection de ce dernier, systématique et certaine, est alors bien plus efficace. Partant, on gage que, seul l’article 1186 sera invoqué et appliqué, la solution ici confirmée par la Cour de cassation conduisant ainsi également à désactiver l’article 1171 en ce domaine.

17. Le maintien de l’indivisibilité strictement objective des contrats participant à une opération de location financière mènera également très probablement à celui de la jurisprudence qui a neutralisé la condition de l’impossibilité d’exécution, autre hypothèse prévue à l’article 1186, alinéa 2, dans laquelle la caducité peut être prononcée. La chambre commerciale a en effet décidé que l’interdépendance de ces contrats justifiait que « l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sans que la reconnaissance de la caducité soit conditionnée par le constat de ce que, après l’anéantissement de l’un des contrats, l’exécution des autres serait devenue objectivement impossible »15.

Certes, dans cette affaire, l’article 1186 du Code civil n’était pas applicable ratione temporis mais il était connu des juges. Par ailleurs et surtout, la volonté de protéger le locataire, qui soutient cette solution, conduit à penser qu’elle sera maintenue sous l’empire du texte de loi afin d’assurer l’automaticité de la caducité, comme le permet aussi l’approche purement objective de l’indivisibilité confirmée par l’arrêt commenté16.

18. À l’issue de ces développements, on constate que l’adoption de l’article 1186 du Code civil n’a pas conduit la Cour de cassation à modifier son appréhension de l’indivisibilité contractuelle en matière de location financière. Reste que ce texte instaure une exigence nouvelle – la connaissance par « le contractant contre lequel [la caducité] est invoquée » de « l’existence de l’opération d’ensemble » – sur laquelle l’arrêt du 10 janvier 2024 a dû également se prononcer. On constate alors qu’il lui a réservé le même sort.