Soutien accordé au père qui ne vit plus avec la mère de son enfant

Un homme n’est pas toujours père (A) et quand il est père, ses droits ont beaucoup changé (B)1.

A – La mise en place de la paternité

Quand le couple est marié, l’homme est automatiquement père grâce à la présomption de paternité et quand il s’agit de concubins ou de personnes pacsées, il faut qu’il reconnaisse le nouveau-né. Certes, être père en droit n’est pas synonyme d’être géniteur, puisqu’il faut que les conditions de l’établissement de la paternité soient réunies. Le père au sens juridique n’a rien à voir avec le beau-père, le père d’intention, ni même le géniteur car la filiation est une institution et il faut prendre en compte les textes qui permettent à un homme de devenir père. Pendant longtemps on parlait de filiation légitime pour la paternité du mari liée à la présomption de paternité et de filiation naturelle quand le compagnon de la mère reconnaissait son enfant, mais ces deux notions ont été supprimées quand une ordonnance de 20052 a porté réforme de la filiation, ce qui a sécurisé la paternité hors mariage. Dans le cadre de l’adoption, il s’agit généralement d’un homme et d’une femme qui voulaient devenir parents malgré l’impossibilité pour le couple de procréer. Toutefois un homme vivant seul a également le droit de devenir père en adoptant un enfant, et il en va de même pour un couple d’hommes car la loi n° 2013-404 du 17 mai 20133 les a autorisés à se marier et à devenir parents grâce à l’adoption. Puis la loi du 21 février 20224 est allée encore plus loin en autorisant les couples de concubins à faire une démarche afin d’adopter le même enfant ou l’enfant de leur compagne.

Une fois qu’il est père, il a des devoirs mais aussi des droits, y compris lorsqu’il ne vit plus avec la mère de son enfant5, mais il est nécessaire que la filiation ne soit pas contestée (C. civ., art. 332) s’il s’agissait d’une reconnaissance mensongère ou parce que le mari n’est pas le géniteur, voire que l’adoption simple ne soit pas révoquée (C. civ., art. 370).