La convergence jurisprudentielle n’est pas une fin en soi : la Cour de cassation refuse de transposer la jurisprudence Czabaj du Conseil d’État

Depuis le revirement de jurisprudence opéré le 13 juillet 2016 (arrêt Czabaj), le Conseil d’État juge que si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le Code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours au-delà du délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance. Cette solution a été étendue au recours en contestation contre les titres exécutoires émis par les collectivités locales. Or, dans les deux arrêts du 8 mars 2024 commentés, la Cour de cassation refuse de transposer cette solution devant les juridictions de l’ordre judiciaire. Cette divergence jurisprudentielle se justifie par la spécificité des règles et principes applicables au procès civil, notamment le mécanisme de la prescription extinctive qui offre une garantie suffisante de sécurité juridique en empêchant que des décisions soient perpétuellement contestables. Les arrêts commentés rappellent que, si la convergence jurisprudentielle entre les deux ordres de juridiction doit être recherchée, elle n’est cependant pas une fin en soi. Cela amène à s’interroger sur le dialogue des juges et les exigences du procès équitable.

Cass. ass. plén., 8 mars 2024, no 21-12560 Cass. ass. plén., 8 mars 2024, no 21-21230

Une même justice, mais plusieurs vitesses. Pour une très grande majorité des Français, la justice fonctionne mal et ne parvient pas à satisfaire leurs attentes légitimes1. Et, parmi les défaillances les plus décriées du service public de la justice, la durée excessive des procédures occupe une place prépondérante2. En effet, depuis que la justice existe, on lui reproche d’être lente, au civil comme au pénal, devant le juge administratif comme devant le juge judiciaire. Paradoxalement, la justice est aussi lente qu’elle est de plus en plus sollicitée par les citoyens3. Et parfois, cette lenteur est imputable aux parties au procès, surtout lorsqu’elles multiplient des manœuvres dilatoires afin de retarder le début ou l’issue du procès. Ainsi, pour tenter d’apprivoiser le temps qui passe, qui s’en va et ne revient plus, le droit établit des mécanismes de sa gestion, en instituant notamment divers délais d’action ou de procédure. En matière de voie de recours, les délais ne commencent à courir en principe qu’à compter du jour où l’intéressé a eu connaissance de la décision administrative ou de la décision de justice. D’où l’importance de la mention des voies et délais de recours dans l’acte de notification, car il s’agit de « l’un des points névralgiques où s’équilibrent le principe de légalité et la stabilité des situations juridiques »4. Le contentieux des titres exécutoires émis par les collectivités locales, qui nous intéressera particulièrement, en fournit une parfaite illustration.

À ce propos et avant même d’en venir aux faits de l’espèce, il convient de faire deux précisions liminaires. La première est qu’en application de l’article L. 1617-5, 2°, du Code général des collectivités territoriales5, « l’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ». Mais que se passe-t-il lorsque la notification du titre exécutoire ne mentionne pas le délai de recours ? Cette question amène à la seconde précision, encore plus importante. En effet, le contentieux des titres exécutoires émis par les collectivités locales relève de la compétence partagée des juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire. Pour des raisons qu’on évoquera plus tard, le Conseil d’État a décidé6 qu’en cas de notification irrégulière d’un titre exécutoire, notamment pour défaut d’indication des délais de recours, le délai de contestation de deux mois est inopposable au contribuable en application de l’article R. 421-5 du Code de justice administrative7. Toutefois, l’intéressé ne peut exercer l’action en contestation au-delà d’un délai raisonnable d’un an que le Conseil d’État a édicté depuis l’arrêt du 13 juillet 2016 dit arrêt Czabaj8. Nous y reviendrons. Or, dans les deux affaires qui nous concernent, l’action en contestation des titres exécutoires émis par les collectivités locales était plutôt portée devant les juridictions de l’ordre judiciaire. Les faits étaient similaires, dans la mesure où ils concernent la notification irrégulière d’un titre exécutoire, mais les juridictions du fond ont rendu des solutions divergentes.

Faits similaires, solutions divergentes des juridictions du fond. Dans la première affaire9, une commune a notifié à une société des titres exécutoires pour le paiement de la taxe locale sur la publicité extérieure (la TLPE), instituée par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008. Or, ces titres ne précisaient pas la juridiction devant laquelle le recours pour les contester devait être formé. Près de deux ans plus tard, la société a assigné la commune devant un tribunal en annulation des titres exécutoires et en remboursement des sommes versées10. Sa demande est déclarée irrecevable pour tardiveté, comme ayant été introduite plus d’un an après que les titres exécutoires ont été portés à sa connaissance. La solution est confirmée en appel par la cour d’appel de Metz (1er déc. 2020) et la société se pourvoit en cassation. Dans la seconde affaire11, une société était titulaire d’un abonnement au service d’eau potable de la Communauté de l’agglomération havraise (la CODAH). La communauté a adressé une facture estimative à la société et cette dernière a résilié son abonnement quelques jours plus tard. Cette situation a donné lieu à l’établissement d’une facture de clôture de compte en mai 2012. Or, quatre ans plus tard, la trésorerie municipale a notifié à la société une opposition à tiers détenteur en exécution du titre de recettes émis en 2012. La société a alors assigné la communauté en annulation des titres et en décharge du règlement des sommes y afférentes. En soutien à la recevabilité de sa demande, la société invoque, entre autres, la notification irrégulière des titres. Le tribunal a déclaré irrecevable la demande au motif qu’elle est tardive. La décision est infirmée à hauteur d’appel par la cour d’appel de Rouen (17 juin 2021).

Comme on peut le constater, ces deux affaires portent sur la contestation des titres exécutoires émis par les collectivités locales. Plus spécifiquement, elles mettent en relief l’incidence de la notification (ir)régulière des titres exécutoires sur l’opposabilité du délai de contestation prévu par l’article 1617-5, 2°, du Code général des collectivités territoriales. À ce propos, force est de constater que les juridictions judiciaires du fond, depuis la jurisprudence Czabaj suscitée, adoptent des solutions divergentes. Ainsi, dans la première affaire12, la cour d’appel de Metz fait application de la jurisprudence Czabaj qui institue le délai raisonnable de recours d’un an, en l’absence de notification régulière. Elle retient alors que le recours formé par la société était tardif. Il convient de préciser que cette solution n’est pas inédite, car plusieurs autres cours d’appel ont statué dans le même sens13. La cour d’appel a donc suivi la voie tracée par le Conseil d’État qui, quelques années auparavant, avait étendu la jurisprudence Czabaj au recours contentieux contre les titres exécutoires émis par les collectivités locales14.

En revanche, dans la seconde affaire, la cour d’appel de Rouen (17 juin 2021) admet la solution inverse, en infirmant le jugement prononçant l’irrecevabilité des demandes qui n’avaient pas été formées dans le délai prétorien édicté par le Conseil d’État. En statuant de la sorte, la cour d’appel a fait une stricte application des dispositions de l’article 680 du Code de procédure civile. Plusieurs cours d’appel ont également adopté globalement la même solution. Ces cours admettent tout d’abord l’existence d’un délai raisonnable pour saisir le juge judiciaire, sans toutefois indiquer quel serait le délai de référence. Elles considèrent par la suite que les demandes n’avaient pas été introduites au-delà d’un délai raisonnable, quand bien même, pour certaines de ces actions, elles l’avaient été plus d’un an après la date de la connaissance des titres exécutoires par le redevable15. En clair, les juridictions du fond sont divisées sur la question de l’applicabilité devant le juge judiciaire du délai raisonnable de recours d’un an instauré par l’arrêt Czabaj lorsque l’acte de notification d’un titre exécutoire émis par une collectivité locale n’indique pas les voies et délais de recours16. Dans ce contexte, il fallait bien que la Cour de cassation puisse apporter les clarifications nécessaires en se prononçant sur la transposabilité ou non, devant l’ordre judiciaire, de la solution dégagée par la Conseil d’État. Cela remet à l’ordre de la réflexion la question de la convergence jurisprudentielle dans les domaines à compétence partagée.

L’éclairage bienvenu de la Cour de cassation. Qu’il s’agisse d’un acte administratif individuel faisant grief ou d’une décision de justice, l’absence, l’incomplétude ou l’inexactitude des mentions relatives aux voies et délais de recours est normalement sanctionnée par l’inopposabilité du délai de recours prévu par la loi. Cette règle vaut également pour le délai de recours de deux mois prévu par l’article L. 1617-5, 2°, du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, en matière de contestation des titres exécutoires émis par les collectivités locales. Toutefois, devant les juridictions administratives et en l’absence de notification régulière du titre exécutoire, l’intéressé doit introduire sa demande dans le délai raisonnable d’un an édicté par le Conseil d’État depuis l’arrêt Czabaj. Toute la question est donc de savoir si ce délai raisonnable est transposable devant les juridictions judiciaires. En d’autres termes, en l’absence de notification régulière des voies et délais de recours dans l’acte de notification d’un titre exécutoire émis par une collectivité locale, le contribuable doit-il engager l’action en contestation dans le délai raisonnable d’un an, tel qu’édicté par le Conseil d’État, à compter de la notification du titre ou de la date à laquelle le contribuable en a eu connaissance ? La question est sérieuse eu égard à son enjeu.

En effet, en cas de réponse affirmative, nombreux sont ceux qui se seraient sans doute réjouis de constater que les juges du Quai de l’Horloge et leurs homologues du Palais-Royal vibrent au même diapason. Une convergence jurisprudentielle sur une question relevant d’un domaine de compétence partagée entre les deux ordres de juridiction aurait été perçue comme un beau moment de justice puisque, en matière de contestation d’un titre exécutoire émis par une collectivité territoriale, le contribuable se verrait appliquer les mêmes règles, quelle que soit la juridiction saisie. Toutefois et plus fondamentalement, une transposition de la solution dégagée par l’arrêt Czabaj équivaudrait à renonciation de la Cour de cassation à sa propre jurisprudence antérieure. Nous y reviendrons17. En cas de réponse négative, des questions ne manqueraient pas de se poser, notamment sur les motivations de la divergence jurisprudentielle née ainsi que ses éventuelles répercussions sur les exigences du procès équitable. La question était donc de la plus grande importance. C’est ce qui explique notamment le fait que la Cour de cassation ait statué en assemblée plénière et que l’audience a été filmée18. La formation solennelle de la Cour présageait alors de la portée des arrêts à intervenir ainsi que de la large diffusion dont ils feraient l’objet19.

Ainsi, à la question de savoir si le délai raisonnable édicté par le Conseil d’État depuis l’arrêt Czabaj est transposable devant les juridictions judiciaires en matière de contestation des titres exécutoires émis par les collectivités locales, en l’absence de notification régulière, la Cour de cassation répond par la négative. De ce fait, elle casse l’arrêt contesté dans la première affaire20 et rejette le pourvoi dans la seconde21. Par une motivation très enrichie et dans un premier temps, la haute juridiction indique très clairement les raisons qui empêchent une convergence jurisprudentielle sur ce point et qui l’amènent par conséquent à refuser de transposer devant les juridictions judiciaires la jurisprudence du Conseil d’État (I). Ces raisons sont pleinement justifiées et tiennent pour l’essentiel à la différence des règles procédurales applicables devant les deux ordres de juridiction ainsi que la différence d’approche face au risque d’insécurité juridique que causeraient les recours perpétuels en cas de notification irrégulière d’un acte ou d’une décision de justice. Dès lors et dans un second temps, la Cour de cassation maintient sa jurisprudence antérieure en la matière (II), réaffirmant ainsi le principe de l’autonomie des règles de la procédure civile. Toutefois, de nombreuses interrogations subsistent quant à la portée de l’arrêt.