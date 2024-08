Le (re)virement de jurisprudence en matière de péremption de l’instance, il le fallait… ce n’était que justice !

Selon les articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du Code de procédure civile – ces quatre derniers dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 –, interprétés à la lumière de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, en matière de procédure d’appel avec représentation obligatoire, lorsqu’elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l’article 910-4 du Code de procédure civile, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter en soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire. Dans cette situation, la direction de la procédure leur échappe au profit du conseiller de la mise en état. Il en résulte qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.

Cass. 2e civ., 7 mars 2024, no 21-19475 Cass. 2e civ., 7 mars 2024, no 21-19761 Cass. 2e civ., 7 mars 2024, no 21-23230 Cass. 2e civ., 7 mars 2024, no 21-20719

Ô temps, suspend ton envol. Deux raisons principales peuvent expliquer le fait que la péremption de l’instance1 (pré)occupe autant la deuxième chambre civile de la Cour de cassation au cours de ces dernières années2. La première d’entre elles tient au fait qu’il s’agit d’un « édifice juridique inachevé » dont la jurisprudence et la doctrine sont les infatigables maîtres d’œuvre. Qu’il s’agisse du point de départ du délai de péremption3, des conditions de sa suspension ou de son interruption, rien ou presque ne bénéficie de la plus grande clarté4. Cela explique notamment que les parties aux procès se trouvent fréquemment désabusées lorsqu’est prononcée à leur encontre la péremption de l’instance alors qu’ils estimaient avoir accompli toutes les diligences qui leur incombaient en application des règles de la procédure civile. La seconde raison qui explique cette popularité de la péremption de l’instance est relative à la finalité d’un tel mécanisme ainsi que ses conséquences redoutables. En effet, la péremption de l’instance entraîne l’extinction de l’instance et peut avoir des répercussions sur le droit d’agir en justice, notamment en cas de prescription de l’action5. En outre, lorsque c’est l’instance d’appel qui est périmée, il en découle que le jugement de première instance devient irrévocable6. À tout cela s’ajoute l’éventuelle mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle des avocats lorsqu’ils sont constitués pour défendre les intérêts des parties. La péremption de l’instance est donc crainte, et c’est peu de le dire. Cette crainte est d’autant plus perceptible que la rédaction de l’article 386 du CPC semble « à charge », car elle laisse penser que l’inertie procédurale ne peut être qu’imputable qu’aux parties aux procès : « L’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans ». Appliquées à la lettre, les dispositions de ce texte ont causé beaucoup d’injustice. Il suffisait donc que le juge constate qu’aucune diligence utile n’a été accomplie par les parties pendant deux ans pour prononcer la péremption de l’instance, et ce même dans les situations où le blocage du procès résultait d’un grippage de la machine judiciaire. Les quatre affaires portées à la connaissance de la Cour de cassation illustrent parfaitement la profondeur de la blessure.

Quatre affaires pour exprimer la « blessure ». Le 7 mars 2024, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu quatre arrêts en matière de la péremption de l’instance, qui méritent d’être commentés conjointement (Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n° 21-19475 –Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n° 21-19761 – Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n° 21-23230 – Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n° 21-20719). Acclamés dans les forums des praticiens de l’institution judiciaire, relayés et commentées à grand flux sur les réseaux sociaux et sur les sites internet, ces arrêts semblent avoir apporté du baume au cœur de tous les amis du service public de la justice. À n’en pas douter, ces quatre affaires étaient l’expression d’une blessure résultant de la complexité de la procédure d’appel avec représentation obligatoire. Pour une fois – et une fois n’est pas coutume – les faits litigieux n’ont pas véritablement d’importance, sauf à relever rapidement que dans le cadre des procédures d’appel avec représentation obligatoire engagées devant les cours d’appel de Paris, Montpellier et de Grenoble, des conseillers de la mise en état ont rendu des ordonnances par lesquelles ils prononçaient la péremption de l’instance. Les requérants ont donc formé un pourvoi en cassation contre les arrêts ayant confirmé ou infirmé les ordonnances déférées. Si les moyens invoqués en soutien des prétentions des requérants reposent sur des fondements juridiques parfois distincts – mais convergents et complémentaires –, les pourvois mettent tous en relief la question de l’imputabilité de la stagnation de l’instance en fait de péremption. Il convient de les évoquer successivement pour mieux comprendre les arrêts qui en découlent.

Dans la première espèce (Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n° 21-19475), l’auteur du pourvoi en cassation estime que, dans le cas où le conseiller de la mise en état ne fixe pas comme il le doit, par application de l’article 912 du CPC, la date de la clôture et celle de l’audience des plaidoiries, aucune disposition ne soumet la partie appelante à une obligation particulière de pallier les effets de l’inertie ou de l’abstention du conseiller de la mise en état. Dès lors, soutient-il, en décidant le contraire, la cour d’appel, qui ajoute à la loi une charge du procès civil qu’elle ne prévoit pas, a violé les articles 2 et 912 du CPC. Dans la deuxième affaire (Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n° 21-19761, FS-B), le requérant invoque plutôt la violation de l’article 386 du CPC, ainsi que les articles 6, paragraphe 1 et 137, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Selon lui, lorsque les parties ont accompli l’ensemble des diligences mises à leur charge par les articles 908 et 909 du CPC, la cour d’appel est tenue de procéder à la fixation de l’affaire sans qu’elles aient à la requérir ni à accomplir une quelconque autre diligence. Il en résulte que le délai nécessaire à la fixation de l’affaire, qui est de la seule responsabilité de la juridiction, ne peut être sanctionné par une mesure de péremption qui ne préjudicie qu’aux parties. Dans la troisième affaire (Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n° 21-23230, FS-B), l’auteur du pourvoi estime que le délai de péremption ne court plus lorsque les parties ne sont plus tenues d’aucune diligence, notamment lorsque le délai de clôture est dépassé8. En revanche, dans la quatrième espèce (Cass. 2e civ., 7 mars 2024, n° 21-20719, FS-B), le requérant reproche plutôt à l’arrêt d’appel le fait d’avoir refusé d’appliquer, dans toute leur rigueur, les dispositions de l’article 386 du CPC9, en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant à constater la péremption de l’instance. Ainsi, son argumentation reprenait pour l’essentiel la position de la jurisprudence antérieure en la matière. Nous y reviendrons.

La Cour de cassation à la croisée des chemins. Devant répondre aux prétentions ainsi exposées, la Cour de cassation se trouvait alors à la croisée des chemins. Elle devait faire un choix décisif entre deux courants antagonistes. Le premier courant consiste à désactiver le couperet de la péremption de l’instance lorsque les parties ont accompli les diligences qui leur incombent et que l’inertie de la procédure ne leur est pas imputable. Le second courant est favorable au maintien de la jurisprudence antérieure qui se limitait à constater l’absence de diligences de parties pendant deux ans pour prononcer la péremption de l’instance, peu important la cause du blocage. Dès lors, la question est celle de savoir si la péremption de l’instance prévue par l’article 386 du CPC doit être prononcée à l’encontre des parties, quand même le défaut de diligences est imputable au service public de la justice, notamment au conseiller de la mise en l’état ou à la cour d’appel elle-même. En d’autres termes, en matière de procédure d’appel avec représentation obligatoire, peut-on prononcer la péremption à l’encontre des parties lorsqu’elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l’article 910-4 du CPC, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis ? Comme il vient d’être indiqué, la réponse à cette question n’était pas simple car, d’un côté, le maintien de sa position classique ne pouvait que raviver le sentiment d’injustice qu’elle suscitait et envenimer les reproches souvent faits à la procédure civile10. D’un autre côté, un revirement de jurisprudence allait nécessairement et inéluctablement soulever une série d’interrogations et d’incertitudes. Ainsi, entre le passé et l’avenir, la Cour de cassation a fait son choix, celui de l’avenir. Et ce choix est très clair : il fallait arrêter la saignée !

Quatre arrêts pour arrêter la saignée. À travers les quatre arrêts rendus le 7 mars 2024, qui reprennent en chœur les mêmes motivations, la Cour de cassation a cassé et annulé les trois arrêts contestés dans les trois premières affaires et a rejeté le pourvoi en cassation dans la dernière affaire. Ses décisions sont rendues au visa de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et des articles 2, 386, 908, 909, 910-4 et 912 du CPC dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017. Après avoir rappelé la teneur de chacune de ces règles ainsi que sa position constante sur la question, le juge suprême de l’ordre judiciaire précise clairement qu’« il y a toutefois lieu de reconsidérer cette jurisprudence ». En effet, indique-t-elle, le décret de 2017 a inséré dans le Code de procédure civile un nouvel article 910-4 qui impose aux parties, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, de présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Ainsi, « lorsqu’elles ont accompli, conformément notamment aux dispositions de l’article 910-4 du CPC, l’ensemble des charges leur incombant dans les délais impartis, sans plus rien avoir à ajouter au soutien de leurs prétentions respectives, les parties n’ont plus de diligence utile à effectuer en vue de faire avancer l’affaire, la direction de la procédure leur échappant alors au profit du conseiller de la mise en état ».

Il en découle, selon la haute juridiction, « qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière ». Les mots sont bien choisis, les formules sont élégantes et la solennité qui caractérise les arrêts de (re)virement y est, du moins presque. Quoi qu’il en soit, la motivation enrichie11 de ces arrêts permet d’établir le constat selon lequel ce (re)virement de jurisprudence était nécessaire. Il le fallait (I) non seulement pour garantir la bonne interprétation des nouvelles dispositions du Code de procédure civile applicables en matière de péremption de l’instance, mais aussi pour prendre en compte la réalité de la procédure d’appel au regard des exigences du procès équitable. Cependant, il faut se garder de surestimer la valeur et la portée de ces arrêts12, car ce n’était que justice (II). La justice a donc été rendue aux parties en instance d’appel qui se voyaient sanctionnées pour une inertie procédurale qui ne leur était pas imputable, de sorte qu’il convient de s’interroger sur l’extensibilité de la solution à la première instance.