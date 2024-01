Saisie conservatoire après refus d’exequatur ? La cour d’appel de Paris dit « oui »

III – Les questions auxquelles la cour d’appel ne répond pas

En premier lieu, la solution ici adoptée pour un jugement étranger est-elle transposable pour une sentence arbitrale ? Il nous semble que rien ne s’y oppose. On sait que, en vertu de l’article 1484 du Code de procédure civile, « [l]a sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche » et qu’elle peut être assortie de l’exécution provisoire. À suivre la logique ici énoncée, le fait que l’exequatur lui ait été refusé en première et/ou en deuxième instance ne change rien quant à l’autorité de chose jugée de la sentence, et donc ne devrait pas avoir d’incidence sur la prise de mesure conservatoire au titre de la sentence. Quid du recours en annulation ? En France, on sait que celui-ci n’est pas suspensif en vertu de l’article 1526. On peut toutefois envisager que certaines juridictions prêtent un effet suspensif au recours en annulation (comme c’était le cas en France avant le décret de 2011). Une mesure conservatoire serait-elle autorisée au titre d’une sentence étrangère dont l’exequatur a été refusé et qui fait l’objet d’un recours en annulation suspensif au siège de l’arbitrage ? À voir.

En deuxième lieu, la solution aurait-elle été identique si la procédure devant la Cour de cassation portant sur le refus d’exequatur des jugements albanais avait été définitivement tranchée en faveur du débiteur ? En d’autres termes, un créancier bénéficiant d’un jugement dont la reconnaissance en France a été définitivement refusée peut-il tout de même se prévaloir de ce jugement pour faire valoir une créance de principe au titre de l’article L. 511-1 ? Il semble que la cour d’appel de Paris réponde « oui » lorsqu’elle déclare (certes lors de l’examen d’une demande de sursis à statuer) que « l’issue définitive de la procédure d’exequatur est sans incidence sur la demande de mainlevée des saisies conservatoires litigieuses » et que « la caractérisation d’une créance paraissant fondée en son principe (…) est sans lien avec la force exécutoire des décisions de justice en vertu desquelles les saisies conservatoires ont été pratiquées ». Si cette déconnexion totale de la caractérisation de créance de principe avec force exécutoire de la décision de justice se veut sans doute strictement conforme aux termes mêmes de l’article L. 511-1 du Code des procédures civiles d’exécution, elle n’est pas sans poser une difficulté pratique évidente : un créancier pourra tenter de maintenir (ou renouveler) une saisie conservatoire indéfiniment. L’article L. 511-4 du Code des procédures civiles d’exécution devrait certes agir en garde-fou et empêcher ce cas de figure mais on attend de la cour d’appel de Paris qu’elle précise sa pensée au vu de cette formulation sans doute malheureuse.

En troisième et dernier lieu, est-il possible de prendre une mesure conservatoire dans les mêmes circonstances, alors que le créancier détient un jugement dont l’exequatur a été refusé, mais sur le fondement de l’article L. 511-2, et donc sans autorisation préalable du JEX ? La cour d’appel de Paris indique bien que le refus d’exequatur du jugement n’affecte que son caractère exécutoire, il semble donc clair que la première branche de l’article L. 511-2, celle qui autorise une mesure conservatoire en présence d’un titre exécutoire, n’est pas disponible pour le créancier. Peut-il se raccrocher à la deuxième branche ? À suivre l’approche purement textuelle de la cour d’appel, il semblerait que oui : en l’espèce, la Cour de cassation devait encore se prononcer sur le refus d’exequatur. À ce stade-là, elle est susceptible de refuser l’exequatur et donc prendre une décision définitive. Elle peut également casser l’arrêt d’infirmation et saisir une nouvelle cour d’appel, laquelle est susceptible d’octroyer l’exequatur. Ces deux options étant possibles, il semble juste de qualifier la décision de justice dont l’exequatur a été refusé par la cour d’appel mais dont le pourvoi en cassation reste à être examiné comme une décision qui n’a « pas encore force exécutoire » et devrait donc permettre qu’une mesure conservatoire sans autorisation du JEX soit prise. Cela aurait bien évidemment des conséquences pratiques très concrètes pour créanciers et débiteurs.