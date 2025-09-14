Focus sur la prise en compte de l’industrie personnelle dans les rapports entre époux

L’industrie personnelle d’un époux peut être source d’acquêts, tant dans le régime matrimonial légal de la communauté réduite aux acquêts que dans celui conventionnel de la participation aux acquêts.

A – L’industrie personnelle d’un époux marié sous la communauté réduite aux acquêts

Dans le régime légal, l’expression se retrouve expressément à l’article 1401 du Code civil, qui indique que l’actif de la communauté se compose des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément pendant le mariage et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres. L’industrie personnelle des époux est ainsi expressément prise en compte dans la détermination de la masse commune. Les acquêts provenant de l’industrie personnelle des époux correspondent aux biens acquis avec les gains et salaires des époux ou créés pendant le mariage par l’activité professionnelle des époux. L’esprit même du régime matrimonial légal implique en outre la mise en commun des gains et salaires15 et plus largement de tous les produits du travail des époux16 perçus avant la dissolution de la communauté et trouvant leur origine dans une activité professionnelle exercée pendant le fonctionnement de la communauté17. Peu importe la forme de la rémunération, son caractère principal ou accessoire et la nature de la profession exercée, tous les revenus tirés de l’activité professionnelle des époux sont communs, y compris les substituts de salaires. Cette catégorie englobe en particulier les indemnités visant à compenser une perte de revenus lorsque l’époux ne peut plus exercer une activité à la suite notamment d’un accident de travail18, d’un licenciement19 ou d’un départ anticipé à la retraite20. La Cour de cassation admet aussi la nature commune de l’indemnité compensant la baisse de recettes professionnelles du mari pendant le mariage21.

L’esprit du régime communautaire implique également la mise en commun des biens directement créés par l’industrie personnelle des époux. Néanmoins, pour certains biens, dits mixtes en raison de leur caractère personnel malgré leur création ou acquisition pendant le fonctionnement de la communauté, seule leur valeur patrimoniale est commune. La Cour de cassation l’a en particulier admis pour les concessions de parcs à huîtres22, les officines de pharmacie23, les licences de taxi24 et les clientèles des professions libérales25. Ces exemples permettent a priori de considérer qu’une solution semblable doit valoir pour tout fonds dont l’exploitation suppose un diplôme particulier et/ou une autorisation spécifique. De même, en matière de société, seule la valeur patrimoniale des droits sociaux acquis à titre onéreux pendant le mariage tombe en communauté26. La loi elle-même limite l’accroissement de la communauté en matière de propriété littéraire et artistique, seuls les produits pécuniaires résultant de l’exploitation de l’œuvre ou les capitaux résultant de la cession du droit d’exploitation acquis durant le mariage tombant en communauté27. Dans tous les cas, biens communs ou mixtes, l’industrie personnelle d’un époux participe à l’augmentation de la masse commune pendant le fonctionnement du régime légal.

En revanche, elle ne constitue pas un fait générateur de récompense à sa dissolution. La Cour de cassation refuse en effet toute récompense à la communauté pour la plus-value procurée à un bien propre par l’industrie personnelle d’un époux28. Cette jurisprudence constante est justifiée par le fait qu’un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu’il a été pris une somme ou des biens sur celle-ci et qu’il a tiré un profit personnel des biens communs, ce qui n’est pas le cas en présence d’une simple activité. L’existence de plus-values résultant à la fois de l’industrie personnelle d’un époux et d’un mouvement de valeur entre son patrimoine propre et la masse commune impose par conséquent de distinguer selon leur origine pour déterminer le droit à récompense. L’hypothèse est assez fréquente en pratique, en particulier lorsqu’un époux améliore un bien propre par son activité et l’utilisation de matériaux financés par la communauté. La Cour de cassation décide alors que le montant de la récompense due à la communauté est égal à la part de la plus-value apportée au bien par les travaux réalisés découlant du financement assumé par la communauté, à l’exclusion de la part de cette plus-value découlant de l’industrie déployée29. Il convient pour cela de soustraire du coût effectif des travaux le coût total qu’ils auraient eu à l’époque de leur réalisation, matériaux et main-d’œuvre compris, s’ils n’avaient pas été réalisés par l’époux (ou des tiers non rémunérés).

Si l’industrie personnelle d’un époux ne constitue pas un fait générateur de récompense à la dissolution du régime matrimonial légal, elle peut en revanche lui permettre de demander l’attribution préférentielle de l’entreprise dont il est copropriétaire et à l’exploitation de laquelle il participe ou a effectivement participé30.

L’industrie personnelle d’un époux est aussi déterminante s’il est marié sous le régime de la participation aux acquêts.