Insertion dans le Code civil d’une responsabilité pour troubles anormaux de voisinage

Cette réforme aborde les troubles anormaux du voisinage dans les campagnes ou dans les villes, liés à des nuisances sonores ou olfactives, mais aussi à des travaux ou comportements agressifs quand ces nuisances dépassent un certain seuil de gravité. Elle complète la loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 visant à définir et protéger le patrimoine sensoriel des campagnes françaises2, en ayant pour objectif de limiter les conflits entre néoruraux et paysans et en explicitant les affaires dans lesquelles la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage doit être mise en place (A), tout en prévoyant différentes exceptions (B). Ces principes et exceptions sont prévus dans le nouvel article 1253 du Code civil.

B – Les exceptions au principe de la responsabilité civile pour troubles du voisinage

Toutefois, la responsabilité civile n’interviendra pas toujours en ce domaine dans la mesure où de nombreuses exceptions sont prévues dans l’alinéa 2 de l’article 1253 du Code civil, texte qui inscrit dans le Code civil la clause exonératoire de responsabilité en énumérant les trois critères cumulatifs nécessaires à son application : l’antériorité de l’activité, la conformité à la législation et la poursuite de cette activité dans les mêmes conditions.

Les individus ne sont effectivement pas responsables lorsque le trouble anormal provient d’activités antérieures à l’acte ayant transféré la propriété du bien ou octroyé sa jouissance, si ces activités sont conformes aux lois et aux règlements, peu important désormais la nature des activités, alors que, dans l’ancien article L. 113-8 du Code de la construction et de l’habitation, abrogé par la loi, seules étaient visées les activités agricoles, commerciales, industrielles, artisanales, touristiques, culturelles ou aéronautiques4. On pourrait ajouter, par exemple, les activités sportives, militaires ou scolaires. En outre, cette exception concernait précédemment les occupants d’un bâtiment et, désormais, toute personne lésée peut en profiter.

Il ressort de cette réforme importante que la responsabilité ne peut pas être engagée si l’activité à l’origine du trouble a préexisté à l’installation du demandeur et s’est poursuivie en conformité avec la réglementation, de même que si l’activité concernée est antérieure à l’installation de la personne qui se plaint du trouble de voisinage. C’est aussi le cas si l’intéressé respecte le cadre législatif et réglementaire en vigueur, de même que si l’activité se poursuit dans les mêmes conditions. En outre, il ressort de la loi que la responsabilité d’un agriculteur qui modifierait les conditions d’exercice de son activité pour les mettre en conformité avec la réglementation ne pourra pas être recherchée pour trouble anormal de voisinage. Par ailleurs, s’il n’a pas substantiellement modifié la nature ou l’intensité de son activité agricole, il ne pourra pas voir sa responsabilité engagée, sachant que c’est le juge qui précisera s’il s’agit ou non d’une modification substantielle. Ce dernier dispose effectivement d’un pouvoir souverain dans le but d’apprécier le caractère anormal du trouble, notion particulièrement subjective.

Outre l’article 1253 du Code civil, la loi du 15 avril 2024 a également inséré l’article L. 311-1-1 dans le Code rural et de la pêche maritime. Ce texte précise que « la responsabilité prévue au premier alinéa de l’article 1253 n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités agricoles existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée ». Il ajoute aussi que « ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions, dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal ou dans des conditions qui résultent de la mise en conformité de l’exercice de ces activités aux lois et aux règlements ou sans modification substantielle de leur nature ou de leur intensité ». Ce texte du Code rural met donc en place pour les activités agricoles davantage de cas où la responsabilité ne peut pas être engagée que dans l’ancien article 113-8 du Code de la construction et de l’habitation.

Les exceptions à la responsabilité civile pour troubles du voisinage visent donc à la fois le respect de la législation en vigueur, une antériorité, ainsi que la poursuite de l’activité dans les mêmes conditions, afin de protéger les territoires ruraux trop confrontés aux conflits de voisinage.

Grâce à cette nouvelle réforme protégeant les territoires ruraux, les conditions d’un vivre ensemble équilibré ont été précisées sachant que, lors des travaux législatifs, le bien-vivre ensemble avait été évoqué pour garantir « un équilibre entre le développement des activités économiques et la préservation de l’environnement des voisins de ces activités »5. Surtout, ce texte permet de répondre aux préoccupations du monde rural et de réduire les conflits de voisinage entre les nouveaux habitants d’un territoire et les acteurs économiques, culturels ou encore touristiques. Il est vrai que favoriser le bien-vivre ensemble est une préoccupation constante du législateur, raison pour laquelle la responsabilité repose sur l’existence d’un trouble de voisinage anormal. En effet, nul ne doit exposer autrui ou l’environnement à un risque anormal.