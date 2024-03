La faute inexcusable de la victime d’un accident de la circulation

Seule la commission, par la victime d’un accident de la circulation, d’une faute inexcusable à l’origine de son préjudice peut exclure la réparation de celui-ci.

Cass. 2e civ., 21 déc. 2023, no 22-18480

NDLR – Cet article a été rédigé avant le décès de l’auteur, rédacteur des revues Lextenso depuis plus de trente ans. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille.

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, dite Badinter, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, vise à favoriser au maximum la prise en charge des préjudices supportés par les victimes non-conductrices d’un véhicule terrestre à moteur (VTAM). C’est pourquoi la jurisprudence admet largement la notion de VTAM telle qu’elle résulte du premier alinéa de l’article L. 211-1 du Code des assurances. En effet, sont des VTAM une moissonneuse-batteuse1 ou encore une tondeuse à quatre roues2. Cependant, dans l’intérêt des personnes en situation de handicap, le deuxième alinéa du texte susmentionné exclut de cette qualification un fauteuil électrique3. Pareillement, toujours dans l’intérêt des victimes, la jurisprudence interprète restrictivement l’article premier de la loi Badinter qui rejette son application en ce qui concerne les chemins de fer et les tramways circulant sur des voies qui leur sont propres. De fait, dans une décision récente4 la Cour de cassation a jugé que la loi susnommée s’applique lorsque le heurt entre le tramway et la victime a lieu à un endroit où la voie propre de ce véhicule longe le trottoir sans barrière de protection.

En est-il de même en ce qui concerne la notion de faute inexcusable de la victime prévue par l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ? Selon ce texte, la victime d’un accident de la circulation pourrait se voir opposer sa faute inexcusable par le conducteur responsable, excluant son droit à indemnisation. Toutefois, le deuxième alinéa de l’article 3 dispose d’une exception en ce qui a trait aux victimes âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans ou lorsque, quel que soit leur âge, elles sont titulaires, au moment de l’accident, d’un titre leur reconnaissant un taux d’incapacité permanente ou d’invalidité d’au moins 80 %. Ces personnes ne peuvent se voir opposer que leur faute est intentionnelle c’est-à-dire qu’elles ont volontairement recherché le dommage qu’elles ont subi. Excepté ces hypothèses, seule la faute inexcusable de la victime peut exclure son droit à réparation. Comment la jurisprudence définit-elle cette faute ?