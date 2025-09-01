L’office du juge en matière de perte de chance

Admettre que le juge puisse relever d’office la perte de chance se heurte au principe dispositif car c’est à la victime de demander l’indemnisation des préjudices qu’elle prétend avoir subis. Cet écueil conduit à s’interroger sur la conformité de cette faculté du juge avec les principes directeurs du procès (A), bien que l’assemblée plénière se limite à fonder sa solution sur l’autonomie relative de la perte de chance (B).

En revanche, le juge a la simple faculté de modifier le fondement juridique invoqué par une partie au soutien de sa prétention 14 . Il a donc la faculté de relever d’office le moyen de perte de chance. Puisqu’il s’agit d’un moyen, la victime est tenue de l’invoquer dès l’instance initiale portant sur la réparation de l’entier dommage. Le juge peut venir en aide à la victime qui n’a pas invoqué la perte de chance, mais s’il ne le fait pas, la victime se verra opposer le principe de concentration des moyens si elle souhaite engager une nouvelle procédure 15 .

La distinction fondamentale entre faculté et obligation du juge de relever un moyen a été posée par la jurisprudence Dauvin : « Si, parmi les principes directeurs du procès, l’ article 12 du Code de procédure civile oblige le juge à donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, il ne lui fait pas obligation, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridique de leurs demandes » 11 . La requalification implique de substituer à la catégorie juridique retenue par les parties la catégorie juridique exacte, i.e. correspondant aux faits ou actes invoqués au soutien de la prétention, ce qui entraîne généralement une modification du fondement juridique de la demande. Le préjudice entier invoqué par la victime serait ainsi requalifié en perte de chance. Cependant, il est manifeste que la qualification retenue par la victime n’est pas inexacte puisque celle-ci réclame la réparation de l’entier préjudice 12 . Il ne s’agit pas de remédier à une erreur de qualification en vue d’appliquer la bonne règle de droit. De plus, le juge a l’obligation de restituer aux faits et actes leur exacte qualification et devrait alors systématiquement vérifier si une perte de chance est réparable. Or, l’objectif de l’arrêt Dauvin est précisément d’exclure l’obligation pour le juge de rechercher le fondement adéquat à la prétention des parties 13 .

Ce n’est pas le raisonnement suivi par la jurisprudence lorsqu’elle décide que peut être relevé d’office le moyen tiré de ce que le préjudice indemnisable s’analyse en une perte de chance, à condition d’inviter préalablement les parties à présenter leurs observations 10 . Parce qu’elle est un moyen de droit, la perte de chance peut être relevée d’office.

Cependant, le juge ne statue pas extra petita lorsqu’il se prononce sur une prétention implicitement incluse dans l’objet du litige 5 . Ainsi, l’annulation d’une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge ne méconnaît pas l’objet du litige en ordonnant, même en l’absence de demande en ce sens, la restitution de la chose vendue et celle du prix à l’issue d’une telle annulation 6 . Le juge peut aussi allouer d’office des intérêts moratoires 7 . Il pourrait également substituer une indemnisation à une demande de résolution du contrat au motif que l’inexécution n’est pas suffisamment grave pour justifier la résolution 8 . La perte de chance serait de même nécessairement incluse dans la demande de réparation de l’entier préjudice 9 .

L’objet du litige étant déterminé par les prétentions respectives des parties, le juge ne peut pas relever d’office une prétention qui n’aurait pas été invoquée par une partie 2 . Il n’appartient pas au juge de remédier aux négligences de la victime dans ses demandes. Ainsi, le juge qui écarte la perte de chance n’a pas à se prononcer sur le préjudice moral d’impréparation résultant du défaut d’information médicale dès lors que la victime n’avait pas formulé de demande d’indemnisation de ce préjudice 3 . Cette solution s’impose même si l’existence du préjudice d’impréparation ne fait aucun doute. Le juge ne devrait donc pas pouvoir relever d’office la perte de chance car chaque poste de préjudice correspond à une prétention de la victime qu’il lui appartient d’intégrer à l’objet du litige 4 .

B – Une faculté fondée sur l’autonomie relative de la perte de chance

En raison de leur autonomie les uns par rapport aux autres, chaque préjudice constitue une prétention distincte. Par exception, l’autonomie de certains préjudices est relative. Ainsi, le dommage par ricochet n’est pas entièrement autonome puisque la faute de la victime directe peut être opposée à la victime par ricochet16. L’autonomie relative de la perte de chance résulte quant à elle de sa dépendance par rapport à l’existence et au montant du dommage final subi par la victime. Cette spécificité ne remet pas en cause l’autonomie de la perte de chance qui ne vise pas à réparer le dommage subi mais l’éventualité favorable, i.e. la probabilité que ce dommage final ne se réalise pas17. À la différence de la réparation d’un risque de dommage qui peut en soi constituer un préjudice, la perte de chance suppose forcément la réalisation d’un dommage qui aurait pu être évité18.

L’autonomie relative de la perte de chance résulte d’abord de son mode d’évaluation. La perte de chance constitue nécessairement une fraction du dommage final apprécié souverainement par les juges du fond. C’est dire que la perte de chance ne peut se concevoir indépendamment de ce dommage. Sans réalisation du risque, il n’y a pas de perte de chance, ce qui justifie que la date de connaissance du dommage final constitue le point de départ de la prescription de l’action en réparation de la perte de chance de l’éviter19.

Il ressort ensuite de la jurisprudence que la réparation de la perte de chance participe à la réparation du dommage final. D’une part, la personne ayant causé à la victime une perte de chance est tenue in solidum avec le responsable de l’entier dommage à hauteur de la perte de chance20. C’est donc que les responsables ont contribué à causer le même dommage. Et il est bien entendu exclu que la victime cumule les indemnités au titre de la perte de chance et du dommage final, alors qu’elle ne le pourrait pas si les deux responsables avaient causé l’entier préjudice.

D’autre part, la victime peut cumuler l’indemnisation de la perte de chance et les prestations fournies par un tiers payeur21. Plus exactement, la sécurité sociale ne dispose d’un recours sur le poste de préjudice de perte de chance que si la victime a reçu réparation de l’entier dommage et non de la seule perte de chance22. La perte de chance s’apparente bien à une indemnisation partielle23.

Par ailleurs, l’ONIAM doit compléter l’indemnisation jusqu’à la réparation de l’entier dommage lorsque le responsable n’a causé qu’une perte de chance à raison d’un défaut d’information, d’une prise en charge fautive ou d’une faute technique24. L’intervention de l’ONIAM est conditionnée par l’absence de responsabilité du professionnel. Or, cette condition est remplie dès lors que la responsabilité du professionnel se limite à la réparation de la perte de chance car celle-ci est distincte et autonome du dommage final25. Néanmoins, en déduisant de l’indemnité mise à la charge de la solidarité nationale les sommes allouées au titre de la perte de chance, la jurisprudence tempère cette autonomie qui aurait dû conduire à un cumul de réparation26. La solution ne peut être qu’approuvée tant il serait surprenant que la victime d’une perte de chance puisse cumuler ce préjudice avec l’indemnité versée par l’ONIAM, alors que la victime qui peut prétendre à la réparation de l’entier dommage subit le recours du tiers payeur.

Le lien qui unit la perte de chance et le dommage final justifie encore d’exclure la réparation de la perte de chance lorsque le dommage final ne constitue pas un préjudice réparable. C’est le raisonnement que consacre l’article 1112, alinéa 2, du Code civil qui dispose que la réparation du préjudice qui résulte de la rupture fautive des négociations ne peut avoir pour objet de compenser ni la perte des avantages attendus du contrat non conclu, ni la perte de chance d’obtenir ces avantages. Dans le même sens, l’agent immobilier, qui ne pouvait prétendre au versement de la commission en raison du non-respect du formalisme du mandat, ne peut être indemnisé, en cas de faute du vendeur et de l’acquéreur, au titre de la perte de chance d’obtenir la commission à laquelle il n’avait pas droit27. Le préjudice de perte de vie n’étant pas réparable28, la perte de chance de survie ne devrait pas l’être non plus29. Pourtant, la jurisprudence a reconnu, à maintes reprises, la perte de chance de survie, ce qui paraît peu cohérent avec le refus de reconnaître le pretium mortis30.

Il résulte de l’ensemble de ces solutions une autonomie toute relative de la perte de chance qui s’analyse comme une fraction du dommage final : « Le juge réduit le préjudice à la mesure du lien de causalité qu’il constate avec la faute du défendeur » ; « le dommage résultant de la perte de chance n’est pas distinct du dommage final, si ce n’est sur le plan d’une appréciation purement causale »31. L’assemblée plénière reprend ce raisonnement en jugeant que « la reconnaissance de la perte de chance permet de réparer une part de l’entier préjudice ». Elle en déduit que le juge peut relever d’office la perte de chance. La réparation de la perte de chance est donc implicitement comprise, à titre subsidiaire, dans la demande de réparation de l’entier préjudice.