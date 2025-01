Responsabilité en cas d’accident causé par l’élève d’une auto-école

III – Responsabilité de la conductrice d’une motocyclette

Quand une faute de conduite est à reprocher à une personne jugée capable de gérer son véhicule, mais qui a causé un accident pendant une séance d’auto-école, sa responsabilité doit être engagée et non pas celle de son moniteur10, puisqu’elle dépend du niveau de compétences de la conductrice et de sa qualité. En l’espèce, il est jugé que l’élève a été suffisamment formée pour garder la maîtrise de sa motocyclette et elle a bien la qualité de conductrice dont la responsabilité pouvait être recherchée après l’accident causé au moniteur. Toutefois, lorsque le dommage est causé par l’apprenti durant l’activité professionnelle du moniteur, il est couvert par le contrat d’assurance professionnelle, en l’occurrence la société Allianz IARD. En effet, conformément à l’article 1242 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on a causé mais également de celui qui provient d’une personne dont on doit répondre ainsi que des choses que l’on a sous sa garde. La conductrice de la motocyclette était effectivement sous surveillance lors de l’accident.

Elle est responsable car, certes elle n’avait pas voulu blesser son moniteur, mais elle a eu une mauvaise gestion de l’utilisation de sa motocyclette. Pour être indemnisé, le moniteur a assigné en justice la société Axa, assureur du propriétaire de la voiture qui a causé le premier dommage et l’a renversé, mais puisque la conductrice de la motocyclette a aussi causé un dommage, la société Axa a ensuite souhaité que la société Allianz assume la responsabilité de cette conductrice.

Il fallait effectivement renoncer à la qualité de tiers de cette élève qui avait bien la maîtrise de l’engin qu’elle pilotait. Elle était seule sur sa motocyclette, et puisqu’elle la maîtrisait, elle avait bien la qualité de conductrice, raison pour laquelle, étant donné qu’elle avait roulé sur la cheville de son moniteur, sa responsabilité pouvait être recherchée grâce à l’article R. 412-12 du Code de la route.

La Cour de cassation précise qu’il fallait bien tenir compte des articles L. 211-1 du Code des assurances et des articles 1240 et 1346 du Code civil en raison de la faute commise par la conductrice ayant bien la maîtrise de son engin et ne pas considérer qu’étant élève de l’établissement d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur elle devait être prise en compte comme les tiers au contrat d’assurance. En raison de sa faute de conduite elle devait contribuer à la dette même si au moment de l’accident elle prenait encore un cours pour apprendre à maîtriser son véhicule, puisqu’il est jugé qu’elle a bien commis une faute de conduite (C. route, art. R. 412-12). Dès lors, la Cour de cassation estime que les juges de la cour d’appel ont violé ces textes en refusant le recours à la contribution à la dette de la conductrice de la motocyclette. Certes il ne fallait pas débouter la société Axa de son recours à la contribution par la société Allianz, mais pour la Cour de cassation dans ce dossier elle doit continuer à être condamnée à rémunérer la victime. Toutefois cette somme est réduite, car la société Allianz doit lui verser 3 000 €. S’il est vrai que les élèves en phase d’apprentissage sont considérés comme des tiers, il faut rechercher s’ils ont commis des fautes de conduite quand ils avaient bien la maîtrise de l’engin piloté car alors ils sont responsables du dommage subi, à savoir dans cette affaire la blessure de la cheville de la victime par la personne ayant assurément la qualité de conductrice. Par conséquent il fallait que l’assureur de l’auto-école soit sollicité afin de participer au dédommagement de la victime.