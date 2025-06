Caractère successoral du droit de retour légal des ascendants privilégiés : transmission implicite de l’option successorale

L’ancrage patrimonial et l’autonomie successorale du droit de retour légal. La compréhension du droit de retour légal commande, en premier lieu, d’en souligner la finalité patrimoniale, intimement liée au principe de conservation des biens dans la famille (A), avant d’examiner sa qualification comme une option successorale autonome (B).

A – Un droit fondé sur le principe de conservation des biens dans la famille

Raison d’être. Le droit de retour légal des père et mère donateurs, instauré par la loi du 23 juin 2006 et prévu à l’article 738-2 du Code civil, découle de la suppression de leur réserve héréditaire3. Ce droit vise davantage à compenser la perte d’un droit successoral qu’à assurer la conservation des biens dans la famille. Bien que cette approche législative puisse être remise en question sur le plan de son opportunité, elle s’inscrit dans une tendance amorcée par la loi du 3 décembre 2001, qui a favorisé la création de droits « quasi réservataires », par des mécanismes dérogatoires à la dévolution légale4. Le droit de retour légal des parents, qu’énonce la loi avec une précision magistrale, repose sur des conditions rigoureusement définies5. Toutefois, malgré la clarté de son fondement, les effets de ce droit continuent de nourrir de vives controverses, suscitant ainsi un débat intense parmi les juristes, tant sa portée soulève des interrogations profondes6.

Conditions d’application de l’article 738-2 du Code civil. Le droit de retour légal accordé aux parents donateurs n’est accessible que sous des conditions particulièrement strictes. En effet, l’article 738-2 du Code civil dispose que « lorsque les père et mère ou l’un d’eux survivent au défunt et que celui-ci n’a pas de postérité, ils peuvent dans tous les cas exercer un droit de retour, à concurrence des quotes-parts fixées au premier alinéa de l’article 738, sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation. La valeur de la portion des biens soumise au droit de retour s’impute en priorité sur les droits successoraux des père et mère. Lorsque le droit de retour ne peut s’exercer en nature, il s’exécute en valeur, dans la limite de l’actif successoral ».

Survie des parents donateurs. Le droit de retour légal, privilège exclusif du parent donateur, se voit réserver toute l’étendue de sa portée par le législateur, écartant ainsi les autres ascendants de cette prérogative7. Bien que certains auteurs, tel que le professeur Michel Grimaldi, aient tenté une interprétation divergente8, il apparaît sans conteste que ce droit peut être exercé même lorsque le parent donateur recueille la totalité de la succession du défunt de manière ab intestat9.

Succession ordinaire et succession anomale. Comme le souligne, à juste titre, Mélanie Jaoul : « En présence de biens concernés par un droit de retour légal, on va alors scinder la succession en deux : d’une part, on va traiter les biens qui ne relèvent pas du droit de retour légal et qui relèvent de la succession dite “ordinaire” soumise aux règles de dévolution de droit commun, et d’autre part, on va traiter les biens objet du droit de retour légal qui constituent la succession dite “anomale” soumise aux règles de dévolution particulières qui la régissent »10. L’exemple suivant permet d’illustrer cette idée.

Exemple M. X, père de trois enfants, fait une donation de 100 000 € à son fils Y. À son décès, M. X laisse derrière lui deux enfants, Y et Z. Dans cette situation, le bien donné à Y est soumis à un droit de retour légal, tandis que les autres biens de M. X, comme des propriétés immobilières ou des liquidités, relèvent de la succession ordinaire. Scission de la succession : 1. Succession ordinaire : Les biens autres que ceux donnés à Y (par exemple, une maison et des comptes bancaires) sont répartis selon les règles classiques de la succession : les autres héritiers (Z dans cet exemple) auront droit à leur part de cette succession, conformément aux règles de dévolution légales de droit commun. 2. Succession anomale : Le bien donné à Y (la donation de 100 000 €) est soumis au droit de retour légal. Dès lors, ce bien va revenir à M. X (ou à ses héritiers directs) dans la mesure où Y ne dispose pas d’une descendance et n’a pas renoncé à ce droit. Le bien est donc intégré à la succession dite « anomale » et son traitement se fera selon des règles particulières, distinctes de celles qui gouvernent la succession ordinaire.

Sur les biens que le défunt avait reçus d’eux par donation. L’exercice du droit de retour légal présuppose que le de cujus ait reçu une donation entre vifs de la part de son père ou de sa mère. Peu important la nature de la donation entre vifs, si ce n’est le cas du droit de retour légal en cas de donation-partage conjonctive ou avec soulte.

Exemple Imaginons une situation où un parent effectue une donation entre vifs à son enfant (le de cujus), sous forme de bien immobilier, d’une valeur de 100 000 €. Cas 1 : Pas de donation-partage conjonctive Le de cujus décède et le droit de retour légal s’exerce. Ici, il est supposé qu’aucun bien n’a été transmis par testament et que la succession est régie par les règles de dévolution légales. Le bien immobilier, d’une valeur de 100 000 €, revient alors au parent donateur qui peut le reprendre dans le cadre de la succession, selon les règles du droit de retour légal. La valeur de ce bien s’impute d’abord sur la part successorale que le parent peut revendiquer. Cas 2 : Donation-partage conjonctive avec soulte Si la donation entre vifs a été réalisée sous forme de donation-partage, avec attribution d’un bien immobilier d’une valeur de 100 000 € au de cujus et une soulte de 10 000 € payée par ce dernier au parent, le droit de retour légal va aussi s’appliquer sur la donation, mais avec la possibilité de compenser par la soulte. Le de cujus décède et, dans ce cas, le parent donateur pourrait récupérer l’immobilier pour une valeur de 100 000 €, mais la soulte de 10 000 € devra être ajustée dans la succession. Ce cas démontre bien que, même dans une donation-partage conjonctive, le droit de retour est exercé sur le bien attribué au de cujus, mais les modalités de calcul diffèrent. Dans les deux cas, la règle fondamentale demeure : le droit de retour légal permet au parent donateur de récupérer les biens transmis au de cujus par donation, dans la limite de la succession.

Les autres conditions d’application. L’absence de descendance et du droit de retour légal ne posent pas de problèmes majeurs.