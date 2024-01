Clause bénéficiaire testamentaire et loi applicable à la dernière résidence habituelle du défunt

Une personne qui réside cinq mois dans un État de l’Union européenne ne peut bénéficier de l’article 23 du règlement européen permettant de déterminer la dernière résidence habituelle du défunt dans un contexte international.

Cass. 1re civ., 12 juill. 2023, no 21-10905

Mala fides supervenies nocet1. Au cas d’espèce2, M. I. est décédé le 20 novembre 2016, au Portugal, en laissant pour lui succéder ses deux filles, N. et S., nées de sa première union, et son épouse, madame J. Les 21 mai 2014 et 13 janvier 2015, il avait souscrit un contrat d’assurance sur la vie auprès de la société La Mondiale Europartner et désigné comme bénéficiaires, outre madame J., monsieur L. et madame X. et leurs enfants mineurs, C. et P., mesdames R. et A. I. (les consorts L.-X.-I.), mesdames F. et G. E., l’association le Fonds de dotation de contribuables associés et l’association Institut pour la Justice. Alléguant que le de cujus avait sa résidence habituelle en France au jour de son décès, mesdames S. et N. I., représentées par leur mère, madame W., en sa qualité de tutrice, ont assigné madame J. en partage de la succession devant une juridiction française. Elles ont également assigné en intervention forcée les autres bénéficiaires du contrat d’assurance sur la vie. L’assureur est intervenu volontairement à l’instance. Les juges du fond ont considéré que le défunt n’avait pas sa résidence habituelle au Portugal, si bien que la juridiction française était compétente pour trancher le litige. La Cour de cassation rejette le pourvoi en énonçant que la cour d’appel en a souverainement déduit que, à la date de son décès, M. I. avait sa résidence habituelle en France et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision. Le droit international privé des successions continue de défrayer la chronique tant en matière de conflits de lois que de conflits de juridictions. Plus précisément, on sait que, depuis l’application du règlement européen sur les successions internationales, entré en vigueur le 17 août 2015, l’article 4 dudit règlement confère une compétence générale en matière de succession aux juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès (I)3. Pour autant, une exception à la compétence générale est prévue par le règlement européen permettant d’utiliser la professio juris dont la désignation de la loi nationale du défunt lui permet de soumettre toute sa succession à la même loi (II).

I – En principe, la succession du défunt est régie par la loi de l’État dans lequel il avait sa dernière résidence habituelle Loi nationale, domicile et dernière résidence habituelle du défunt. Après des années d’atermoiements, l’article 21 du règlement européen a finalement précisé que, « sauf disposition contraire du règlement, la loi applicable à l’ensemble d’une succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès » (A), la Cour de cassation rejette le pourvoi en précisant que l’article 23 du règlement européen stipule que, pour « déterminer la résidence habituelle, l’autorité chargée de la succession [doit] procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès et au moment de son décès, prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence[,] la résidence habituelle ainsi déterminée dev[ant] révéler un lien étroit et stable avec l’État concerné, compte tenu des objectifs spécifiques du (…) règlement » (B). A – Notion de « dernière résidence habituelle du défunt » Critère temporel. L’article 23 du règlement européen, en énonçant que « l’autorité chargée de la succession doit procéder à une évaluation d’ensemble des circonstances de la vie du défunt au cours des années précédant son décès (…) en prenant en compte tous les éléments de fait pertinents, notamment la durée et la régularité de la présence du défunt dans l’État concerné ainsi que les conditions et les raisons de cette présence », souhaite laisser une marge d’appréciation au juge du fond en leur permettant de découvrir d’autres critères. Ces critères de base sont d’ailleurs énumérés de manière non limitative, comme en témoigne l’utilisation de l’adverbe « notamment ». Il n’en demeure pas moins vrai que le critère temporel semble essentiel aux yeux de la doctrine qui y voit également un critère objectif4. Espèce. Dans notre affaire, les juges du fond avaient relevé que le défunt ne s’était installé au Portugal que quelques mois avant son décès5. Critères subsidiaires d’appréciation de la notion de « dernière résidence habituelle du défunt »6. D’autres critères peuventpermettre aux juges du fond d’apprécier la notion de « dernière résidence habituelle du défunt ». En, l’espèce, la cour d’appel a relevé que « celui-ci avait entrepris très tardivement d’apprendre le portugais, qu’au moment de son décès, il était toujours inscrit sur les listes électorales françaises et que, s’il était propriétaire avec son épouse d’au moins un bien immobilier au Portugal, où ils étaient officiellement domiciliés, ceux-ci détenaient toujours une maison en France ». B – Appréciation de la notion de « résidence habituelle du défunt » au regard de la clause bénéficiaire testamentaire Contrat d’assurance–vie et droit international privé. On a coutume de dire que le contrat d’assurance-vie est exclu du droit des successions puisqu’il relève du droit des assurances. Selon la directive n° 2002/83/CE, le risque couvert par le contrat d’assurance-vie est le pays de l’engagement, c’est-à-dire où le preneur a sa résidence habituelle7. Il est bien évident que le preneur peut choisir une loi différente de sa résidence habituelle. Clause bénéficiaire testamentaire et dernière résidence du défunt. En l’espèce, comme le relève un commentateur, « le défunt avait sans doute souhaité voir appliquer la loi portugaise à sa succession afin d’éviter de voir requalifiées les primes versées de manifestement excessives, et plus largement, de favoriser son épouse8 ». Distinction entre la loi du contrat et la loi de la masse successorale. Il convient d’être prudent lorsqu’il s’agit d’articuler certaines règles nationales de droit international privé avec d’autres règles de conflit de loi. Pour s’en convaincre, citons un auteur qui énonce avec brio : « Pour savoir si l’assurance-vie intègre la masse successorale, l’autorité française applique la loi régissant le contrat, tandis que l’autorité brésilienne met en œuvre la loi régissant la succession. En application du droit français, l’assurance-vie est légalement exclue de la masse, alors qu’en droit brésilien son inclusion est favorisée par la jurisprudence face au silence des textes »9.