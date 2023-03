Distribution du prix de vente d’un bien commun à la suite d’une condamnation pour recel successoral

L’inscription d’hypothèque prise pour garantie de la somme due à la suite d’une condamnation pour recel successoral peut être poursuivie sur les biens communs.

Cass. 2e civ., 8 déc. 2022, no 20-14302

Entre droit des régimes matrimoniaux et droit des sûretés. Au cas d’espèce, M. [S] [K] a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à M. [X] [K], débiteur principal, et à Mme [M] [K], épouse [W], tiers détentrice de l’immeuble saisi, précédemment acquis par M. [X] [K] et son épouse commune en biens, Mme [G] [F], qui en avaient fait donation à leur fille [M] en 2005, puis les a assignés devant un juge de l’exécution. Le demandeur au pourvoi, dans son premier moyen, « estime qu’est nulle une saisie immobilière pratiquée sur un bien commun en vertu d’une hypothèque dont l’inscription n’était pas autorisée ; qu’au cas présent, la cour d’appel a relevé, par motifs propres et adoptés, que l’immeuble hypothéqué en garantie d’une dette personnelle de M. [X] [K] était un bien commun, et que l’hypothèque inscrite le 1er mars 2004 ne portait que sur les seules parts et portions dont celui-ci était propriétaire sur ce bien ; qu’en jugeant valable la saisie immobilière diligentée par M. [S] [K] entre les mains de Mme [W] à laquelle l’immeuble hypothéqué avait été donné par M. [X] [K] et son épouse, sans préciser en quoi l’inscription de l’hypothèque, même limitée aux parts et portions dont M. [X] [K] était propriétaire sur ce bien commun, aurait été autorisée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1411 du Code civil ».

La Cour de cassation rejette le moyen du pourvoi en considérant que la cour d’appel a relevé que l’inscription d’hypothèque avait été prise au profit de M. [S] [K] pour garantie de la somme due à la suite d’une condamnation pour recel successoral. Il en résulte que son paiement pouvait être poursuivi sur les biens communs. En revanche, la Cour de cassation censure les juges du fond sur le second moyen aux visas des articles 2432, alinéa 1er, 2461, 2462, 2463 et 2464 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, et des articles R. 322-18, R. 321-4 et R. 321-5 du Code des procédures civiles d’exécution, dans leur rédaction antérieure à la même ordonnance, en précisant que le juge de l’exécution ne doit mentionner, dans le dispositif du jugement d’orientation, que le montant retenu pour la créance hypothécaire du poursuivant. La haute juridiction valide le paiement poursuivi sur les biens communs (I) mais censure les juges du fond quant à la procédure de saisie immobilière engagée (II).