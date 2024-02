Droit viager au logement du conjoint survivant : nouvelles précisions sur la manifestation tacite de sa volonté d’en bénéficier

II – Maintien d’une appréciation stricte de la manifestation tacite de volonté du conjoint survivant de bénéficier du droit viager au logement

Dans l’arrêt du 13 février 2019, la volonté tacite du conjoint survivant a pu être déduite d’un faisceau d’indices, tirés non seulement de son maintien dans les lieux depuis le décès, mais aussi d’une assignation en justice précisant son souhait de conserver le logement « conformément à la loi » et d’un projet d’acte notarié le mentionnant. Cependant, cette décision laissait en suspens la question de savoir si la seule occupation des lieux suffisait à caractériser la volonté tacite du conjoint. Un arrêt de la première chambre civile du 6 mars 20198 sembla implicitement y répondre par la négative en cassant la décision des juges du fond reconnaissant le droit viager du conjoint occupant le logement du couple sous réserve de le mentionner dans la déclaration fiscale de succession, au motif que le conjoint n’avait pas demandé à en bénéficier dans le dispositif de ses conclusions. Néanmoins, sa portée restait incertaine car la veuve n’occupait, en l’espèce, qu’une partie de l’habitation du couple. Le doute a toutefois été levé par un arrêt du 2 mars 20229, dans lequel la première chambre civile de la Cour de cassation affirme expressément que le simple maintien dans les lieux du conjoint ne suffit pas. La même formule est reprise dans l’arrêt du 25 octobre 2023. La solution peut paraître sévère pour le conjoint mais est justifiée juridiquement, l’occupation du logement pouvant avoir un autre fondement, en particulier son droit de jouissance gratuite pendant l’année du décès, mais elle pourrait aussi résulter d’une attribution préférentielle.

L’arrêt commenté s’inscrit ainsi dans la jurisprudence constante de la Cour de cassation refusant de poser une présomption de demande du conjoint basée sur sa seule occupation des lieux et lui imposant de prouver différemment qu’il a bien manifesté sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement dans l’année du décès. Reste cependant à savoir comment. C’est sur ce point que l’arrêt commenté apporte d’intéressantes précisions, en indiquant que le fait d’avoir entretenu le logement occupé et d’y avoir employé un salarié depuis le décès ne suffit pas à caractériser la volonté non équivoque du conjoint de bénéficier du droit viager au logement, contrairement à ce qu’avait retenu la cour d’appel de Bourges. La précision est importante car la situation est en pratique fréquente. Il faut donc désormais attirer l’attention sur le fait que la volonté du conjoint ne peut résulter du seul cumul de l’occupation et de l’entretien du logement depuis le décès. La solution peut sembler sévère, même si elle se justifie également par le fait que ces actes pouvaient être accomplis à un autre titre. En l’espèce, il est cependant très probable que la veuve souhaitait bénéficier de son droit viager au logement dès l’ouverture de la succession, mais faute de demande expresse ou de preuve suffisante de sa manifestation tacite de volonté, elle s’en trouve privée. Le résultat est non seulement vraisemblablement contraire à son souhait mais aussi à celui du défunt, qui ne l’avait pas privé de ce droit.

S’il est désormais certain que le maintien dans les lieux doit être corroboré par d’autres éléments, il ressort clairement de l’arrêt commenté qu’ils ne doivent pas être équivoques et doivent attester de manière explicite la volonté du conjoint de bénéficier du droit viager au logement, ce qui rend d’autant plus difficile la preuve de la manifestation tacite de sa volonté. Ainsi, après s’être montrée souple en admettant que la manifestation de volonté du conjoint puisse être expresse ou tacite, la Cour de cassation se montre plutôt sévère dans l’appréciation de cette dernière. Ce positionnement peut paraître contraire à l’esprit de loi en ce qu’il limite in fine la protection du cadre de vie du conjoint survivant. Il permet cependant d’éviter le caractère systématique du droit viager au logement du conjoint survivant qui n’en a pas été privé par le défunt. Le choix n’est, en effet, pas anodin dans la liquidation de la succession. Si sa volonté d’en bénéficier est effectivement établie, il peut continuer à vivre dans le logement, mais la valeur de son droit s’impute sur ses droits successoraux ; si elle est inférieure, il peut prendre le complément sur les biens existants, mais si elle est supérieure, il n’est pas tenu de récompenser la succession10. Dans tous les cas, le droit viager du conjoint limite les droits des autres héritiers. En revanche, s’il ne peut pas se prévaloir de son droit viager, le conjoint qui continue de vivre dans les lieux au-delà de son année de jouissance gratuite peut devoir une indemnité d’occupation envers l’indivision. Il pourrait toutefois en demander l’attribution préférentielle dans le partage successoral ; celle-ci serait de droit s’il en remplit les conditions11 mais à charge éventuellement de payer une soulte12.

Il faut évidemment conseiller au conjoint qui souhaite bénéficier de son droit viager au logement de formuler une demande expresse dans l’année du décès pour éviter la difficile preuve de la manifestation tacite de sa volonté, dont les modalités restent encore assez floues au lendemain de l’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 25 octobre 2023. S’il est certain que le seul comportement du conjoint en tant qu’occupant des lieux est insuffisant et qu’il doit être corroboré par d’autres éléments concordants non équivoques, la question de leur nature reste posée. S’il s’agit d’exiger une déclaration ou une mention suffisamment explicite – sans toutefois qu’elle corresponde à une demande expresse – les hypothèses d’une manifestation tacite de volonté du conjoint seront assez limitées. L’embarras vient certainement de l’ambivalence de la première chambre civile de la Cour de cassation, oscillant entre souplesse quant aux formes possibles – expresse ou tacite – et exigence quant au constat d’une manifestation tacite de volonté. Le dilemme est cependant inhérent à la promotion successorale du conjoint survivant, qui heurte nécessairement les droits des autres héritiers, en particulier ceux d’un enfant d’une autre union, et impose des compromis entre des intérêts divergents.