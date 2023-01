Extinction des paiements successoraux effectués en vertu d’un jugement exécutoire par provision

Droit des obligations, droit judiciaire privé et droit des successions. Parce que les donations appartiennent à la catégorie des contrats unilatéraux, le droit des successions emprunte également des règles au droit des obligations, telles que le paiement (B). En l’espèce, les paiements effectués en vertu du jugement exécutoire par provision avaient éteint les créances correspondantes de monsieur et madame [Z] (A).

Article 514 du Code de procédure civile . Selon l’ article 514 du Code de procédure civile , les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, un jugement du 15 septembre 2014, revêtu de l’exécution provisoire, a notamment condamné [P] [V] à faire réaliser des travaux et à payer mensuellement à monsieur et madame [Z] des indemnités de jouissance. La Cour de cassation ne semble pas avoir été convaincue par cet argument. Peut-être lui a-t-il semblé difficile d’imposer une autre solution que celle retenue pour trancher le nœud gordien qui est de savoir si le jugement exécutoire par provision fait obstacle à la déclaration des créances conformément à l’ article 792 du Code civil ?

B – Le paiement éteint la dette

Le paiement. La preuve du paiement, qui est un fait juridique, peut être rapportée par tous moyens, comme l’estime la Cour de cassation. Un éminent auteur analyse « la nature juridique du paiement comme un fait juridique, indépendant de la volonté des « parties » puisque c’est la loi (C. civ., anc. art. 1234, devenu art. 1342), et non la volonté du débiteur et du créancier, qui fait produire à l’exécution de l’obligation son effet extinctif »4. Force est de constater que l’ordonnance du 10 février 2016 consacre tacitement la thèse du fait juridique puisque le nouvel article 1342-8 du Code civil dispose que le paiement se prouve par tout moyen.

Sujets du paiement : accipiens, solvens. On s’accorde pour reconnaître que « le nouvel article 1342-2 confirme les règles existantes relatives au bénéficiaire du paiement, et notamment la classique distinction entre le créancier (le titulaire du droit de créance) et l’accipiens (celui qui reçoit le paiement), tandis que le nouvel article 1342-3 pose le principe de la validité du paiement fait de bonne foi à un créancier apparent »5.

Distinction entre les dettes et les charges successorales. L’acceptation à concurrence de l’actif net (ACAN) a pour effet de limiter uniquement l’obligation aux dettes successorales, c’est-à-dire aux dettes contractées par le défunt et qui ne sont pas trouvées éteintes par la mort de leur débiteur6. En d’autres termes, les charges successorales ne sont pas déduites de l’actif successoral car elles sont nées après le décès du de cujus. Ne sont déductibles de l’actif successoral que les dettes du défunt.

Au cas d’espèce, il s’agissait d’un bail à monsieur et madame [Z] d’un immeuble à usage de commerce et d’habitation. On rappellera qu’un jugement du 15 septembre 2014, revêtu de l’exécution provisoire, a condamné [P] [V] à faire réaliser des travaux nécessaires et à payer à monsieur et madame [Z] des indemnités de jouissance mensuelles. Ces créances de condamnations payées sont éteintes mais, étant incertaines car non définitives, elles n’avaient pas à être déclarées à la succession, en vertu de l’article 792 du Code civil. Nous avons résumé dans le tableau suivant les différentes créances éteintes soumises à l’obligation de les déclarer à la succession.