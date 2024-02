La récupération de l’allocation de solidarité aux personnes âgées

II – L’allocation de solidarité aux personnes âgées, une avance récupérable

De la même façon que l’aide sociale pouvant être octroyée aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap15, l’ASPA est une prestation construite comme une avance et par là même récupérable. Il s’agit du seul minimum social fonctionnant de cette manière ; la récupération de l’allocation supplémentaire d’invalidité ayant été abrogée depuis 202016. Cependant, l’ASPA ne sera récupérable que sur la partie de l’actif net successoral qui excède un certain montant – de 39 000 €, ce seuil est passé à 100 000 € le 1er septembre 202317 – et seulement pour une partie des sommes allouées annuellement au bénéficiaire18. Dans l’affaire commentée, le montant réclamé par la CARSAT était particulièrement faible puisque le titre émis à l’encontre de la petite-fille du bénéficiaire s’élevait à 189,87 €. En principe, ce titre aurait dû être émis contre la succession et non sur la prétendue héritière du bénéficiaire et donc être envoyé au notaire ou, à défaut de notaire, à la banque auprès de laquelle le bénéficiaire détenait un compte. La difficulté est qu’un temps assez long s’était écoulé entre le décès du bénéficiaire intervenu en août 2013 et l’émission du commandement de payer (déc. 2019). Il est donc légitime de penser que la succession avait été clôturée et liquidée. D’où l’envoi du commandement de payer directement à la prétendue héritière du bénéficiaire de la prestation sociale. Or, c’est bien sur ce point que la Cour de cassation va opérer son contrôle : s’il est possible de récupérer l’ASPA sur les héritiers du bénéficiaire dans la limite de la part effectivement perçue, encore faut-il que ces héritiers aient bien la qualité d’héritier. Or, en l’espèce, la CARSAT ne démontrait pas la qualité d’héritière de la petite-fille mais se contentait de s’appuyer sur le fait que la mère de celle-ci était décédée la même année que la déclaration de succession effectuée pour le bénéficiaire de l’ASPA et qu’elle était la seule héritière du bénéficiaire de l’ASPA. Il ne s’agit pas d’une impossibilité de récupérer sur les petits-enfants qui est édictée par la Cour de cassation mais d’un rappel lié à la preuve de la qualité d’héritier non rapportée ici. Notons que la contestation de la petite-fille aurait pu s’accompagner d’un autre argument, à savoir que pour effectuer la récupération sur la succession, la CARSAT dispose d’un délai de cinq ans à compter du décès du bénéficiaire19 ; la décision de récupération aurait donc dû être notifiée au plus tard le 5 août 2018.