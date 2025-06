La vacance successorale : un régime sans effet suspensif sur la prescription

La vacance successorale : une gestion encadrée au bénéfice conditionné des créanciers. Ainsi, la distinction entre vacance et déshérence révèle deux régimes successoraux bien différents : tandis que la vacance appelle une gestion provisoire de la succession par l’État à titre conservatoire, la déshérence en consacre l’appropriation définitive au nom de la souveraineté (A). Pourtant, dans l’un comme dans l’autre cas, l’intérêt premier demeure identique : préserver les droits des tiers et, au premier rang d’entre eux, les créanciers de la succession. C’est précisément à cette exigence de protection que répond le régime procédural strict applicable à la vacance successorale, que la loi encadre minutieusement, notamment en matière de déclaration et de règlement des dettes (B).

A – La vacance successorale et le droit de déshérence : étude des mécanismes et implications juridiques

Le droit de déshérence : expression de la souveraineté étatique sur les successions sans maître. L’article 724 du Code civil proclame avec solennité : « À défaut d’héritier, la succession est acquise à l’État ». Ce mécanisme, que la doctrine désigne comme le droit de déshérence, ne confère nullement à l’État la qualité d’héritier. Il s’agit d’un mode spécifique d’acquisition de la succession, fondé non sur un titre successoral, mais sur une prérogative exorbitante du droit commun, émanant directement de la souveraineté étatique. L’État intervient ici non jure haereditario, sed jure coronae, ainsi que l’a clairement affirmé la jurisprudence3. Il en résulte que toute clause testamentaire visant à exclure l’État de la succession est radicalement inopposable à ce dernier4, comme si la volonté du testateur devait ici s’incliner devant l’autorité de la puissance publique. Ce droit de déshérence se distingue donc de la simple curatelle des successions vacantes : l’État ne se borne pas à en gérer l’administration provisoire dans l’attente d’un éventuel héritier ; il revendique ipso jure la titularité définitive des biens demeurés sans maître, conformément à l’article 539 du Code civil, lequel prévoit que les biens vacants ou sans propriétaire appartiennent à l’État. La situation de déshérence peut résulter de diverses hypothèses prévues par les textes. En vertu de l’article 745 du Code civil, elle survient lorsque le défunt ne laisse que des collatéraux au-delà du sixième degré – parents que le droit civil écarte expressément de la dévolution successorale. Elle peut également résulter de la renonciation unanime des héritiers, ou encore de leur forclusion par l’effet de la prescription extinctive applicable à l’option successorale. Lorsque nul ne se présente pour recueillir la succession, ou que tous les héritiers y ont définitivement renoncé, l’abandon juridique de la masse successorale est acté. L’administration des domaines, chargée dans un premier temps d’assurer la gestion des biens vacants, cède alors la place à l’État en tant que propriétaire de plein droit, investi par la loi et la souveraineté. Toutefois, aussi impressionnant soit-il, le droit de déshérence ne se confond pas avec la vacance successorale, laquelle constitue un stade antérieur et provisoire de la dévolution. Si la déshérence consacre l’entrée définitive de l’État dans le patrimoine du défunt, la vacance n’est qu’une situation transitoire, marquée par l’incertitude sur l’existence ou la volonté des héritiers. Or, c’est précisément cette vacance qui se trouvait au cœur du litige soumis à la Cour : aucun héritier ne s’étant manifesté dans les délais requis, l’administration a été conduite à enclencher la procédure de curatelle prévue par l’article 809 du Code civil. Il importe donc de s’attarder sur ce régime particulier, à mi-chemin entre l’indétermination successorale et l’appropriation publique.

La vacance successorale. Sous les auspicesde l’article 809 du Code civil. La loi, en gardienne de l’ordre successoral, érige un rempart contre l’oubli et l’abandon. La succession est dite vacante lorsque nul héritier ne se présente à l’appel du patrimoine, que tous s’en détournent par une renonciation unanime, ou encore lorsque, au terme d’un silence de six mois depuis le décès, les héritiers connus demeurent muets, ni acceptants ni renonçants5. Dans ces situations où l’héritage semble livré à lui-même, il devient impératif d’assurer avec rigueur la conservation et la gestion de l’actif successoral, tout en ouvrant la voie au règlement des créances. C’est alors que s’illustre une procédure d’exception, véritable tutelle d’un patrimoine orphelin : la curatelle de la succession vacante. L’État, dans son bras séculier qu’est le service de France Domaine, s’en voit investi comme un curateur impartial et scrupuleux6.

Espèce. Dans notre affaire, par ordonnance du 5 mars 2015, rendue sur requête du département des Côtes-d’Armor, le président d’un tribunal de grande instance a constaté la vacance de la succession de M. R., décédé le 2 mars 2013, et a confié sa curatelle à la DRFiP de Bretagne.