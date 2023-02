L’atteinte à la réserve doit s’apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible d’après la règle de l’imputation en assiette

Legatum ususfructus. En l’espèce1, N. E. est décédé le 3 décembre 2013, en laissant pour lui succéder Mme V., sa compagne, et Mme E. U., sa fille, née d’une précédente union, et en l’état d’un testament olographe daté du 25 mai 2011, par lequel il léguait à Mme V. l’usufruit de sa maison d’habitation. Mme E. U. a assigné Mme V. en réduction de ce legs. La cour d’appel rejette sa demande et Mme E. U. fait un pourvoi en cassation. Mme E. U. fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en réduction du legs, alors « qu’aucune disposition testamentaire ne peut modifier les droits que les héritiers réservataires tiennent de la loi ; qu’en présence d’un legs en usufruit portant sur un bien immobilier dont la valeur excède celle de la quotité disponible, il est porté atteinte à la réserve, l’héritier réservataire ne pouvant jouir en pleine propriété de la part que le législateur lui réserve ; qu’en retenant, pour débouter Mme E. U. de sa demande en réduction du legs en usufruit consenti par son père à Mme V., que la masse successorale s’élevant à la somme totale de 383 000 € et, partant, la quotité disponible à celle de 191 500 €, la valeur de l’usufruit légué, qui s’établit à 60 % de la valeur du bien (60 % X 240 000 €, soit la somme de 144 000 €), n’excède pas le montant de la quotité disponible, quand l’usufruit objet du legs du 25 mai 2011 portait sur un immeuble dont la valeur (240 000 €) était supérieure au montant de la quotité disponible (191 500 €) et qu’il y avait donc nécessairement atteinte à la réserve de Mme E. U., la cour d’appel a violé l’article 913 du Code civil ». La Cour de cassation censure les juges du fond en estimant qu’en statuant ainsi, alors que l’atteinte à la réserve devait s’apprécier en imputant le legs en usufruit sur la quotité disponible, non après conversion en valeur pleine propriété, mais en assiette, la cour d’appel a violé les textes susvisés. La question qui était posée à la Cour de cassation était donc relative à la méthode liquidative du legs en usufruit. La méthode retenue par la Cour de cassation pour liquider en legs d’usufruit (I) est la règle d’imputation en assiette (II).

I – La notion de legs en usufruit

Démembrement de propriété, legs en usufruit et concubinage. La question du legs en démembrement de propriété2 n’est pas aisée à appréhender, d’autant plus que les auteurs qui ont abordé ce problème ont soutenu des points de vue divers et la jurisprudence s’est souvent montrée hésitante (A). En l’espèce, le legs en usufruit était destiné à la concubine et non au conjoint survivant (B).

A – Le legs en démembrement de propriété : legs en usufruit et legs en nue-propriété Absence de définition légale du legs en usufruit. La notion de legs en démembrement de propriété est une notion cardinale mais encore assez elliptique du droit civil français des libéralités. En effet, les legs portant sur un démembrement de la propriété ne sont pas expressément visés par la loi civile3. Pourtant cette volonté de reconnaître au disposant la possibilité de léguer en démembrement de propriété, fort louable au demeurant, est mise à mal par la controverse doctrinale qui entoure cette notion. Legs en nue-propriété4. On s’accorde pour reconnaître que le legs en nue-propriété de l’une des catégories de biens énoncées par l’article 1010 du Code civil est un legs à titre universel, car le légataire est appelé à voir nécessairement la jouissance se réunir entre ses mains5. Legs en usufruit. En effet selon la jurisprudence, si la pleine propriété comporte l’usus, le fructus et l’abusus, l’usufruit n’en est pas moins un droit réel qui peut parfaitement faire l’objet d’un legs si tel est la volonté du testateur dans la limite, en présence d’héritiers réservataires, de la quotité disponible6. En l’espèce, il s’agissait d’un legs en usufruit portant sur un bien immobilier. Legs en usufruit : legs universel ou legs à titre particulier7. Cette question a reçu de nombreuses réponses parfois contradictoires. Quoi qu’il en soit, on peut dresser un tableau afin d’illustrer les solutions majoritairement retenues. LEGS UNIVERSEL LEGS À TITRE UNIVERSEL LEGS À TITRE PARTICULIER LEGS EN NUE-PROPRIÉTÉ X X LEGS EN USUFRUIT X LEGS DU SURPLUS OU DU RESTE DE LA SUCCESSION X