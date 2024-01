Le secours judiciaire des testaments non datés, ou l’alliance infaillible entre reconstitution et indifférence

Par un arrêt en date du 22 novembre 2023, la Cour de cassation poursuit son allégement du formalisme des actes testamentaires, et particulièrement sur l’exigence de date. Dans la continuité de sa jurisprudence antérieure, elle rappelle que, en dépit de son absence de date, un testament non daté échappe à la nullité dès lors que les éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée, sauf à démontrer une incapacité de tester du testateur ou l’existence de dispositions testamentaires révocatoires ou incompatibles. Surtout, en contradiction avec certaines positions adoptées par le passé, elle estime qu’une date pré-imprimée sur le support portant testament est un élément intrinsèque à celui-ci.

Cass. 1re civ., 22 nov. 2023, no 21-17524

En dissipant les affres de la mortalité par la stimulation de l’activité présente, la liberté testamentaire se présente assurément comme l’une des plus précieuses libertés accordées à l’individu, ce dernier persistant à exister « dans et par son testament1 ». Touchant au profond même de la condition humaine, elle exprime une pure compassion du législateur qui accorde aux vivants le privilège d’organiser les conséquences de leur mort. Parce qu’il offre le réconfort des dernières volontés, le testament constitue pour l’être présent « une consolation de la mort » prochaine, car si « l’homme teste, c’est parce qu’il cherche à dominer la peur de la mort2 ». Bien que son auteur ne puisse plus veiller à son respect, le testament possède une force mystique, liée à la sacralité de la mort et au devoir de respect envers les défunts. Cependant, la sacralité demeure incomplète en l’absence de rituels, de même qu’un testament ne peut exister sans un formalisme, même lorsqu’il se présente sous sa forme olographe. En dépit de sa simplicité apparente, cette dernière forme testamentaire demeure « l’expression d’un acte solennel et toute violation des exigences légales formelles doit être sanctionnée par une nullité absolue »3. Mais, nonobstant ces risques, il n’en demeure pas moins que le testament olographe est facile d’accès tant il est d’un coût modeste et d’une mise en apparence aisée. Parce qu’il est accessible même aux personnes peu familiarisées avec les subtilités juridiques, il est de loin la catégorie la plus attractive au point qu’il est désormais pratique courante que des notaires fournissent à leurs clients des modèles4. À cela s’ajoute le libéralisme dont fait preuve le juge dans l’appréciation des règles de forme du testament olographe alors que, dans le même temps, il continue à se montrer exigeant à l’égard du formalisme inhérent au testament authentique. Au fil des arrêts, les exigences posées à l’article 970 du Code civil ont subi de nombreux tempéraments, confortant ainsi l’idée d’une « désolennisation » du testament olographe qui devient « la terre d’élection des accommodements », de sorte que les « dernières volontés, ainsi comprises, sont le triomphe de la volonté pure qui ne peut se manifester, ou à peu près, sans une forme équite quelconque, indépendamment de tout formalisme gênant et inutile »5. Cependant, il est bien connu que c’est surtout l’interprétation prétorienne de l’exigence de date qui est empreinte d’une évidente bienveillance. Plus que les autres, la mention de date est source de difficultés liées aux « problèmes d’inexactitude, mais aussi d’incomplétude, d’absence ou d’irrégularité formelle »6, comme en témoigne une nouvelle fois la Cour de cassation dans le présent arrêt du 22 novembre 2023 destiné à recevoir les honneurs de la publication.

En l’espèce, les faits étaient des plus banals. Une femme est décédée, laissant à sa survivance ses deux frères. L’un d’eux s’est prévalu d’un testament olographe le désignant comme légataire universel, signé et rédigé par la défunte au verso d’un relevé de compte bancaire arrêté au 31 mars 2014, mais non daté. S’appuyant sur cette lacune temporelle du testament, le second frère contesta la validité de ce dernier et en réclame la nullité. Décédé en cours d’instance, sa veuve est intervenue volontairement à la procédure. La demande en nullité fut rejetée par la cour d’appel en considération de la date pré-imprimée sur le support utilisé par la testatrice pour rédiger son testament ainsi que de l’adresse de son domicile, laquelle correspondait à celle figurant sur le relevé. La cour d’appel releva également que ces éléments intrinsèques au testament sont corroborés par l’hospitalisation de l’intéressée à compter du 27 mai 2014, et ce, jusqu’à son décès. Une fois la période de rédaction reconstituée, en l’absence de preuve démontrant l’incapacité de tester et faute de dispositions testataires révocatoires ou incompatibles, la validité du testament fut retenue par les juges du fond. La veuve forma alors un pourvoi en engageant le débat sur l’existence d’éléments intrinsèques et extrinsèques de nature à reconstituer la période de rédaction. À vrai dire, en l’absence de datation, l’on comprend aisément que l’efficacité du testament soit suspendue à la validation, ou non, d’un document dépourvu de repère temporel précis.

Dans le sillage de sa jurisprudence antérieure, la haute juridiction rejeta le pourvoi, approuvant ainsi les juges du fond d’avoir validé le testament qui, bien que non daté, est ancré dans un continuum temporel. Combinant la théorie de la reconstitution de la date avec celle de l’indifférence de la date, le présent arrêt ne fait que rappeler les principes déjà solidement intégrés par la jurisprudence antérieure. En effet, dès lors que la phase testamentaire a pu être souverainement délimitée par les juges du fond grâce à des éléments intrinsèques, eux-mêmes corroborés par des éléments extrinsèques (I), un testament non daté n’encourt plus la nullité, surtout lorsque cette dernière tend à compromettre de manière dévastatrice les dernières volontés du testateur en raison d’un vice de forme qui ne tire pas à conséquence (II).

I – La reconstitution temporelle Aux termes de l’article 970 du Code civil, la validité du testament olographe est subordonnée à l’apposition de la date par le testateur7. Après l’écriture et la signature, le datage constitue la troisième condition du testament olographe. Initialement investi de deux dimensions, l’une temporelle, l’autre spatiale, supposant l’indication du lieu où « une lettre a été écrite, ou un acte a été passé 8 », le datage a évolué pour être communément compris de nos jours comme l’impératif de situer un acte ou un fait dans le temps dans la perspective de déterminer une antériorité ou le point de départ d’un délai. Importante, la délimitation du testament dans le temps se révélerait ardue si la loi n’en faisait pas référence. En effet, il convient de souligner que, bien souvent, la rédaction du testament constitue un acte solitaire engendré par « la contemplation de l’au-delà9 ». En l’absence de datation, la localisation du testament devient une entreprise trop aléatoire et incertaine. Afin d’évacuer cette incertitude, le législateur exige que le testateur date son écrit et cette exigence s’accompagne de deux précisions. Premièrement, par dérogation au principe posé à l’article 1377 du Code civil, la jurisprudence considère que le testament, quoique sous signature privée, fait foi de sa date, de sorte qu’il appartient à celui qui en conteste l’exactitude d’en rapporter la preuve10. Deuxièmement, parce que le datage est requis ad validitatem, l’absence de date emporte incontestablement la nullité absolue du testament pour défaut de respect d’une exigence formaliste, même si ce formalisme tend à la protection d’intérêts privés. En présence d’un testament non daté, toute discussion sur le fond semble alors superflue11. Bien que la date soit exigée à peine de nullité, il convient de relever que la date constitue une notion somme toute relative. Il faut dire que l’on n’a pas manqué de relever que, pris en sa lettre, l’article 970 du Code civil ne vise pas une date complète12. Néanmoins, si l’on envisage la date dans son rôle préventif, la date visée à l’article 970 du Code civil doit être la plus précise qui soit13. À l’image de l’article 38 de l’ordonnance de 1735, la date doit comporter l’indication du millésime, du mois et du quantième14. Bien que la ratio legis impose une interprétation stricte du contenu de l’exigence légale de date, elle admet paradoxalement une approche plus nuancée quant à la sanction de son irrespect. Depuis longtemps, la jurisprudence admet que le testament dont la date ne satisfait pas aux prescriptions légales peut échapper à la nullité pourvu que celle-ci, qu’elle soit incertaine ou inexacte, puisse être reconstituée a posteriori au moyen d’éléments intrinsèques éventuellement étayés par des éléments extrinsèques « dans lesquels la preuve doit avoir son principe et sa racine »15. La nature de l’irrégularité est sans incidence, de sorte que la reconstitution peut concerner aussi bien une omission partielle, résultant d’ambiguïtés, de lacunes ou d’erreurs involontaires, qu’une omission totale16. Toutefois, la reconstitution n’est envisageable qu’en présence d’éléments intrinsèques, c’est-à-dire puisés dans l’acte testamentaire lui-même. De cet examen, trois situations peuvent découler17. La première est celle où le testament ne comporte aucun élément intrinsèque permettant de reconstituer la date, rendant ainsi impossible la reconstitution de la date. La seconde est celle où le testament renferme des éléments intrinsèques qui, pris isolément, suffisent à faire ressortir la date avec une évidence absolue, éliminant ainsi le besoin de recourir, en outre, à des éléments extrinsèques. Enfin, lorsque les éléments intrinsèques sont impuissants à reconstituer seuls la date, ils doivent être corroborés par des éléments extrinsèques. Selon les juridictions, ces éléments intrinsèques découlent des mentions écrites par le testateur lui-même ou résultent d’autres indications figurant sur le document18. En ce sens, les éléments intrinsèques émergent nécessairement soit de l’apparence, soit du contenu même du testament. Quant aux éléments extrinsèques, ils correspondent aux faits ou circonstances de la cause de nature à compléter le caractère suffisant des éléments intrinsèques à condition que ces faits ou circonstances trouvent dans l’acte testamentaire lui-même « leur principe et leur origine19 ». Sous-tendue par l’idée que, pour apprécier la validité d’un testament, une date incomplète équivaut à une absence de date, la jurisprudence exigeait classiquement une reconstitution complète et précise de la date, même en cas d’inexactitude résultant d’une simple inadvertance20. Cependant, cette exigence d’une datation totale a progressivement disparu pour laisser place à « une simple localisation temporelle des dernières volontés21 ». Dès 1983, rompant avec ses solutions antérieures exigeant une date précise, la Cour de cassation admet qu’un testament doit échapper à la nullité, malgré l’omission du quantième, dès lors que ni l’incapacité du testateur ni l’existence d’un testament ultérieur et incompatible n’ont été débattues entre les parties22. La haute juridiction poursuit son infléchissement en précisant que « le caractère incomplet de la date n’entraîne pas la nullité du testament »23. Toutefois, l’indifférence de la date ne fut admise que dans l’hypothèse où seul le quantième fait défaut. Ainsi, le testament sur lequel aucune date n’avait été portée est sujet à nullité. Encourt également la nullité le testament olographe qui ne portait que le millésime de l’année, rendant ainsi impossible la reconstitution de la date24, et ce, même en l’absence d’allégations relatives à un défaut de capacité de tester ou à l’établissement ultérieur d’un testament révocatoire. Cependant, depuis une quinzaine d’années, cette rigueur prétorienne n’est plus de mise puisqu’il est désormais de principe « qu’en dépit de son absence de date, un testament olographe n’encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée »25. Afin de prévenir l’anéantissement de dispositions testamentaires, il suffit à présent de mettre en évidence une période, plus ou moins étendue, au cours de laquelle le testament avait été rédigé. La détermination de cette séquence doit avoir pour point de départ un élément intrinsèque à l’acte, en particulier l’une de ses énonciations, et peut être étayée consécutivement par des éléments extrinsèques qui autorisent une délimitation plus pertinente. En pratique, il s’agit d’inscrire dans un laps de temps plus ou moins bref26 la phase testamentaire, en spécifiant un début et une fin. Dans l’affaire commentée, la Cour de cassation se contente de réitérer les règles dégagées depuis l’arrêt du 10 mai 2007 tout en affinant les modalités de reconstitution de la période de rédaction. Les critiques soulevées par le pourvoi portent sur deux aspects propres à l’utilisation de la méthode éprouvée de la date reconstituée par la cour d’appel : l’attribution de la qualité d’éléments intrinsèques à la date imprimée sur le papier portant testament et l’absence d’éléments extrinsèques. Le premier grief n’est guère étonnant au regard des dispositions de l’article 970 du Code civil qui, en imposant une écriture manuscrite de tout le testament, exigent que la date émane de la main du testateur. À première vue, en l’absence d’intervention du disposant, une date imprimée s’avère impuissante à valider l’écrit testamentaire. Ce constat était autrefois en accord avec la jurisprudence de la Cour de cassation qui avait approuvé la décision des juges du fond refusant de valider un testament rédigé sur la page datée d’un agenda mais dépourvue de date manuscrite27. Certes, une date imprimée constitue assurément un élément intrinsèque à l’écrit testamentaire « mais elle n’en est pas un qui contienne “le principe et la racine” de celle du testament »28. Néanmoins, une telle observation est désormais complètement démentie par le présent arrêt qui admet ouvertement qu’une date pré-imprimée sur le support utilisé par le testateur pour rédiger son testament peut revêtir le caractère d’un élément intrinsèque à celui-ci. Bien qu’une date imprimée sur le papier portant testament ne soit pas le fruit de l’intervention manuscrite du testateur, l’on peut expliquer la solution retenue par la haute juridiction en relevant que le support sur lequel est imprimée la date litigieuse et les dispositions testamentaires forment un tout indivisible. En raison de l’unité matérielle entre le contenant et le contenu, il est légitime de considérer que le support sur lequel les dispositions testamentaires sont écrites et la date pré-imprimée sont physiquement et intellectuellement liés, formant ainsi un document unique. De plus, les juges du fond ont relevé que la testatrice avait pris soin d’indiquer sur son testament l’adresse de son domicile, laquelle concordait avec celle figurant sur le papier contenant les dispositions testamentaires litigieuses. Parce que l’espace est au service du temps, cette concordance spatiale suggère que la date pré-imprimée, bien que non manuscrite, est indissociable de la substance du testament, faisant ainsi partie intégrante du cadre temporel dans lequel les dernières volontés du testateur ont été exprimées. Quant au second grief, il est à noter que les juges du fond ont relevé que la testatrice fut hospitalisée à compter du 27 mai 2014, soit postérieurement à la date pré-imprimée sur le relevé bancaire. Cet indice temporel, résultant de circonstances extérieures à l’acte testamentaire, permet de circonscrire plus pertinemment la période de rédaction. En effet, si les éléments intrinsèques précédemment énoncés servent à marquer le début de la période de rédaction, et donc à vérifier la capacité de tester de la testatrice, la date d’hospitalisation de cette dernière ainsi que celle de son décès sont de nature à déterminer la fin de ladite période. Ainsi, la date d’hospitalisation de la testatrice apporte un complément naturel aux éléments intrinsèques en ce qu’elle permet d’établir que le testament a été nécessairement rédigé avant cette hospitalisation et au cours de laquelle aucun autre testament révocatoire ou incompatible n’avait été rédigé. Dans cette perspective, l’on comprend ainsi aisément la position de la Cour de cassation qui approuve les juges du fond d’avoir retenu cette circonstance de la cause comme élément extrinsèque. En refusant d’invalider des testaments sur le fondement d’un formalisme aussi rigide qu’inefficace, la Cour de cassation cherche à dissuader les manœuvres procédurales de ceux qui, par divers artifices et notamment sur la question de la date, cherchent à obtenir la nullité d’un testament qui ne correspond pas à leurs intérêts. L’arrêt commenté témoigne une fois de plus que, dès lors qu’il est datable, c’est-à-dire qu’il porte en lui, au moins dans son principe, la période de sa confection, éventuellement consolidée par des circonstances de la cause, un testament sans date ou comportant une date incomplète n’est pas a priori nul, sauf à démontrer que sont en jeu des intérêts de fond que la forme tend à protéger.