L’intégrité intacte du testament olographe : une date complétée par un tiers ne peut entraîner sa nullité

Entre rigueur manuscrite et complexités pratiques. Le testament olographe, pour être valable, doit répondre à des exigences strictes de formalisme. L’une des conditions primordiales est qu’il soit entièrement écrit à la main par le testateur lui-même (A). Cependant, la complexité des situations pratiques peut parfois révéler des cas où cette condition n’est pas pleinement respectée. Un exemple révélateur est celui de la datation du testament qui peut être complétée par un tiers (B).

A – Le testament olographe entièrement écrit à la main par le testateur

Réponse ministérielle n° 73270 : JOAN Q, 3 mai 2016. À propos de l’exigence légale d’une rédaction entièrement manuscrite du testament olographe, une réponse ministérielle a apporté les précisions suivantes : « Si le testament olographe est un acte privé, à la différence du testament authentique qui est un acte public, il n’est pas un acte sous-seing privé ordinaire. L’article 970 du Code civil soumet sa rédaction à des conditions plus rigoureuses que celles du droit commun, en exigeant qu’il soit rédigé, daté et signé de la main même de son auteur, à peine de nullité. L’exigence légale d’une rédaction entièrement manuscrite répond à un triple objectif : limiter les falsifications, prévenir le risque d’erreurs dans la rédaction et garantir une réflexion approfondie de la part du testateur. Le législateur a en effet entendu assurer une protection accrue s’agissant d’un acte de disposition à titre gratuit, destiné à prendre effet à la mort du disposant. Il s’ensuit que le testament olographe ne saurait être considéré comme valable s’il n’est pas possible d’avoir la certitude qu’il a été écrit par le testateur, ce qui conduit la jurisprudence à exclure l’utilisation de procédés techniques ou informatiques. Les juges font néanmoins preuve d’une certaine souplesse au regard de cette exigence, en admettant que le testateur, s’il est affaibli, puisse valablement rédiger le testament avec l’assistance matérielle d’un tiers ou, s’il est illettré, recopier un modèle préparé par un tiers, à condition qu’il comprenne le sens des signes qu’il trace. Par ailleurs, à côté du testament olographe, nécessairement écrit de la main du testateur, et du testament authentique, impliquant le recours à un notaire, la loi offre la possibilité du testament mystique, qui peut être rédigé par le testateur ou un tiers, à la main ou par un procédé mécanique, et qui doit ensuite être présenté clos, cacheté et scellé au notaire et à deux témoins ou être clos, cacheté et scellé en leur présence. Au vu de l’ensemble de ces considérations, il n’est pas envisagé d’assouplir l’exigence d’une écriture manuscrite, s’agissant du testament olographe »4.

Le rituel de l’écriture du testament olographe. Comme le remarque M. Nicod, « le testament olographe est un acte solennel, c’est-à-dire soumis à peine de nullité à l’accomplissement d’un rite d’écriture »5. Il résulte, en effet, de l’article 1001 du Code civil que les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente doivent être observées à peine de nullité. L’écriture formelle du testateur va se caractériser par plusieurs éléments : l’apparence, le style, la calligraphie, la forme des lettres et des chiffres, la forme, le style, la ponctuation, l’accentuation, l’orthographe6.

La langue du testament olographe est indifférente quant à la validité de la libéralité. D’une manière certaine en droit interne, toute espèce de langue est admise, comme la langue française, locale, étrangère, morte ou vivante7. Il est de jurisprudence constante que l’auteur doit maîtriser parfaitement la langue qu’il utilise. C’est ainsi que, malgré sa rédaction en langue anglaise, doit être qualifiée de testament olographe et non de mandat général d’administration ou de donation non acceptée la déclaration écrite dans laquelle le défunt a clairement manifesté sa volonté quant à la dévolution de ses biens8. Peu important que le testateur ait écrit son testament dans une langue qu’il n’utilise pas habituellement9.