Pour quelles raisons certains héritiers renoncent-ils à une succession ?

Toutefois, la renonciation peut être guidée par l’intention de nuire aux intérêts d’un légataire institué par le défunt, dans deux hypothèses, lesquelles impliquent l’existence d’une souche unique et, partant, l’absence de représentation du renonçant. Il s’agit des hypothèses de la renonciation à une succession par un enfant unique ayant reçu une donation rapportable (A) ou ayant consenti à une renonciation anticipée à l’action en réduction (RAAR) (B).

La masse de calcul s’élève à 2 000, de sorte que la réserve est de 1 000 et la quotité disponible de 1 000. La donation consentie à Annabelle s’impute sur sa réserve héréditaire fictive, dont le reliquat s’élève à 200. Le legs consenti à Louise s’impute sur la quotité disponible et n’est pas réductible. Bruno et Bertrand se partagent les biens existants (600), soit 300 chacun.

Par conséquent, une solution consiste à stipuler dans l’acte de donation une clause de rapport en cas de renonciation, comme le permet l’ article 845 du Code civil 17 . Certes, l’insertion d’une telle clause apparaît curieuse puisqu’il n’y a pas lieu à rapport et partage en présence d’un seul enfant. La clause doit néanmoins être conseillée car elle impose l’imputation de la donation sur la part de réserve fictive du renonçant, et subsidiairement sur la quotité disponible, l’excédent étant réductible ( C. civ., art. 919-1 ). Par ce biais, le de cujus conserve la faculté de disposer de la quotité disponible.

La masse de calcul s’élève à 2 000, de sorte que la réserve est de 1 000 et la quotité disponible de 1 000. La donation consentie à Annabelle s’impute sur la quotité disponible, le reliquat étant de 200. Le legs consenti à Louise s’impute sur la quotité disponible, il est réductible pour 400. Bruno et Bertrand se partagent les biens existants (600) et l’indemnité de réduction (400), soit un total de 1 000, et 500 pour chacun.

Le raisonnement est le même lorsque l’enfant unique renonce à la succession de son auteur. La donation qu’il a reçue s’impute sur la quotité disponible, l’excédent étant réductible ( C. civ., art. 919-1 , al. 2). En effet, l’héritier renonçant, fils unique du défunt, est censé n’avoir jamais été héritier ( C. civ., art. 805 ), de sorte que les libéralités qu’il a reçues s’imputent sur le disponible, même s’il laisse des descendants. Cette renonciation de l’enfant unique est préjudiciable aux éventuels légataires. Le raisonnement aurait été tout autre si le renonçant avait des frères et sœurs puisque la libéralité reçue se serait imputée sur la part de réserve de la souche, du fait de la représentation ( C. civ., art. 754 , al. 3).

B – La renonciation à une succession par un enfant unique ayant consenti à une RAAR

Jusqu’à la loi du 23 juin 2006, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, un héritier réservataire ne pouvait renoncer à demander la réduction d’une libéralité excessive qu’à compter de l’ouverture de la succession du disposant. Pour faciliter la transmission de l’entreprise ou assurer au mieux la protection d’un enfant handicapé, le législateur a introduit un nouveau pacte familial prévu aux articles 929 à 930-5 du Code civil, généralement qualifié « RAAR ». Il s’agit d’un pacte sur succession future autorisé par la loi19, lequel doit répondre à des conditions de fond et de forme strictes.

Cependant, il soulève une difficulté lorsque l’acte a été consenti par un enfant unique. En effet, le renonçant doit nécessairement être un « héritier réservataire présomptif » du disposant (C. civ., art. 929), l’article 930-5 du Code civil précisant à cet égard que « la renonciation est opposable aux représentants du renonçant ». La solution prévue par ce texte est logique : il ne faudrait pas que l’enfant ayant consenti à la RAAR renonce à la succession du disposant, afin d’y être représenté, de sorte que ses propres enfants puissent invoquer leur part de réserve dans sa totalité20.

Or, lorsque l’enfant unique consent à une RAAR, la représentation successorale est exclue. En conséquence, lorsque celui-ci est décédé au jour du décès du disposant, ou renonce à la succession, ses propres descendants pourraient contester l’efficacité de la RAAR au motif qu’elle ne leur serait pas opposable, dans la mesure où ils viennent à la succession du disposant de leur propre chef et non par représentation. À l’inverse, on pourrait rétorquer que l’esprit du texte invite sans doute à retenir que, dans une telle hypothèse, la RAAR consentie par l’enfant unique est opposable à ses descendants dans la mesure où l’on voit mal ce qui expliquerait une différence de traitement des petits-enfants du disposant selon qu’il y ait ou non une pluralité de souches21.

Exemple : Monsieur Dupont consent une donation d’un bien d’une valeur de 1 200 au jour de l’acte à sa concubine Sophie. Son fils unique Arthur renonce de manière anticipée à demander la réduction de cette donation. Il a lui-même deux enfants : Bertrand et Brice. Lors du décès de monsieur Dupont, les biens composant la succession ont une valeur de 800 et le bien donné à la concubine a une valeur de 1 200. Arthur renonce à la succession. Première hypothèse : la RAAR est opposable à Bertrand et Brice La masse de calcul s’élève à 2 000, soit une réserve héréditaire de 1 000 et une quotité disponible de 1 000. La donation consentie à Sophie s’impute sur le disponible et est réductible pour 200. La RAAR étant opposable aux petits-enfants du de cujus, ils ne peuvent prétendre qu’à 800, soit 400 chacun. Seconde hypothèse : la RAAR est inopposable à Bertrand et Brice La masse de calcul s’élève à 2 000, soit une réserve héréditaire de 1 000 et une quotité disponible de 1 000. La donation consentie à Sophie s’impute sur le disponible et est réductible pour 200. La RAAR étant inopposable aux petits-enfants du de cujus, ils peuvent prétendre à 1 000 (les biens existants pour 800 et l’indemnité de réduction pour 200), soit 500 chacun.

Pour ces raisons, le rapport de travail relatif à la réserve héréditaire, dirigé par madame le professeur Pérès et maître Potentier, propose une modification de l’article 930-5 du Code civil, laquelle rendrait opposable la RAAR à tous les descendants du renonçant qu’ils viennent à la succession du disposant par représentation ou de leur propre chef22. Dans l’attente d’une modification du texte, on pourrait craindre que la jurisprudence, se fondant sur sa lettre et non sur son esprit, refuse d’opposer la RAAR aux descendants de l’enfant unique y ayant consenti23, ce qui serait fortement dommageable24.