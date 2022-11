Successions : quel est le rôle du notaire, en amont du juge, en cas de discorde sur un bien immeuble indivis ?

La combinaison des projets des indivisaires peut être réalisée dans le cadre de l’adjudication volontaire d’un bien immeuble ou sur la base des dispositions relatives à la cession des parts indivises à une personne étrangère à l’indivision.

L’ article 835, alinéa 1er, du Code civil dispose : « Si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties. » Il leur est donc possible de convenir de procéder à l’adjudication volontaire de l’immeuble indivis. La vente se fait de façon originale, aux enchères, donc au plus offrant, mais elle n’en a pas moins les caractères d’une vente amiable. Il s’agit d’une forme de licitation entendue en son sens ordinaire de vente aux enchères. Cette licitation amiable d’immeuble s’opère avec un notaire en raison de l’exigence d’authenticité imposée aux actes assujettis à la publicité foncière 36 et elle se différencie donc de la procédure judiciaire en licitation-partage.

2 – La cession des droits indivis en vertu de l’article 815-14 du Code civil

Le législateur, par cette disposition, accorde aux coïndivisaires non cédants un droit de préemption pour acquérir les quotes-parts mises en vente auprès de tiers40. Se placer sur ce terrain pour combiner les projets des indivisaires peut légitimement surprendre dès lors que l’on explique traditionnellement que la reconnaissance de cette prérogative permet d’éviter l’intrusion d’une personne étrangère au sein de l’indivision, et de maintenir par conséquent un certain affectio communionis. Cependant, un indivisaire peut aussi, par cette voie, devenir propriétaire exclusif d’un bien indivis par l’acquisition des quotes-parts des coïndivisaires. Ainsi par exemple, dans une affaire tranchée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 19 juillet 200041, un agent immobilier avait été mandaté par un indivisaire pour céder sa part indivise d’un bien immeuble. Un compromis de vente a été signé avec un tiers sous la condition suspensive de la non-préemption par le coïndivisaire. Ce dernier ayant pris la décision d’exercer son droit de priorité, il est devenu l’unique propriétaire du bien. Le contentieux est né sur le droit pour l’agent immobilier d’obtenir de la part de ce coïndivisaire le paiement de sa commission.

Il faut bien voir que l’opération dont il est question n’est pas la mise en vente du bien indivis lui-même, mais celle des quotes-parts indivises42. Dans le premier cas, le consentement unanime des indivisaires est requis en vertu de l’article 815-3 du Code civil. L’absence d’unanimité appelle le contentieux, ce qu’il faut justement chercher à éviter. La Cour de cassation retient43 que la vente irrégulière du bien indivis est opposable au coïndivisaire qui n’y a pas consenti à concurrence des quotes-parts de ceux qui l’ont opérée. Cela signifie que, dans les rapports entre les indivisaires vendeurs et le tiers acquéreur, la vente est valable pour ces portions indivises. Il n’y a pas lieu ici de rappeler les nombreuses critiques que cette jurisprudence a suscitées44. La principale est son incompatibilité avec l’article 815-16 du Code civil qui déclare nulle toute cession de droits indivis opérée au mépris du droit de préemption45. Par conséquent, si le notaire est interrogé par certains indivisaires sur la possibilité de mettre en œuvre leur projet de mettre en vente le bien indivis, il ne peut que la leur déconseiller au regard de la règle de l’unanimité qui est applicable aux actes de disposition.

S’agissant de la cession de droits indivis prévue à l’article 815-14 du Code civil, la question se pose de savoir si, au regard de son régime, elle offre une solution de compromis satisfaisante aux indivisaires successoraux. Tout d’abord, le droit de préemption de l’indivisaire prime sur ses homologues. La Cour de cassation a retenu cette solution à propos du droit de préemption du fermier46 et le législateur en a posé la règle pour le droit de préemption urbain47. Ensuite, le législateur exige de la part de l’indivisaire qui entend céder ses droits qu’il donne aux coïndivisaires des éléments précis d’identification du tiers potentiel acquéreur et qu’il leur communique le prix et les conditions de la cession projetée. Le droit de préemption doit s’exercer sans modification de ces éléments. Mais l’examen de la jurisprudence montre qu’elle ne manque pas de priver d’effet les clauses ambiguës de l’acte projeté qui n’ont d’autre but que de contrer la préemption48. La haute juridiction considère par ailleurs que les délais49 qui sont accordés au préempteur pour réaliser la vente peuvent être mis à profit pour régulariser une déclaration non conforme50. Ce qui est en cause étant principalement le recours à un prêt, il n’y aura pas de difficulté si l’acte notificatif du projet de cession prévoit que le prix du bien pourra être payé à l’aide d’un prêt.

La notification du projet de cession n’est pas en elle-même une offre de vente51 mais, lorsqu’un avant-contrat est conclu avec un tiers, elle engage son auteur52. En effet, tandis qu’au stade des pourparlers de cession, la volonté de préempter n’a pas de valeur, il en va différemment lorsque celle-ci est exprimée après la signature avec le tiers d’une promesse de vente. Le législateur53 exige par ailleurs à peine de nullité un « acte extrajudiciaire », c’est-à-dire un exploit d’huissier tant pour la notification de l’intention de cession de parts que pour l’exercice du droit de préemption. Mais il a été observé54 que, dans la pratique, les intéressés – les coïndivisaires et le cédant dans le premier cas, le cédant et le préempteur dans le second – pouvaient s’entendre pour faire l’économie de l’acte d’huissier, à condition d’une part de se ménager la preuve de cette dispense et, d’autre part, de pouvoir attester de façon appropriée de la notification de l’intention de cession des parts et de la décision de préempter. Enfin, s’agissant du paiement de la commission de l’agent immobilier, la Cour de cassation55 considère qu’ayant été informé des conditions de la cession projetée, l’indivisaire-préempteur a pris sa décision en connaissance de cause et s’est substitué à l’acquéreur évincé en ses droits et obligations. Le fait que l’agent immobilier ait été mandaté par le tiers potentiel acquéreur a été jugé indifférent. Dès lors, si la notification du projet de cession ne mentionne pas la commission de l’agent immobilier, ce dernier ne pourra pas en demander le paiement à l’indivisaire-préempteur.

Le régime élaboré du droit de préemption accordé à l’indivisaire par l’article 815-14 du Code civil requiert une expertise juridique certaine. Les notaires sont les mieux à même de le mettre en œuvre. Mais il y a lieu de se demander si une solution de compromis sur mesure ne pourrait pas être aussi proposée aux indivisaires.