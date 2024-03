Testament olographe : absence de date constatée, période de rédaction déterminée… dernière volonté sauvée !

L’article 970 du Code civil prévoit qu’un testament olographe non daté est vicié et encourt la nullité, mais la jurisprudence a opté pour une interprétation souple. Poursuivant cette dynamique libérale, l’arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2023 décide que si la date du testament olographe n’est pas connue, mais que sa période de rédaction peut être déterminée, la dernière volonté du défunt peut être sauvée. La période de rédaction doit être déterminée à partir des éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, et il ne doit pas être démontré que le testateur a été frappé d’une incapacité de tester ou a rédigé un testament révocatoire ou incompatible au cours de cette période. Cependant, la Cour décide de manière critiquable que la date pré-imprimée sur le support utilisé par le testateur pour rédiger son testament peut constituer un élément intrinsèque permettant la reconstitution de la période d’établissement de celui-ci.

Cass. 1re civ., 22 nov. 2023, no 21-17524

L’héritage, un doux poison ? Derrière l’expression héritage, se cache subrepticement l’idée d’un gain. Et le Vocabulaire juridique ne se trompe pas quand il définit l’héritage comme l’« ensemble des biens transmis aux héritiers »1. Lorsque cette transmission du patrimoine s’effectue par un testament2, elle n’est pas toujours source de paix et de joie. En effet, « l’héritage favorise le plus souvent un déclenchement passionnel ; les haines et les rivalités font ou refont surface avec une virulence toute particulière »3. Les parties impliquées dans l’opération n’hésiteront pas alors à déployer des artifices et des arguties pour tenter de remettre en cause la validité d’un testament qui ne leur est pas favorable4. Tel est notamment le cas lorsqu’il s’agit d’un testament en la forme olographe. Le contentieux en cette matière est d’autant plus ravivé5 que l’article 970 du Code civil exige, à peine de nullité, que ce type de testament soit écrit, signé et daté de la main du testateur. Ces conditions cumulatives traduisent une certaine solennisation du testament6 dont le non-respect est sévèrement sanctionné7. Parmi les conditions posées par le législateur, c’est bien celle relative à la mention de la date qu’une partie de la doctrine considère comme « un formalisme aveugle et devenu encombrant »8, qui a donné lieu à une abondante jurisprudence9. L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation du 22 novembre 2023 se situe dans cette dynamique en précisant le sort d’un testament olographe non daté de la main du testateur.

Au cas présent, une femme est décédée en laissant, pour lui succéder, ses deux frères. L’un s’est prévalu d’un testament olographe le désignant comme légataire universel, rédigé au verso d’un relevé de compte bancaire et signé par la défunte, mais non daté. L’autre l’a assigné en nullité de ce testament. Le demandeur étant décédé en cours d’instance, ses ayants droit interviennent volontairement pour poursuivre la procédure. Les juridictions du fond rejettent la demande en nullité du testament et les ayants droit se pourvoient en cassation. En soutien à leur demande, ils invoquent deux moyens. D’une part, il est reproché à la cour d’appel d’avoir violé l’article 970 du Code civil en ce qu’elle a déclaré valable le testament litigieux, dépourvu de date manuscrite, au vu de la date imprimée d’un relevé bancaire donnant la valorisation d’une épargne à la date du 31 mars 2014. Or, selon les requérants, lorsque le testament ne comporte aucun élément indicatif de la date de sa rédaction, écrit de la main du testateur, la date imprimée sur le papier ayant servi de support à l’acte n’est pas un « élément intrinsèque contenant le principe et la racine de la date du testament permettant de recourir à des éléments extrinsèques pour reconstituer celle-ci ». Plus clairement, les requérants contestent la qualification « d’élément intrinsèque » donnée par la cour d’appel à une date pré-imprimée du relevé bancaire sur lequel a été rédigé le testament. D’autre part, toujours sur le fondement de l’article 970 du Code civil, il est fait grief à l’arrêt d’appel le défaut de base légale. En effet, selon les requérants, la cour d’appel n’a pas relevé, en l’absence de date, des éléments extrinsèques venant compléter l’élément intrinsèque constitué du verso de l’original d’un relevé bancaire donnant la valorisation de l’épargne. Autrement dit, ils soutiennent qu’il faut obligatoirement des éléments extrinsèques à l’acte pour corroborer ceux qui lui sont intrinsèques et permettre ainsi la reconstitution de la période de rédaction de l’acte. Comme on peut le constater, le point de discorde se situe au niveau de l’absence de la mention de date de la main du testateur ainsi que la qualification des éléments permettant de déterminer la période de sa rédaction.

Une question de datation… Pour rappel, l’article 970 du Code civil dispose que « le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ». Il en résulte, du moins pour les demandeurs au pourvoi, que le testament n’est pas valable s’il n’est pas daté de la main du scripteur. Et qu’en l’absence d’une telle date, nous l’avons dit, le juge ne peut considérer la date imprimée sur le relevé bancaire ayant servi de support au testament comme un élément intrinsèque permettant de déterminer la période d’établissement de l’acte. Dès lors, la Cour de cassation doit répondre à la question spécifique de savoir si une date pré-imprimée sur le support utilisé par le testateur pour rédiger son testament olographe peut constituer un élément intrinsèque à celui-ci permettant de déterminer la période de sa rédaction. En effet, la qualification n’est pas sans conséquence, car comme nous le verrons, si la jurisprudence admet que la période de rédaction d’un testament olographe non daté puisse être déterminée, c’est à la condition qu’au moins un élément intrinsèque à l’acte permette d’y parvenir. Cela signifie que de la qualification « d’élément intrinsèque » dépend la possibilité de déterminer la période d’établissement de l’écrit testamentaire et d’écarter la nullité qu’il encourt. En clair, en l’absence d’élément intrinsèque permettant de localiser l’acte testament dans le temps, sa nullité est inévitable. Toutefois, la question de la qualification n’a réellement d’intérêt que lorsqu’on la (re)place dans la question plus globale des conditions de validité d’un testament olographe non daté de la main du testament. Dès lors, on comprend que la Cour de cassation articule davantage sa réponse autour de la possibilité dans certains cas, en l’absence de date certaine du testament, de se contenter d’une « période déterminée ».

De la date… à la période déterminée. À la question spécifique, la Cour de cassation répond par l’affirmative et rejette le pourvoi. Dans une démarche pédagogique, elle rappelle tout d’abord qu’« en dépit de son absence de date, un testament olographe n’encourt pas la nullité dès lors que des éléments intrinsèques à l’acte, éventuellement corroborés par des éléments extrinsèques, établissent qu’il a été rédigé au cours d’une période déterminée et qu’il n’est pas démontré qu’au cours de cette période, le testateur ait été frappé d’une incapacité de tester ou ait rédigé un testament révocatoire ou incompatible ». Elle énonce ensuite qu’« une date pré-imprimée sur le support utilisé par le testateur pour rédiger son testament olographe peut constituer un élément intrinsèque à celui-ci ». En l’espèce en effet, constate la Cour, le testateur avait « établi son testament au verso de l’original d’un relevé de banque donnant la valorisation d’une épargne au 31 mars 2014 et y avait indiqué l’adresse de son domicile, laquelle correspondait à celle figurant sur le relevé, et, d’autre part, que l’intéressée avait été hospitalisée à compter du 27 mai 2014 jusqu’à son décès ». Partant de là, elle approuve les juridictions du fond qui ont considéré « en présence de deux éléments intrinsèques, corroborés par un élément extrinsèque, que le testament avait été écrit entre ces deux dates » et qu’il n’était pas démontré que la défunte était atteinte d’une incapacité de tester à cette période pendant laquelle elle n’avait pas pris d’autres dispositions testamentaires.

Organisation du propos. La motivation de la qualification « d’élément intrinsèque » retenue par la Cour de cassation est laconique pour alimenter substantiellement une réflexion. D’autant plus qu’en réalité cette qualification – au demeurant critiquable – n’était pas déterminante en l’espèce, étant donné que la Cour relève l’existence de plusieurs éléments intrinsèques à l’acte et qu’un seul suffit pour que soit déterminée la période de rédaction de l’acte. Dès lors, même si l’on s’intéresse à la question de la qualification, elle n’occupera qu’une place limitée dans cette réflexion. En revanche, il apparaît très clairement que la Cour de cassation insiste davantage sur la problématique globale qui se dégage, celle des conditions de validité d’un testament olographe non daté. Cette orientation retiendra particulièrement notre attention. Et cela se comprend parfaitement, puisque cette problématique a traversé les trois derniers siècles (du XIXe au XXIe siècle), sans que la jurisprudence puisse, à son sujet, adopter une position définitive. Ainsi, il serait tout d’abord intéressant, d’un point de vue historique, de brosser à grands traits l’évolution de la jurisprudence sur la question afin de mieux apprécier le positionnement de l’arrêt commenté. Ensuite, d’un point de vue pratique, il convient de mettre en exergue les difficultés que pose la méthode de « période déterminée » retenue par la Cour de cassation ainsi que la qualification « d’élément intrinsèque » attribuée à une date pré-imprimée sur le support de l’acte. Enfin, d’un point de vue prospectif, il paraît nécessaire de s’interroger sur la pertinence de l’idée d’une suppression de la date comme condition de validité du testament olographe. À l’analyse et dans un premier temps, force est de constater que l’arrêt du 22 novembre 2023 conforte la jurisprudence antérieure qui semble toujours favorable à l’atténuation de la rigueur de l’exigence de la date dans le testament olographe (I). Cette atténuation du formalisme imposé par l’article 970 du Code civil se traduit notamment par la recherche, dans certains cas, de la « période déterminée » – plutôt que de la date certaine – de rédaction de l’acte. Ce (re)positionnement correspond parfaitement à la finalité de la composante temporelle du testament olographe. Dans un second temps, il apparaît très clairement que cette atténuation du formalisme légal s’accompagne corrélativement et nécessairement d’une certaine exaltation de la volonté exprimée dans le testament olographe (II). Cette option libérale demeure toutefois raisonnée – et raisonnable – puisqu’elle est justifiée par des arguments historiques et sociologiques non négligeables. Cependant, il est heureux de constater que la haute juridiction ne va pas jusqu’à entériner la théorie de la date indifférente.