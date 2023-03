Notification du nantissement de compte-titres au teneur du compte : la Cour de cassation persiste et signe

Cass. com., 30 nov. 2022, no 20-23554

1. Le nantissement de compte-titres, que l’on appelait jadis le gage de compte d’instruments financiers, est une sûreté prisée de la pratique qui suscite traditionnellement peu de contentieux. Son régime demeure pourtant parcouru par quelques incertitudes, au vu desquelles on se prend à regretter que l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 n’ait pas permis une réforme significative de la matière1. L’arrêt sous examen en fournit l’illustration. En l’espèce, une banque avait consenti à une société un prêt in fine destiné à financer partiellement l’acquisition de plusieurs centaines de milliers d’actions d’une autre société. Ce prêt, d’un montant supérieur à dix millions d’euros, était garanti par un nantissement de compte-titres, une cession de créances et un cautionnement. À la suite de la condamnation de l’emprunteur défaillant, la banque assigna en paiement la caution, qui répliqua en invoquant sa décharge sur le fondement de l’article 2314 du Code civil – siège du bénéfice de subrogation. Déboutée par les juges du fond, qui la condamnèrent au paiement de la somme due, la caution obtint finalement gain de cause devant la Cour de cassation. La haute juridiction censure en effet le raisonnement des juges du fond en leur reprochant de n’avoir pas recherché si, en s’abstenant d’exercer son droit sur le compte-titres à la date de la défaillance de l’emprunteur, la banque n’avait pas fait perdre à la caution un droit dont elle aurait pu bénéficier dans le cadre de son recours subrogatoire. C’est toutefois sur un autre point de l’argumentation mobilisée par la caution que se porte notre attention.

2. Faisant flèche de tout bois, la demanderesse au pourvoi entendait également contester la validité du nantissement de compte-titres. En substance, elle prétendait que le nantissement n’avait pu être « réalisé », c’est-à-dire, si l’on fait fi de cet emprunt malheureux à la terminologie légale antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, « constitué » (C. mon. fin., art. L. 211-20, I), faute d’avoir été porté à la connaissance du teneur du compte. À adhérer à ses vues, on comprend que la banque créancière aurait commis une faute en ne s’assurant pas de la constitution régulière du nantissement, via sa notification au teneur de compte, la privant ainsi d’un droit dont elle aurait pu bénéficier par subrogation. Sur ce point, l’analyse n’emporte pas la conviction de la Cour de cassation, qui rappelle que selon l’article L. 211-20, I, du Code monétaire et financier, dans sa rédaction alors en vigueur, le nantissement d’un compte-titres est réalisé, tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice et des tiers, par une déclaration signée par le titulaire du compte, comportant les énonciations fixées par l’article D. 211-10 du Code monétaire et financier. Selon la Cour de cassation, « il résulte de ces dispositions que, nonobstant toute clause contraire du contrat de nantissement, le nantissement est valable et opposable aux tiers, par le seul effet de cette déclaration, sans qu’aucune notification au teneur du compte-titres nanti ne soit requise ». Par conséquent, la régularité de la constitution de la sûreté ne pouvait être mise en doute, peu important qu’elle n’ait pas été notifiée au teneur du compte nanti. Se trouve ainsi confirmée l’indifférence de la notification du nantissement de compte-titres au teneur du compte au stade de la constitution d’une telle sûreté (I). Or, compte tenu de la physionomie du nantissement de compte-titres, cette analyse prête le flanc à la critique (II).

I – L’indifférence de la notification du nantissement au teneur du compte-titres

3. Comme le rappelle l’arrêt étudié, le nantissement d’un compte-titres est « réalisé » (« constitué », dira-t-on plus exactement, depuis l’ordonnance du 15 septembre 2021), tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice et des tiers, « par une déclaration signée par le titulaire du compte » comprenant un certain nombre d’énonciations (C. mon. fin., art. L. 211-20). Cette déclaration joue ainsi le rôle d’une condition de validité inter partes et d’opposabilité aux tiers de la sûreté2. Faute de satisfaire à ce formalisme assez précis, le nantissement n’est « pas réalisé »3. Quant à déterminer la nature exacte de la sanction applicable, la nouvelle rédaction de l’article L. 211-20, I, qui utilise désormais le terme « constitué », laisse accroire que la sûreté encourt alors la nullité. On a beaucoup glosé sur la signification exacte de cette déclaration. En son sens premier, le terme désigne « un acte “réceptice” » et, par conséquent, la communication d’une information, tant il est vrai qu’« on déclare toujours à quelqu’un »4. À raisonner de la sorte, la date de la déclaration, dont dépendent la validité et l’opposabilité du nantissement, devrait correspondre à sa réception par le teneur du compte nanti, chargé de son administration5. Ce faisant, seule la communication de la déclaration de nantissement au teneur de compte entérinerait la constitution de la sûreté.

4. Répandue en doctrine, cette analyse paraissait toutefois mise à mal par la Cour de cassation, à la suite d’un arrêt du 20 juin 2018 affirmant que « la constitution en gage d’un compte d’instruments financiers est réalisée, tant entre les parties qu’à l’égard de la personne morale émettrice et des tiers, par la seule déclaration de gage signée par le titulaire du compte »6. L’interprétation de cet arrêt était cependant incertaine. En effet, la référence à la seule « personne morale émettrice » pouvait laisser penser que la déclaration de nantissement devait tout de même être notifiée au teneur du compte dans l’hypothèse où les qualités d’émetteur et de teneur de compte sont dissociées7, ce qui est toujours le cas lorsque les titres revêtent la forme de titres au porteur (C. mon. fin., art. R. 211-2) ou en présence de titres au nominatif administré (C. mon. fin., art. R. 211-4)8. D’un autre côté, on pouvait aussi soutenir que « la Cour de cassation exclurait ainsi la nécessité d’une notification, non seulement à l’émetteur, mais aussi et surtout au teneur de compte »9.

5. L’arrêt étudié a le mérite de clarifier cette controverse : en énonçant expressément que le nantissement de compte-titres est valable et opposable aux tiers, « par le seul effet de [la] déclaration, sans qu’aucune notification au teneur du compte-titres nanti ne soit requise », la Cour de cassation confirme en effet l’interprétation large qui avait été suggérée par plusieurs auteurs dès 201810. La notification de la déclaration de nantissement au teneur du compte nanti n’est donc pas nécessaire à la constitution de la sûreté, pas davantage qu’elle ne l’est à son opposabilité aux tiers. La sûreté est ainsi valable et opposable erga omnes de manière tout à fait occulte, sans qu’il ne faille la notifier à qui que ce soit. La prise de position portée par l’arrêt est d’autant plus nette que la Cour de cassation prend le soin de préciser qu’elle s’impose « nonobstant toute clause contraire du contrat de nantissement », signe qu’il s’agit là d’une règle impérative, à laquelle il est interdit de déroger conventionnellement11. Clairement énoncée, la solution n’échappe pas pour autant à la critique.