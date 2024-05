Chronique d’une constitutionnalisation attendue : l’adoption d’une nouvelle liberté constitutionnelle par le Congrès le 4 mars 2024

Le choix de l’article 34 (B) n’était pas systématique dans les précédentes tentatives de constitutionnalisation de l’avortement (A).

Le texte était alors justifié de la manière suivante : « Il s’agit d’une proposition de loi de progrès humain, qui acte une rupture dans la longue histoire du contrôle sur le corps des femmes. L’avortement renvoie chaque femme à sa propre et libre appréciation personnelle quand les circonstances d’un tel choix se présentent. Nul ne peut entraver ce choix, et pour garantir cette liberté dans le long-terme, il est de notre devoir qu’elle puisse figurer dans notre texte suprême, tout comme le droit à la contraception » 6 .

Ainsi, une proposition de loi constitutionnelle envisageait l’inscription de l’avortement dans le titre VIII de la Constitution consacré à l’Autorité judiciaire. Ce choix était moins lié à une idée de justice – quoique les concepts en présence ne sont pas si éloignés – qu’à l’article 66-1 qui consacre la liberté individuelle en disposant : « L’autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». Le texte visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l’interruption volontaire de grossesse (IVG) et à la contraception proposait ainsi l’ajout d’un article 68-2 selon lequel « nul ne peut porter atteinte au droit à l’interruption volontaire de grossesse et à la contraception. La loi garantit à toute personne qui en fait la demande l’accès libre et effectif à ces droits ». Cette proposition de loi constitutionnelle reprend le dispositif déposé par 114 sénateurs de 5 groupes politiques le 2 septembre 2022.

B – La base juridique retenue de l’article 34 de la Constitution

L’article 34 de la Constitution comporte trois types de formulations pour aborder le « domaine » de la loi, innovation constitutionnelle de la Ve République. Il distingue, en effet, outre les lois de finances et de financement, d’une part, la loi fixant des règles concernant une série de sujets, variés, tels les droits civiques mais également des aspects de la vie économique politique et sociale comme les catégories d’établissements publics ou encore le régime électoral des assemblées ; d’autre part, la loi déterminant les principes fondamentaux concernant par exemple l’enseignement ou encore le droit du travail, et enfin désormais la loi déterminant « les conditions dans lesquelles s’exerce la liberté garantie à la femme d’avoir recours à une interruption volontaire de grossesse ».

Du « droit fondamental à » à la « liberté de », cette évolution dans le temps, de 2022 à 2024, dans l’espace, du titre VIII à l’article 34 de la Constitution, doit-elle appeler une analyse politique ou juridique ? Si les termes de « droit » et de « liberté » ne sont pas synonymes, l’idée que la nouvelle formulation marquerait un recul en retenant la notion de « liberté » au lieu de celle de droit ne convainc pas nécessairement. Le droit peut en effet être perçu comme un droit créance7, dans le sens où l’autorité publique devrait agir afin d’en assurer l’effectivité. Le droit à la sécurité par exemple impose à l’État d’organiser les conditions de sécurité pour les citoyens et résidants sur le territoire national. La liberté n’impose pas, de prime abord, la nécessité d’une intervention publique pour la réaliser. Pour autant, la prime apparence peut être dépassée et rectifiée par une approche plus fine à propos des libertés. Que seraient en effet les libertés d’expression ou d’aller et venir, sans que l’autorité publique n’organise les conditions de leur réalisation ? De même, la notion de « droit » n’appelle pas un absolu, pas plus que les libertés. Par exemple, le droit de grève ne s’exerce que dans le cadre des lois qui le réglementent. Les règles nationales et européennes dans ces domaines permettent à chacun d’exercer ces libertés sans porter atteinte à d’autres libertés de même rang.

Ainsi, appliqué à l’avortement et à sa constitutionnalisation par le vote du Congrès le 4 mars 2024, le débat entre droit et liberté ne semble pas avoir d’impact concret. Lors des débats, il a pu être affirmé par un sénateur que la rédaction retenue « place l’inscription de ce droit à l’article 34 de la Constitution – article qui détermine les compétences du législateur, en l’occurrence celle de fixer les conditions, et donc les limites, du recours à l’IVG – et retient le terme « liberté », préférable à nos yeux à celui de « droit », qui pourrait ouvrir la voie à un droit opposable »8. Cette assertion peut sembler énigmatique car, pour tout droit, il revient aux autorités constituées d’en assurer la mise en œuvre et la garantie. Par conséquent, craindre que l’avortement soit un droit opposable pourrait signifier implicitement une crainte de mise en cause de la clause de conscience qui permet à des médecins de refuser de pratiquer l’IVG. Cependant, que l’on parle de droit ou de liberté, le maintien de ladite clause n’a jamais été menacé par les rédactions successives de la constitutionnalisation envisagée.

Aujourd’hui, la réflexion semble devoir davantage porter sur les générations successives de droits et de libertés que sur une supposée intensité différente que porteraient les droits, d’une part, et les libertés, de l’autre. Depuis la Déclaration des « droits » de l’Homme et du citoyen, ont été adoptés une série de textes protecteurs des droits et libertés : le Préambule de la Constitution de 1946, les textes européens, comme la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et la Charte européenne des droits fondamentaux. Les évolutions sociales et les aspirations des peuples ont conduit à des modernisations régulières des droits et libertés.

La symbolique de l’élévation au sommet de la hiérarchie des normes de ce droit ou de cette liberté est une avancée majeure. La première phrase du Premier ministre, défendant le texte à la tribune du Congrès, résume cette philosophie : « L’acte de procréation est l’acte de liberté par excellence. La liberté entre toutes les libertés, la plus fondamentale, la plus intime de nos libertés »9. C’est bien ce terme de « liberté » qui, sans doute, qualifie le mieux cette avancée constitutionnelle : la liberté de chaque femme de poursuivre une grossesse ou pas. Les débats qui se sont déroulés le 4 mars 2024 sont en effet un moment historique pour les droits et libertés des femmes.