Chronique d’une constitutionnalisation attendue : l’inscription de l’interruption volontaire de grossesse au sommet de la hiérarchie des normes

Le projet de loi constitutionnelle présenté en conseil des ministres est désormais déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. En vertu de l’article 89 de la Constitution de 1958, la révision constitutionnelle, pour être adoptée, devra l’être dans les mêmes termes par les deux assemblées (A) avant d’être définitivement consacrée soit par le peuple, soit par le Congrès (B).

B – L’aboutissement devant le Congrès ou devant le peuple

L’article 89 de la Constitution fait de la voie référendaire la voie de principe pour l’aboutissement des révisions constitutionnelles. En effet, le « toutefois » introduisant le passage par le Congrès exprime une possibilité alternative. Cependant la quasi-totalité des révisions constitutionnelles ont eu lieu par le Congrès sous la Ve République, à l’exception de la révision de 1962, fondée non sur l’article 89, mais sur l’article 11 de la Constitution, suscitant initialement une forte polémique désormais éteinte, et de la révision décidant de l’abandon du septennat présidentiel au profit du quinquennat.

Sur l’ensemble des révisions constitutionnelles intervenues depuis 1958, aucune ne peut être considérée comme ce qu’on peut appeler des sujets de société. En effet, les révisions ont porté soit sur l’organisation institutionnelle, comme l’élection présidentielle en 196240 et 200041, la responsabilité du président de la République42, l’équilibre des pouvoirs en vue d’un renforcement des prérogatives du Parlement43, ou encore celles des collectivités territoriales44, soit sur le renforcement des compétences du Conseil constitutionnel, à la double faveur de l’extension de sa saisine45 et de la question prioritaire de constitutionnalité46. D’autres révisions portent sur les sujets de justice, au niveau national47 comme international48, ainsi que sur l’environnement ou l’interdiction de la peine de mort49. La construction européenne a nécessité plusieurs révisions constitutionnelles50. Enfin, le principe d’égalité entre les hommes et les femmes a été inscrit le 8 juillet 199951. Ainsi, vingt-cinq ans plus tard c’est une avancée pour le droit des femmes qui se voit proposée au pouvoir constituant.

Le sujet de l’IVG fait partie des sujets que l’on peut qualifier de sensibles, alors même qu’il est au cœur de la liberté individuelle des femmes. Il est ainsi probable, à l’instar de la loi ordinaire qui autorise et organise l’avortement, qui avait été adoptée ainsi que ses révisions successives, que la voie parlementaire, et non référendaire, soit retenue.

Cette adoption porterait consécration constitutionnelle d’un droit fondamental des femmes. Le Conseil constitutionnel n’a pas, en effet, conféré de valeur constitutionnelle à cette liberté en tant que telle. La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) et la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) ne l’ont pas davantage consacrée. Si l’on devait s’interroger sur l’utilité de cette élévation dans la hiérarchie des normes, on pourrait citer le professeur Yves Ville, chef de service de la maternité de l’hôpital Necker et membre de l’Académie nationale de médecine, lors de son audition par la délégation du 3 juillet 2020, qui indiquait que l’IVG apparaît, en effet, bien souvent comme simplement « tolérée » en France mais pas toujours garantie.52

Des projets existent aussi au niveau supranational. Si la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne reconnaît pas l’avortement, en 2008, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe a publié une résolution concernant « l’accès à un avortement sans risque et légal en Europe ». Plus récemment, d’autres prises de position peuvent être soulignées. Ainsi, réunis en session plénière le 7 juillet 2022, les députés européens ont exprimé leur souhait d’inclure le droit à l’avortement dans la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Enfin, en décembre 2023, la CEDH condamne la Pologne53 pour violation du droit au respect de la vie privée et familiale. L’affaire concernait la mise en place des restrictions à l’accès à l’IVG. La requérante alléguait que, à la suite d’un arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en 2020, elle s’était vu interdire l’accès à un avortement légal fondé sur l’existence d’anomalies fœtales. Pendant sa grossesse, les médecins avaient, en effet, diagnostiqué que le fœtus était atteint de trisomie 21. Un avortement programmé à l’hôpital avait été annulé après l’entrée en vigueur de la réforme législative consécutive à l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Dans l’impossibilité de mettre fin à sa grossesse en Pologne, la personne avait été obligée se rendre dans une clinique privée à l’étranger afin de subir l’interruption initialement programmée.

La CEDH juge que la réforme législative mise en cause devant elle, qui a contraint la requérante à se rendre à l’étranger, à s’exposer à des frais considérables et à s’éloigner de son réseau de soutien familial, avait dû avoir sur elle d’importantes conséquences psychologiques54. La Cour juge qu’« une telle ingérence dans l’exercice des droits de la requérante, et plus particulièrement dans une intervention médicale pour laquelle l’intéressée remplissait les conditions requises et dont la mise en œuvre était déjà enclenchée, a créé une situation qui l’a privée de garanties adéquates contre l’arbitraire55 ».

Cette affaire, récente, et concernant un État membre de l’Union européenne, montre à la fois le devoir de vigilance et la fragilité de ce droit des femmes. Cela donne un relief particulier au projet de loi constitutionnelle. Le texte doit être débattu en séance publique à l’Assemblée nationale le 24 janvier 2024. Si le texte est définitivement adopté, le Conseil constitutionnel pourrait être saisi. Cependant, s’il n’opère pas de revirement de jurisprudence, il devrait refuser de contrôler le fond du texte.

En effet, que l’adoption définitive se fasse par la voie du référendum ou par celle du Congrès, le Conseil constitutionnel, depuis 196256, a une jurisprudence constante, confirmée en 199257, selon laquelle le pouvoir constituant est souverain.

Cependant, le Conseil d’État a déjà apporté des précisions dans son avis sur le projet de loi constitutionnelle. Il a, en effet, affirmé que l’inscription de la liberté de recourir à une IVG dans la Constitution, dans les termes que propose le gouvernement, ne remet pas en cause les autres droits et libertés que la Constitution garantit, tels que notamment la liberté de conscience qui sous-tend la liberté des médecins et des sages-femmes de ne pas pratiquer une IVG ainsi que la liberté d’expression.

Il semble dès lors peu probable que le Conseil constitutionnel se prononce au fond, au regard de toute sa jurisprudence, qui affirme systématiquement ne pas disposer d’un pouvoir d’appréciation similaire à celui du pouvoir législatif, et protéger la souveraineté du pouvoir constituant, qu’il soit originaire – le peuple, ou dérivé – le Congrès.

Cette première étape franchie, il apparaît donc que de nombreux mois seront encore nécessaires pour la consécration d’un nouveau droit fondamental dans la norme suprême. Seuls une volonté politique et un consensus des représentants de la nation le permettront.