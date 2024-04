La décision du Conseil constitutionnel relative à la loi sur l’immigration

Si la situation n’est pas inédite, elle est néanmoins significative de la place du Conseil constitutionnel aujourd’hui. Les conjonctures politiques peuvent conduire à des postures à la constitutionnalité incertaine, voire à l’inconstitutionnalité certaine. Dès lors, le Haut Conseil apparaît moins comme un juge de l’inconstitutionnalité potentiellement inhérente à la discussion législative et à ce que l’on pourrait percevoir comme une marge d’erreur, que comme un rempart contre de possibles dérives démagogiques. Le nombre limité de censures au fond (A) et de réserves d’interprétation (B) n’empêche pas l’entrée en vigueur de la loi et du principe essentiel de l’engagement de respecter les valeurs de la République (C).

A – Un nombre limité de censures au fond

Le premier article de la loi se voit censuré. Il prévoyait une réécriture de l’article L. 123-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile afin de prévoir la tenue d’un débat annuel sur la politique d’immigration au Parlement et de compléter les éléments présentés dans le rapport annuel sur ce sujet remis par le gouvernement au Parlement. Il insérait également au sein du même code un nouvel article L. 123-2 prévoyant la fixation par le Parlement du nombre d’étrangers autorisés à s’installer en France.

En application d’une jurisprudence constante, le Conseil constitutionnel juge qu’il ne résulte ni de l’article 48 de la Constitution ni d’aucune autre exigence constitutionnelle que le législateur puisse imposer au Parlement l’organisation d’un débat en séance publique ou la fixation par ce dernier de certains objectifs chiffrés en matière d’immigration26. Une telle obligation pourrait faire obstacle aux prérogatives que le gouvernement ou chacune des assemblées, selon les cas, tiennent de la Constitution pour la fixation de l’ordre du jour.

Une autre censure porte sur l’article 38 de la loi contrôlée autorisant le relevé des empreintes digitales et la prise de photographie d’un étranger sans son consentement. Selon cet article, l’officier de police judiciaire pouvait recourir à la contrainte pour procéder à la prise d’empreintes ou de photographie d’un étranger, en cas de refus caractérisé de ce dernier de se soumettre à ces opérations à l’occasion d’un contrôle aux frontières extérieures ou dans le cadre d’un placement en retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Ce recours à la contrainte, qui ne peut concerner les mineurs, est dans un premier temps de raisonnement jugé strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. Le Conseil constitutionnel rappelle en effet qu’il résulte des articles 2, 4 et 9 de la Déclaration de 1789 le principe selon lequel la liberté personnelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire.

À cette aune, il juge que, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu faciliter l’identification des étrangers en situation irrégulière. Il a ainsi poursuivi l’objectif de lutte contre l’immigration irrégulière qui participe de la sauvegarde de l’ordre public, objectif de valeur constitutionnelle.

Cependant, les mesures encadrant ces dispositions sont estimées insuffisantes. Le juge constitutionnel souligne ainsi, d’une part, que ces dispositions se bornent à prévoir que l’officier de police judiciaire qui décide de procéder à la prise d’empreintes ou de photographie sans le consentement de l’intéressé en informe préalablement le procureur de la République. Ces opérations ne sont ainsi ni soumises à l’autorisation de ce magistrat, saisi d’une demande motivée en ce sens, ni subordonnées à la démonstration qu’elles constituent l’unique moyen d’identifier la personne qui refuse de s’y soumettre. Il relève, d’autre part, que ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition ne prévoient que, lorsque la personne contrôlée ou retenue a demandé l’assistance d’un avocat, la prise d’empreintes digitales ou de photographie sans son consentement doit être effectuée en la présence de ce dernier. Le Conseil déduit que ces dispositions contestées privent de garanties légales les exigences constitutionnelles.

Le Conseil constitutionnel censure aussi une partie de l’article 14 de la loi qui comporte des dispositions expérimentales et prévoyait que dans les cas où l’autorité administrative a opposé un refus d’admission au séjour à l’étranger, ce dernier a la faculté de présenter une nouvelle demande avant l’expiration du délai d’un an à compter de ce refus s’il atteste d’éléments de fait ou de droit nouveaux susceptibles de permettre la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Sur ce point, le juge estime qu’en excluant une telle faculté pour les autres titres de séjour, ces dispositions n’assurent pas une conciliation équilibrée entre les exigences constitutionnelles précitées. Si l’expérimentation est conçue comme portant en elle-même validité de l’atteinte au principe d’égalité, une autre partie de ce même article fait l’objet d’une réserve d’interprétation en vue de garantir les droits fondamentaux de l’individu. D’ailleurs, s’agissant du principe d’égalité, le Conseil d’État rappelle qu’« il est clairement tracé par la jurisprudence constitutionnelle et conventionnelle en ce sens qu’aucun principe n’assure aux étrangers de droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national. Si les conditions de leur entrée et de leur séjour peuvent en conséquence être restreintes par des mesures de police administrative conférant à l’autorité publique des pouvoirs étendus, et si le législateur peut ainsi mettre en œuvre les objectifs d’intérêt général qu’il s’assigne, il lui appartient toutefois de veiller à la conciliation entre la sauvegarde de l’ordre public et les exigences du droit de mener une vie familiale, protégé par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi qu’au respect des libertés et droits fondamentaux reconnus à tous ceux qui résident sur le territoire de la République27 ».