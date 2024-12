La France aura-t-elle un budget en 2025 ?

Quoique la Constitution et la loi organique règlent minutieusement la procédure budgétaire, l’hypothèse d’une France sans budget en 2025 n’apparaît pas invraisemblable à l’heure où nous écrivons ces lignes. Comment conjurer ce spectre ? Que pourrait faire un gouvernement démissionnaire ? Le recours à l’article 16 est-il envisageable ?

I – La procédure budgétaire est minutieusement réglée par la Constitution et la loi organique

« Pilotée par les normes » : comme le relèvent Christophe Pierucci et Gérald Sutter1, il n’y a pas, dans la Constitution, de procédure plus minutieusement organisée que la procédure budgétaire.

Déjà, sous la IVe République, pourtant synonyme de désordre parlementaire, le décret du 19 juin 1956 avait cadré le débat budgétaire au profit de l’exécutif. L’article 47 de la Constitution de 1958, ainsi que la loi organique à laquelle il renvoie2, ont poursuivi dans la même voie, précisant règles de dépôt, contenu, équilibre, division en deux parties successives et procédure d’examen.

Dès la décision du Conseil constitutionnel n° 60-8 DC du 11 août 1960, la loi organique acquiert une valeur supérieure à la loi ordinaire : « Elle est regardée comme ayant une valeur quasi constitutionnelle » ce qui « résulte de l’ampleur de la délégation consentie au législateur organique par les articles 34 et 47 de la Constitution », écrit Bruno Genevois3. Il en résulte une réglementation précise et spécifique, encadrant, au profit du gouvernement, l’acte politique majeur qu’est la loi de finances.

Un acte politique primordial en effet : le budget ne formate-t-il pas toute l’action de l’État et le fonctionnement de services publics ? Pour le Parlement, n’est-il pas le principal moment du contrôle exhaustif de cette action et surtout la marque du consentement à l’impôt, qui relève de sa seule compétence ? Les dispositions de l’article XIV de la Déclaration de 1789 (« Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée ») ne doivent-elles pas être « mises en œuvre par la loi », ainsi que l’exige le Conseil constitutionnel4 ? Le vote du budget ne constitue-t-il pas un des piliers de la démocratie représentative ? Pas question donc de livrer le vote du budget aux vicissitudes ordinaires de la procédure législative. La révision constitutionnelle de 2008 confirme cette spécificité en garantissant au gouvernement, à l’inverse du nouveau droit commun, que c’est son projet de finances (ou de financement de la Sécurité sociale) initial (et non celui issu des travaux de la commission compétente) qui est débattu en séance publique, et en maintenant, pour les projets de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale, un usage illimité de l’article 49, alinéa 3.

L’idée qui inspire l’article 47 de la Constitution de 1958 remonte à des réflexions de Michel Debré diffusées d’abord en avril 1944, dans le n° 8 de la revue clandestine « Les Cahiers Politiques », puis dans un fascicule publié en 19455 : « Le problème constitutionnel français ». Parmi les réformes préconisées, il est indiqué : « La discussion du budget peut être insérée en des limites précises : l’exemple anglais prouve que le gouvernement peut être tenu de le présenter à une certaine date. Il est aisé de décider qu’à l’expiration d’un certain délai, même en l’absence de vote du Parlement, il est considéré comme adopté ».

C’est cette mécanique, en apparence imparable, qui est mise en œuvre à travers les délais de l’article 47 : 40 jours (et 40 nuits !) à l’Assemblée, qui a la priorité d’examen ; 20 jours au Sénat, qui a l’avantage de recul ; une procédure automatiquement accélérée et dix jours pour trouver l’accord sur les dispositions restant en discussion. En cas de dépassement d’un délai global de 70 jours, le texte peut être celui du seul gouvernement et il est alors mis en vigueur par ordonnance. Le mécanisme sera transposé aux LFSS, en 1996, dans une enveloppe temps de 50 jours maximum.

Ce cadre est adapté à la nécessité absolue de disposer, au 1er janvier, du budget de l’année. Gilbert Devaux, directeur du budget, en résume ainsi l’économie le 26 août 1958 devant le Conseil d’État : « Le Parlement a eu la possibilité de discuter. On lui a laissé deux mois et demi pour le faire. S’il ne s’est pas prononcé au bout de deux mois et demi, il faut que le projet du gouvernement soit promulgué. Cela dit, le Parlement a une autre option : il peut refuser le budget… S’il refuse le budget, il y a évidemment, en ce cas, une crise gouvernementale. Le gouvernement posera alors la question de confiance. Mais si le Parlement ne s’est pas prononcé, il n’a pas fait son métier… »6.